ЦИК разрешил доставлять бюллетени в труднодоступные территории с помощью БПЛА

ЦИК разрешил доставлять бюллетени в труднодоступные территории с помощью БПЛАЭлла Памфилова надеется на помощь крупных компаний и регионов
На выборах в Госдуму беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера (это автономный или дистанционно управляемый надводный дрон) смогут доставлять бюллетени для голосования и другую избирательную документацию в участковые избирательные комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях. Эта норма теперь официально прописана в рекомендациях по организации выборов для таких территорий, документ был принят в ходе заседания Центризбиркома (ЦИК) 15 июля.
Эта новелла актуальна для 36 регионов страны (см. врез). Такие местности отличаются значительной удаленностью от населенных пунктов, суровыми природными условиями, низкой плотностью населения и слабым развитием транспортной инфраструктуры, сообщила член ЦИК Василина Кулиева. В основном они находятся на севере европейской части России, в Сибири и Дальнем Востоке.
В таких местностях избирателями являются в основном местные жители, а также граждане, находящиеся там по роду производственной деятельности: работники метеостанций, маяков, охотничьих хозяйств, оленеводческих звеньев и общин, различных артелей, а также нефтяники, газовики, дорожники, геологи, строители, работающие вахтовым методом и военнослужащие, отметила Кулиева. На выборах депутатов Госдумы 2021 г. в труднодоступных и отдаленных местностях приняло участие более 163 000 избирателей, сказала она.
Это «дорогостоящее мероприятие», подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. «Затраты на голос избирателя в этих краях где-то на порядок, на два порядка выше, чем по всей стране», – сообщила она. Комиссия, по словам Памфиловой, решает, как облегчить жизнь членам участковых избирательных комиссий (в основном это женщины), которые пользуются разными видами транспорта, вплоть до гужевого. Кроме того, ЦИК старается сделать более доступным голосование для избирателей.
«Мы сейчас анализируем возможности у крупных компаний, регионов, у кого есть летающие и плавающие беспилотники. Мы делаем анализ, собираем базу для того, чтобы не надо [было] стесняться во время выборов в дальнейшем. Мы не собираемся у себя их ни закупать, ни разрабатывать. Зачем эти ненужные траты государства и нам. Но как раз на время выборов [стоит] использовать ресурсы и возможности регионов и крупных компаний», – сказала глава ЦИК.
Тем более, продолжает Памфилова, сейчас на государственном уровне «продвигаются» беспилотники и их применение во всех отраслях народного хозяйства. «Мы должны это максимально, как говорится, без зазрения совести, нет, не стесняясь, использовать эти возможности», – добавила она. Это аналогично контрактам с аэропортами, метро и РЖД, когда они оказывают ЦИК информационную поддержку, выполняя «социальную миссию во время выборов», обратила внимание Памфилова.
В каких регионах есть труднодоступные территории
Внедрение беспилотников – это актуальная идея, ведь в указанных регионах с учетом их логистической сложности члены комиссии совершают «настоящий подвиг», добираясь до избирателей на лодках, вертолетах или вездеходах, отмечает электоральный юрист Антон Тимченко.
Доставка небольшого пакета документов в отдаленный поселок нередко требует длительной поездки специального транспорта, соглашается президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Получается, что логистика нескольких сотен бюллетеней может стоить несопоставимо дороже их изготовления. Беспилотники позволяют сделать такую доставку быстрее, гибче и в ряде случаев дешевле», – говорит он.
Пилотную обкатку механизм доставки бюллетеней с помощью БПЛА уже проходил в Ненецком автономном округе в 2024 г., напомнил Тимченко. «Однако, как и в случае с внедрением любой технологической новинки, важно обеспечить ее юридическими механизмами, гарантирующими соблюдение соблюдение прав участников избирательного процесса. Например, возможность членов комиссии и наблюдателей убедиться, что при такой доставке не нарушается тайна голосования, что не происходит необъяснимого отклонения от маршрута», – сказал он «Ведомостям».
По оценке Гращенкова, востребованность дронов в электоральной сфере будет достаточно высокой, но не повсеместной: наиболее очевидная территория применения – северные и арктические районы, удаленные поселки Сибири и Дальнего Востока, куда сложно добраться по обычным дорогам. Безэкипажные же катера могут быть полезны там, где основными транспортными артериями остаются реки и морские маршруты, уточнил он. При этом беспилотники, конечно, не заменят всю традиционную логистику: многое будет зависеть от расстояния, погоды, массы груза и наличия соответствующей инфраструктуры, заключил эксперт.