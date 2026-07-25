Зачем США запретили 130 научных и образовательных учреждений из РФ, КНР и Ирана

В то же время документ создает дополнительные барьеры для участия российских вузов в международных исследовательских консорциумах, если в них присутствует финансирование или координация со стороны американских ведомств. По ее словам, в результате любые такие проекты будут пересмотрены. При этом важно понимать, что международное научное сотрудничество не ограничивается США. Российские университеты и научные центры сегодня все активнее развивают партнерства с организациями из стран БРИКС, государств Азии, Ближнего Востока и других регионов, отметила Клячко. Для российских университетов из списка этот шаг носит скорее символический характер, закрепляя уже сложившиеся ограничения, чем создавая принципиально новую ситуацию, добавила эксперт.