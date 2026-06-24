«Со Слуцким идут те, кто верят в Жириновского»ЛДПР впервые начинает думскую кампанию без своего основателя
ЛДПР стала второй парламентской партией после КПРФ, официально вступившей в предвыборную гонку. На съезде в загородном отеле Les Art Resort в Подмосковье либерал-демократы утвердили кандидатов в депутаты в Госдуму и предвыборную программу «100 дней преобразования России», а также определились с партийным лозунгом для думской кампании – «Выбери ЛДПР – спаси Россию!». Всего партия выдвинула 435 кандидатов (в том числе 15 участников спецоперации), из них 224 пойдут по одномандатным округам.
Список поделен на 35 региональных групп (минимально возможное число), в федеральную часть вошли 10 человек:
председатель партии Леонид Слуцкий,
участник СВО Алексей Верещагин,
первый замруководителя центрального аппарата партии и депутат Мосгордумы Мария Воропаева,
замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой,
депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут,
первый замруководителя центрального аппарата партии Александр Курдюмов,
участник СВО Дмитрий Жирков,
депутат Госдумы Дмитрий Свищев,
чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов,
вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
В 2021 г. федеральная часть списка ЛДПР включала 15 человек (это максимально возможное количество). Тогда в первую пятерку вошли основатель партии Владимир Жириновский, Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов и Владимир Сипягин. Затем следовали Василий Власов, Чернышов, Луговой, Свищев, Валерий Селезнев, Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев и Иван Мусатов. Таким образом, федеральная часть списка сменилась почти полностью.
В этом году от ЛДПР ожидаемо не выдвинуты исключенные из партии Нилов и Андрей Свинцов, а также глава думского комитета по местному самоуправлению, бывший первый заместитель Жириновского Алексей Диденко, Наумов и Кошелев. Два последних участвовали в 2026 г. в праймериз «Единой России» – в Госдуму и самарскую губернскую думу соответственно. Кошелев может стать сенатором от этого региона, писали «Ведомости». Полный список кандидатов 2026 г. ЛДПР пока не публиковала.
Воропаева – единственная (и первая в истории) женщина в федеральной части списка. «ЛДПР долго считали мужской партией. Сегодня это не так – это лучшие женщины России. Например, Воропаева – это человек, который днем и ночью работает над задачами партийного строительства», – заявил Слуцкий. ЛДПР, по его словам, «прирастает» женщинами, которые могут нести на себе ответственность «за мужчин, за Россию и ее великое будущее».
«Заставим русских уважать»
В отличие от собиравшихся 20 июня коммунистов, в ЛДПР не стали устраивать перед съездом выставку достижений региональных отделений, но так же активно использовали партийную символику. Гостей встречали стенды с фирменным мерчем. В основном в нем использовался образ Жириновского или название партии. Например, за 300 руб. можно было приобрести стикеры с основателем партии и цитатами: «Хочешь со мной поспорить?», «Хватит это терпеть!», «Вы все – подонки», «Чемодан, вокзал, ***». Также предлагались номерной знак «Выбирай ЛДПР», обложка для паспорта «Я русский» за 500 руб., футболка «Заставим русских уважать».
Встречался мерч и со Слуцким. Например, продавалась футболка «ЛДПР – партия настоящих мужиков», где он изображен выходящим из самолета в пшеничное поле. Некоторые девушки ходили в куртке с цитатой Слуцкого «Надо Родину любить!».
Председатель и открыл съезд, заявив, что все его участники – продолжатели дела Жириновского. «Место основателя ЛДПР никто не займет ни в партии, ни в российской политике. И его место сегодня в этом зале с его табличкой. Идеи Жириновского продолжают жить в каждом из нас», – сообщил он, указав на свободный стул в первом ряду с выгравированной фамилией основателя.
По его словам, сейчас страна находится в точке выбора: спасти Россию или позволить ей медленно слабеть. Выступая за первый вариант, ЛДПР предлагает свою программу «100 дней преобразования России». За этот срок партия должна дать толчок к развитию страны, пояснил Слуцкий.
Председатель партии описал основные идеи предвыборной программы: снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, ежегодная индексация пенсий и социальных пособий не менее чем на 20%, повышение студенческих стипендий до уровня МРОТа, запуск ипотеки под 3% для молодых специалистов, бюджетников и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сокращение рабочей недели для родителей, а также проведение полного аудита системы капитального ремонта и меры по снижению долговой нагрузки граждан.
Особенно эмоционально Слуцкий высказался по миграционной повестке. «В наши города, села, в нашу страну пришли те, кто не хочет и не готов жить по нашим правилам, кто не уважает наши устои, традиции общества, культуру. Кто незаслуженно и неоправданно пользуется всеми благами, которые дает страна. Пора вернуть русскому человеку ощущение, что русские – хозяева на своей земле», – заявил он.
Развил Слуцкий и традиционный для ЛДПР тезис о том, что Россия не исчерпывается Москвой. По его убеждению, государство не будет сильным, если столица «живет одной жизнью, а вся остальная Россия – другой».
Из школы Жириновского
Чтобы подчеркнуть преемственность с партией времен Жириновского, Слуцкий позвал на сцену тех, кто работал вместе с основателем.
Гендиректор МИДа и экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский (уже в 1994 г. работал помощником покойного лидера) заявил, что прошел «школу Жириновского». И это, по его словам, не просто работа в партии, а школа служения России, школа правды и проявления характера. «Рад, что под вашим мудрым руководством продолжают [дело Жириновского] не просто случайные люди, а его верные последователи, которые верили и верят в него», – обратился Островский к Слуцкому.
По словам сенатора Вадима Деньгина (вступил в ЛДПР в 2000 г.), для всех партийцев Жириновский это основа, а не прошлое. «Он научил нас главному – быть рядом с людьми каждый день. ЛДПР была, и есть, и будет самой молодежной партией РФ. А со Слуцким идут те, кто верят в Жириновского», – несколько сумбурно выступил он. Также на съезде была дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.
«Это единение тех, кто был с Жириновским с самого начала, и нашей креативной молодежи», – подытожил Слуцкий.
Подход ЛДПР к выборам довольно консервативен – делать все то же, что обычно, только без Жириновского, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Этот список был бы понятен, если бы был жив Жириновский, который сам по себе был электоральным паровозом», – говорит политолог Константин Калачев. Выбранные для федеральной части списка кандидаты, по его словам, выглядят больше как реверанс партии в сторону государства.
Слуцкий не стал называть партийные установки по процентам и выигранным думским округам. Но ЛДПР стремится осуществить мечту Жириновского и стать второй, подчеркнул он. В 2021 г. партия набрала 7,55% голосов и пришла третьей (КПРФ – 18,93%). ЛДПР тогда получила 21 мандат в Госдуме, а позже в ее фракцию вошли победившие по одномандатным округам представители «Родины» Алексей Журавлев и «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.