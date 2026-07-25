Зачем США запретили 130 научных и образовательных учреждений из РФ, КНР и Ирана

Зачем США запретили 130 научных и образовательных учреждений из РФ, КНР и ИранаИз них 33 – российские институты и университеты
Военное министерство США обновило список (1286 list) организаций, которым запрещено получать гранты от американских федеральных ведомств, включая сам Пентагон, как на отдельно военные, так и в целом на фундаментальные исследования. Ведомство включило туда дополнительно 130 научных и образовательных организаций из Китая, России и Ирана.
Среди 33 российских организаций в документе числятся Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ), Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет, а также Уральский федеральный университет имени первого президента России Ельцина. Кроме того, в списке числятся Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, а также несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных предприятий.
Вновь внесены в список девять иранских и 88 китайских организаций. Для сравнения, в прошлом 2025 г. в «1286» было внесено 79 организаций в целом.
Список «1286» был учрежден Законом о национальной обороне на 2019 г. им. Джона Маккейна (экс-сенатор от Аризоны, занимал пост в 1987–2018 гг.) в августе 2018 г. в первое президентство Дональда Трампа (2017–2021). С тех пор он обновляется ежегодно. Финансовые ограничения, включая потерю грантов, отказ от научного сотрудничества, могут коснуться американских физических и юридических лиц, сотрудничающих с вышеперечисленными организациями. Фактически закон не запрещает иностранным лицам работать со внесенными в этот список организациями, но в этом случае сохраняется возможность осложнения сотрудничества первых с американскими лицами.
При этом не следует путать последствия внесения в «1286» с внесением в список заблокированных лиц SDN, который ведет санкционное подразделение минфина США управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Внесение в SDN в целом подразумевает ограничение любых источников финансирования. В то время как «1286» лишает возможности получать гранты от американских федеральных ведомств, хотя косвенно может повлиять и на другие источники средств.
Например, в 2023 г. США включили в SDN-список Санкт-Петербургский горный университет, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и Государственный университет нефти и газа имени Губкина.
«Мы с удивлением и, признаемся, с удовольствием прочли заявление министерства обороны США. Нам раньше и в голову не приходило рассчитывать на финансирование со стороны этого министерства, но теперь мы уж точно знаем, что эта возможность отпала. Рассчитываем теперь, как, впрочем, и раньше, только на родные российские министерства, ведомства и промышленность», – сказал «Ведомостям» ректор МГТУ Михаил Гордин. Пентагон заявил, что вуз является угрозой национальной безопасности США, продолжил Гордин, добавив: «Не нам судить, но внешнюю оценку нашей деятельности мы воспринимаем с благодарностью».
Включение российских университетов и научных организаций в этот перечень, безусловно, осложнит их международное научное сотрудничество, однако масштаб последствий не стоит переоценивать, говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Для российских вузов минобороны США никогда не было источником поддержки, а все сотрудничество с американскими государственными структурами было свернуто сразу после 2022 г., пояснила она.
В то же время документ создает дополнительные барьеры для участия российских вузов в международных исследовательских консорциумах, если в них присутствует финансирование или координация со стороны американских ведомств. По ее словам, в результате любые такие проекты будут пересмотрены. При этом важно понимать, что международное научное сотрудничество не ограничивается США. Российские университеты и научные центры сегодня все активнее развивают партнерства с организациями из стран БРИКС, государств Азии, Ближнего Востока и других регионов, отметила Клячко. Для российских университетов из списка этот шаг носит скорее символический характер, закрепляя уже сложившиеся ограничения, чем создавая принципиально новую ситуацию, добавила эксперт.
Американцы упорно продолжают пытаться «отменить» российские науку и высшее образование, говорит редактор сетевого издания «Научно-образовательная политика» (НОП.РФ) Денис Журавлев. Внесение все большего количества отечественных НИИ и университетов в список угроз нацбезопасности было ожидаемо, но не может вызывать ничего, кроме иронии, отметил он. «США разменивают длительную синергию научного сотрудничества на сиюминутные конъюнктурные политические шаги», – подчеркнул Журавлев. Эксперт отметил, что межакадемическое взаимодействие научных институтов и вузов России и США превратилось в «тонкий ручеек». По его словам, сотрудничество потеряло системный уровень и институциональный характер, но все же локально проявляется в рамках контактов отдельных ученых и коллективов.