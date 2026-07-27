Почему Евросоюз исчерпал возможности вводить пакетные санкции против России

ЕС развязал против России «санкционную войну», в которую бросают все новые элементы без оглядки на то, что и европейские тылы уже начинают трещать по швам, отмечает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, на деле «санкционный пирог закончился, остались только крохи» – Брюссель действительно уперся в то, что новые ограничения бьют по национальным экономикам, а следующие пакеты будут все менее и менее значимы. Что же касается попыток обойти право вето, то их пока эксперт оценивает весьма скептически: он напоминает, что предыдущие попытки ввести принцип квалифицированного большинства предпринимал еще экс-канцлер Германии Олаф Шольц и они ни к чему не привели.