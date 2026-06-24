По словам сенатора Вадима Деньгина (вступил в ЛДПР в 2000 г.), для всех партийцев Жириновский это основа, а не прошлое. «Он научил нас главному – быть рядом с людьми каждый день. ЛДПР была, и есть, и будет самой молодежной партией РФ. А со Слуцким идут те, кто верят в Жириновского», – несколько сумбурно выступил он. Также на съезде была дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.