ЦИК разрешил доставлять бюллетени в труднодоступные территории с помощью БПЛА

«Мы сейчас анализируем возможности у крупных компаний, регионов, у кого есть летающие и плавающие беспилотники. Мы делаем анализ, собираем базу для того, чтобы не надо [было] стесняться во время выборов в дальнейшем. Мы не собираемся у себя их ни закупать, ни разрабатывать. Зачем эти ненужные траты государства и нам. Но как раз на время выборов [стоит] использовать ресурсы и возможности регионов и крупных компаний», – сказала глава ЦИК.