Еврокомиссия согласовала 21-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. В их числе – заморозка на год ценового потолка для слушающихся ЕС покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр., «чтобы российская военная машина не извлекала пользу из рыночных шоков», заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Кроме того, ЕК согласовала санкции против очередной группы российских банков, криптобирж, новые санкции против Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.