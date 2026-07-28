Отколовшаяся от кемалистов Новая партия потеснила главную оппозицию в Турции

Позже, 27 июля, в интервью той же газете Sozcu Озель объяснил, что это решение было продиктовано «народом» во время его встречи со своими сторонниками в 22 провинциях. При этом политик заверил, что он продолжит бороться за восстановление своего лидерства в НРП в судебных инстанциях. А до тех пор его партия не собирается устанавливать какой-либо диалог с его бывшими однопартийцами, подчеркнул Озель.