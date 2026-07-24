Сенатора Ворону в СФ может сменить основатель канала «112 Украина»Представитель Запорожской области, возможно, покинет верхнюю палату после выборов
Пост сенатора от Запорожской области вместо Дмитрия Вороны может занять известный в прошлом украинский медиаменеджер, основатель частного телеканала «Украина 112» (прекратил вещание в 2021 г.), а ныне – депутат регионального парламента Виктор Зубрицкий. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к Запорожской области. Телефон Зубрицкого был отключен. Представитель Вороны сказал «Ведомостям», что не в курсе карьерных планов сенатора.
Ворона, представляющий заксобрание Запорожской области в Совете Федерации (СФ) с 20 сентября 2023 г., выдвинут «Единой Россией» (ЕР) на выборы в Госдуму. Сенатор занимает 8-е место в региональной группе № 57 (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий был заинтересован в выдвижении в Госдуму по единственному в регионе одномандатному округу Зубрицкого либо своего первого заместителя Оксаны Вьюник, писали «Ведомости» 2 апреля. По округу от Запорожской области в итоге, как и предполагали «Ведомости», был выдвинут депутат государственного совета Крыма Алексей Тихомиров.
Балицкий очень хотел бы перехода Зубрицкого в СФ, говорит источник. Дело в том, что Ворона, по данным собеседников «Ведомостей», является креатурой главы Крыма Сергея Аксенова. Правительство Запорожской области в СФ представляет экс-глава «Роскосмоса», бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По словам другого источника, сейчас процесс возможного наделения депутата заксобрания полномочиями сенатора находится в стадии согласования. «Ведомости» направили запросы в заксобрание Запорожской области и губернатору Балицкому.
В региональном парламенте Зубрицкий возглавляет комитет по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям. Балицкий ежегодно поздравляет его с днем рождения в своем Telegram-канале. По словам губернатора, депутат «регулярно бывает на передовой, тесно взаимодействует с нашими защитниками из 112-го отдельного разведывательного батальона Добровольческого корпуса Запорожской области, постоянно работает над укреплением безопасности региона, занимается вопросами поддержки наших военнослужащих и мирных граждан».
Губернатору комфортнее иметь полностью «своего» сенатора, чем делегированного той или иной группой, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Балицкому нужны свои, лично ему обязанные люди, потому что он постоянно доказывает и отстаивает свою субъектность, считает политолог Константин Калачев.
Зубрицкий в прошлом был хорошо известен своей пророссийской деятельностью на Украине, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, продвижение депутата в СФ, таким образом, может иметь свое символическое значение в актуальных условиях. «Однако и у Вороны есть немалые заслуги перед Россией. Возможно, здесь будет найдено компромиссное решение. Следует учитывать, что место в партийном списке ЕР у Вороны не самое высокое, так что, вероятно, ему нужны будут свои гарантии продолжения политической деятельности», – сказал эксперт «Ведомостям».
Балицкий решает сразу две задачи: Ворона переходит в Госдуму и сохраняет федеральный статус, но уже как более публичный политик, связанный с избирательной кампанией и законотворческой работой, а освободившееся место в СФ может занять Зубрицкий – человек, встроенный в региональную управленческую систему и занимающийся в заксобрании вопросами безопасности и взаимодействия с силовыми структурами, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, для губернатора это возможность не потерять Ворону и расширить представительство своей команды в Москве.