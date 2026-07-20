«Король Севера»: что зарубежные СМИ пишут о новом премьере Британии

«Выступая у здания № 10 без шпаргалок и трибуны, лидер Лейбористской партии заявил, что «приведет к самым масштабным изменениям за последние 40 лет», в том числе сделает своей первоочередной задачей борьбу с бездомностью. «Я знаю, что люди дома устали от политики. Я слышу вас и хочу быть с вами честным: мы были недостаточно хороши, и нам нужно стать лучше. Мы станем лучше», – сказал Бернэм, обращаясь к нации. «Мы сделаем этот момент переломным для Британии, ускорив самые масштабные изменения за последние 40 лет».