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ФОМ и ВЦИОМ рассказали о доверии и одобрении Путина

Социологи представили рейтинги президента, партий и правительства
Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Доверие президенту РФ Владимиру Путину среди опрошенных россиян составило 71% (72,3% неделю назад), а его работу на посту одобряют 65,1% (66% неделю назад). Такие результаты получил аналитический центр ВЦИОМ в результате опроса населения с 6 по 12 июля.

Подобное исследование проводил и Фонд общественного мнения (ФОМ) с 10 по 12 июля. Согласно его опросу, работу президента Путина одобряют 66%, а о доверии российскому лидеру заявили 67% опрошенных (69% неделю назад).

Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 47,3% опрошенных ВЦИОМ россиян, а кабинета министров в целом – 45,6%. Показатели выросли на 3,5 п. п. и 0,7 п. п. за неделю соответственно.

Работу правительства положительно оценили 41% опрошенных ФОМ (-4 п. п.), а председателя правительства – 49% (-3 п. п.).

Рейтинг правящей партии «Единая Россия» у ВЦИОМ составил 35,3%. За неделю он вырос на 0,7 п. п. Фракция «Новые люди» набрала 10,7% (-0,8 п. п.) в опросе населения, КПРФ – 10,1% (-0,2 п. п.), ЛДПР – 8,2% (-2,2 п. п.), «Справедливая Россия» – 4% (-1,4 п. п.). Непарламентские партии выбрали 10% россиян.

Рейтинг партии «Единая Россия», согласно опросу ФОМ, составил 36% (+1 п. п.), КПРФ – 11% (+2 п. п.), ЛДПР – 9% (+2 п. п.), «Справедливая Россия» – 4% (+1 п. п.), «Новые люди» – 7% (не изменилось). Приходить на выборы отказались 9% опрошенных россиян (-3 п. п.).

Согласно ВЦИОМ, о доверии Мишустину заявили 56,1% (+2,8 п. п.) россиян, главе партии КПРФ Геннадию Зюганову – 31,4% (+0,6 п. п.), руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 27% (+1,3 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,5% (-0,6 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 11,3% (+0,3 п. п.).

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Политика

Опрос «ФОМнибус» проводился среди россиян 18 лет и старше при помощи интервью по месту жительства респондента. Выборка составила 1500 человек. Исследование ВЦИОМ проводилось методом комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в опросе приняли 1600 совершеннолетних россиян.

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