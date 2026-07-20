«Король Севера»: что зарубежные СМИ пишут о новом премьере Британии

«Король Севера»: что зарубежные СМИ пишут о новом премьере БританииОт Бернэма ожидают курса на «единство и стабильность»
20 июля в должность премьер-министра Великобритании официально вступил Энди Бернэм. Король Карл III поручил ему сформировать новое правительство, заявили в Букингемском дворце. Ранее в этот же день король Великобритании принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра и первого лорда казначейства.
Как зарубежные СМИ отреагировали на появление в Британии нового премьер-министра – в материале «Ведомостей».
«Кир Стармер выступил с заключительной речью в качестве премьер-министра у здания на Даунинг-стрит, 10, в понедельник утром. Он заявил, что уходит «с достоинством» и гордится тем, чего добился за два года на посту. Он выразил полную поддержку мистеру Бернэму и призвал своего преемника объединить людей в стране».
«Бернэму нужно будет найти дополнительные 4,7 млрд фунтов стерлингов ($6,3 млрд) для полного финансирования плана правительства по расходам на оборону. В одном из своих последних выступлений в качестве премьер-министра Кейр Стармер представил обзор оборонной политики, согласно которому Великобритания должна была инвестировать значительные средства в военную сферу, но часть финансирования осталась нерешенной. Это означает, что деньги, скорее всего, придется изыскивать либо за счет сокращения расходов, либо за счет повышения налогов. В этом месяце Бернэм заявил, что «полностью возьмет на себя ответственность» за финансирование плана».
«Бернэм говорит, что его первым указом на посту премьер-министра станет запрет на ночлег на улице. «Мы поможем большему количеству молодых людей найти работу, изменив систему образования и предоставив им больше поддержки, в том числе психологической, а также построим больше муниципальных домов. Это справедливый и устойчивый способ сократить расходы на социальное обеспечение в соответствии с нашими бюджетными правилами и выполнить наши обязательства перед международными партнерами в сфере обороны».
«Как бы ни относились к Бернэму избиратели, он приходит к власти при глубокой поддержке внутри своей партии. Все остальные потенциальные преемники Стармера отказались от участия в выборах после того, как Бернэм был избран в парламент в июне, что дало ему право претендовать на пост премьер-министра. В пятницу он был официально объявлен лидером Лейбористской партии после того, как его кандидатуру поддержали 379 из 403 членов парламента от Лейбористской партии. «Мы вернем им надежду», – заявил Бернем».
«Это четвертый премьер-министр Карла III с момента его вступления на престол в сентябре 2022 г. В возрасте 56 лет тот, кто был мэром Большого Манчестера (Северная Англия) до прошлого месяца, сменил ушедшего в отставку Кира Стармера, пришедшего к власти в июле 2024 г. после убедительной победы лейбористов на законодательных выборах, положившей конец 14-летнему правлению консерваторов».
«Бернэм, которого за его популярность в Манчестере прозвали «Королем Севера», в течение нескольких недель был надеждой лейбористов на то, что они все-таки смогут вывести страну из кризиса. При Стармере партия одержала убедительную победу на выборах летом 2024 г., но так и не смогла по-настоящему воспользоваться удобным большинством в парламенте из-за внутренних разногласий. В течение нескольких месяцев правая популистская партия «Реформа Великобритании» в некоторых случаях значительно опережала результаты опросов».
«Новый премьер-министр намерен подтвердить обязательство вернуть «надежду» Соединенному Королевству, сделав при этом акцент на «единстве и стабильности». Среди его приоритетов – «дать передышку» многим британцам, испытывающим трудности из-за «стоимости жизни», и ввести меры, которые принесут «осязаемые» результаты простым людям в кратчайшие сроки. А также обещание, общее для всех недавних предшественников, – восстановить «доверие к политике» в стране. При этом он признает, что «остро осознает» тот факт, что он является седьмым премьер-министром за 10 лет в стране, где былая стабильность правительства осталась в прошлом».
«Энди Бернхэм говорит «нам нужно быть лучше», и он изложит 10-летний план для страны позже в этом году в своей первой речи в качестве премьер-министра Великобритании <...> «Этот момент станет для Британии переломным моментом», – говорит он, добавляя, что показатели стоимости жизни будут изложены с завтрашнего дня».
«Выступая у здания № 10 без шпаргалок и трибуны, лидер Лейбористской партии заявил, что «приведет к самым масштабным изменениям за последние 40 лет», в том числе сделает своей первоочередной задачей борьбу с бездомностью. «Я знаю, что люди дома устали от политики. Я слышу вас и хочу быть с вами честным: мы были недостаточно хороши, и нам нужно стать лучше. Мы станем лучше», – сказал Бернэм, обращаясь к нации. «Мы сделаем этот момент переломным для Британии, ускорив самые масштабные изменения за последние 40 лет».
Премьер-министр пообещал новую волну приватизации и 10-летний план развития Британии, критикуя деиндустриализацию, которая произошла при Маргарет Тэтчер в 1980-х гг.».