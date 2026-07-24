Еврокомиссия согласовала 21-й пакет санкций ЕС против России

Еврокомиссия согласовала 21-й пакет санкций ЕС против РоссииГреческий судовладелец получил право еще год возить СПГ из Арктики
Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. В их числе – заморозка на год ценового потолка для слушающихся ЕС покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр., «чтобы российская военная машина не извлекала пользу из рыночных шоков», заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Кроме того, ЕК согласовала санкции против очередной группы российских банков, криптобирж, новые санкции против Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.
На торгах 23 июля на лондонской бирже ICE сентябрьский фьючерс Brent достигал $98,7/барр. Рост цен идет с начала июля из-за новой эскалации США с Ираном. Brent подтягивает российскую Urals – 23 июля она была выше $82/барр. (+10% за сутки). Это фон дер Ляйен и подразумевает под шоками.