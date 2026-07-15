Экс-куратор космической промышленности КНР поплатился за коррупцию и разложение

Дело Ма Синжуя официально описано как сочетание кадрового покровительства, бизнеса и «семейной коррупции», но, как говорит эксперт, серьезных сомнений в его политической лояльности, по-видимому, не было. В частности, в официальном объяснении отсутствуют характерные маркеры организованной политической нелояльности («создание группировок», «формирование личной фракции», «политические амбиции», «подрыв единства партии» или «заговорщическая деятельность»). Именно подобные формулировки употребляются, когда руководство хочет представить дело как борьбу с альтернативным политическим центром. Значение дела Ма состоит прежде всего в пресечении способности высокопоставленного руководителя создавать вокруг себя относительно автономную и устойчивую коррупционную сеть, полагает Денисов: объектом расследования по этому партийному делу стало не только личное поведение, но и весь создаваемый чиновником «периметр власти». Это соответствует сложившемуся в КНР пониманию коррупции как устойчивой инфраструктуры, способной переживать переход чиновника из одной отрасли или провинции в другую, говорит эксперт. При этом, учитывая карьеру Ма Синжуя, в КНР это и важный сигнал для аэрокосмической отрасли, которая ранее воспринималась не просто как элитное отраслевое сообщество, подчеркивает Денисов: выходцы из аэрокосмического сектора и ОПК ранее рассматривались как перспективный кадровый резерв новой технологической эпохи. Падение Ма Синжуя на фоне масштабных расследований в оборонном секторе показывает, что отраслевой авторитет и репутация эффективного технократа больше не обеспечивают автоматического кредита доверия.