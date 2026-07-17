ФОМ и ВЦИОМ рассказали о доверии и одобрении Путина

Доверие президенту РФ Владимиру Путину среди опрошенных россиян составило 71% (72,3% неделю назад), а его работу на посту одобряют 65,1% (66% неделю назад). Такие результаты получил аналитический центр ВЦИОМ в результате опроса населения с 6 по 12 июля.