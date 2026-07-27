Почему Евросоюз исчерпал возможности вводить пакетные санкции против России

Почему Евросоюз исчерпал возможности вводить пакетные санкции против РоссииИм все больше мешает наличие права вето у каждого из 27 государств
Принятый 23 июля 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может стать последним крупным пакетом ограничений, так как Брюссель вынужден пересмотреть свою санкционную политику. Как сообщила 27 июля газета Financial Times (FT), руководство ЕС рассматривает «новый подход» после недавнего демарша Греции, которая отказалась одобрить санкции против поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямала СПГ», принимая во внимание интересы своего судоперевозчика Dynagas. «Это мог быть последний пакет санкций. Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает», – признал в разговоре с изданием собеседник в кругах высшего руководства блока.
Как итог, евробюрократы сейчас ищут механизм, который позволил бы и далее вводить против России ограничения, при этом без необходимости преодолевать вето одной из стран ЕС. Ряд европейских столиц по-прежнему стремятся защитить свои компании, ведущие бизнес с Россией, отмечает FT. А для принятия важных внешнеполитических решений в блоке используется принцип полного консенсуса – и даже одна страна может застопорить этот процесс.
И потому, частности, Европейская комиссия и «наиболее проукраински настроенные» члены ЕС предлагают отойти от практики принятия больших санкционных пакетов ради «пиара», а вместо этого сконцентрироваться на индивидуальных санкциях и небольших тематических пакетах ограничений.
Все будет зависеть от того, какие механизмы далее будут в ЕС применяться, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Егор Сергеев: если санкции продолжат вводить по линии внешней политики, то без этого не обойтись. Но уже заметно определенное движение, чтобы переформатировать их с внешнеполитических на экономические рельсы, что позволит принимать их, например, квалифицированным большинством (две трети голосов) или за счет других механизмов, обращает внимание Сергеев.
21-й пакет санкций против России из-за боевых действий на Украине был принят после долгих дискуссий в сообществе. По итогу в него вошли ограничения против российских финансового и оборонного секторов, аэропортов, например «Шереметьево», а также против 218 физических и юридических лиц, что сделало его самым масштабным пакетом за последние четыре года. При этом ЕС сохранил исключение для поставок СПГ в третьи страны. Первый пакет санкций ЕС был принят 23 февраля 2022 г. после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
ЕС развязал против России «санкционную войну», в которую бросают все новые элементы без оглядки на то, что и европейские тылы уже начинают трещать по швам, отмечает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, на деле «санкционный пирог закончился, остались только крохи» – Брюссель действительно уперся в то, что новые ограничения бьют по национальным экономикам, а следующие пакеты будут все менее и менее значимы. Что же касается попыток обойти право вето, то их пока эксперт оценивает весьма скептически: он напоминает, что предыдущие попытки ввести принцип квалифицированного большинства предпринимал еще экс-канцлер Германии Олаф Шольц и они ни к чему не привели.
С дальнейшим продвижением по санкционному треку лишь повышается вероятность того, что могут быть задеты чувствительные интересы одной из стран ЕС, – и потому даже большие последние санкционные пакеты уже были более точечными, говорит Сергеев. Евробюрократы, по его словам, любят символические шаги, чем ранее объяснялось принятие масштабных и крупных пакетов, приуроченных к определенной дате или событию. Теперь же есть вероятность того, что санкции в разных сферах (например, потолок цен на нефть и рыболовство) европейцы перестанут увязывать между собой, так как это действительно становится все сложнее согласовывать.