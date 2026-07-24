Сенатора Ворону в СФ может сменить основатель канала «112 Украина»

Зубрицкий в прошлом был хорошо известен своей пророссийской деятельностью на Украине, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, продвижение депутата в СФ, таким образом, может иметь свое символическое значение в актуальных условиях. «Однако и у Вороны есть немалые заслуги перед Россией. Возможно, здесь будет найдено компромиссное решение. Следует учитывать, что место в партийном списке ЕР у Вороны не самое высокое, так что, вероятно, ему нужны будут свои гарантии продолжения политической деятельности», – сказал эксперт «Ведомостям».