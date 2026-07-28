Отколовшаяся от кемалистов Новая партия потеснила главную оппозицию в Турции

Отколовшаяся от кемалистов Новая партия потеснила главную оппозицию в ТурцииЭкс-лидер НРП Озгюр Озель переманивает бывших однопартийцев-мэров и депутатов
В Турции продолжается раскол старейшей в стране Народно-республиканской партии (НРП; кемалисты) – до недавних пор главной оппозиционной силы в стране. Как передает газета Sozcu со ссылкой на источники, около 200 мэров турецких городов и глав муниципалитетов объявили о выходе из НРП и переходе в недавно образованную Новую партию (НП; Yeni Parti) бывшего лидера НРП Озгюра Озеля. Из 28 мэров-республиканцев ила (провинции) Измир (ранее главного оплота НРП в стране) к НП присоединилось 24 градоначальника.
Также пополнили ряды новой оппозиции еще 265 бывших депутатов Великого национального собрания (однопалатный парламент) разных созывов от НРП. С начала внутрипартийного кризиса из 135 действующих депутатов от НРП о переходе в НП объявил 91 депутат, автоматически превратив последнюю во вторую в парламенте фракцию после правящей Партии справедливости и развития (ПСР; 277 мандатов) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В совместном заявлении, опубликованном в газете Saygi Ozturk, экс-депутаты парламента объяснили решение о выходе из НРП тем, что в нынешней ситуации им стало невозможно в рамках этой партии защитить ее основополагающие ценности: секуляризм, демократию, верховенство права и социальное государство. В письме они также пожелали Озелю за счет новой политической организации «возродить общественное согласие, дух братства, солидарности и терпимости в стране, заложенные в фундаменте государственности еще первым президентом Мустафой Кемалем Ататюрком» при создании Турецкой Республики в 1923 г.
Кризис в НРП возник в конце мая, после того как апелляционный суд Анкары восстановил в должности лидера НРП предыдущего руководителя Кемаля Кылычдароглу (руководил с 2010 по 2023 г.) на том основании, что во время выборов на партийном съезде в 2023 г. Озель якобы использовал незаконные методы.
Последний не признал решение столичного суда и подал апелляцию в высший кассационный суд Турции (верховный суд). Также он объявил, что продолжит руководить оппозиционной фракцией в парламенте, несмотря на судебное решение о его отстранении.
О подготовке к созданию новой оппозиционной партии Озель говорил 15 июля в интервью Sozcu. Правда, тогда он планировал запустить эту процедуру при условии, что суд осенью отклонит его апелляцию. Но в итоге Озель не стал дожидаться решения и 24 июля объявил о создании НП и единогласно избрался ее председателем.
Позже, 27 июля, в интервью той же газете Sozcu Озель объяснил, что это решение было продиктовано «народом» во время его встречи со своими сторонниками в 22 провинциях. При этом политик заверил, что он продолжит бороться за восстановление своего лидерства в НРП в судебных инстанциях. А до тех пор его партия не собирается устанавливать какой-либо диалог с его бывшими однопартийцами, подчеркнул Озель.
Формальным поводом для создания новой оппозиционной силы в Турции стал перенос заседания апелляционного суда на сентябрь, заметила научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. По ее мнению, команда Озеля не могла ждать в режиме неопределенности несколько недель, опасаясь объявления властями досрочных выборов, намеченных на 2028 г. «Для участия новой партии нужно успеть сформировать свои отделения хотя бы в половине турецких провинций. Это занимает много времени, а процесс наверняка будет сопровождаться искусственными трудностями. Кроме этого сохраняется проблема внутренней конкуренции Озеля с Кылычдароглу, и сейчас лояльность кадровых однопартийцев подвергается проверке на прочность», – указала Вернигора.
Озель мог посчитать, что дальнейшее его пребывание в НРП ускорит решение элит провести досрочные выборы, допустил доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. А за счет новой оппозиционной партии политик, продолжает аналитик, фактически создает себе имидж независимой политической фигуры.
«До сих пор Озеля в Турции воспринимали как ставленника популярного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена НРП, арестованного в марте 2025 г. по обвинению в коррупции. С одной стороны, новая сила в парламенте открывает ему окно возможностей для выдвижения своей кандидатуры от оппозиции на предстоящих выборах. С другой – ему будет сложно это сделать, когда кемалисты Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш сохраняют политические амбиции», – допустил эксперт.
Кылычдароглу на встрече с избирателями в одном из пригородов Стамбула 26 июля заявил, что в НРП нет места «коррупционерам», и призвал граждан не голосовать за «мошенников», поскольку они, по его словам, не принесут никакой пользы стране.
Вернигора исключила вероятность полного распада НРП или ее исчезновения. Эта партия по-прежнему сохраняет символическую роль с долгой историей, но ее политический вес существенно снизится, уверена эксперт. При этом она, по мнению Вернигоры, останется в оппозиционном лагере и, вероятно, не станет оппонировать бывшим однопартийцам. «Потенциально электорат НП может пополниться за счет других оппозиционных организаций и разочаровавшихся во власти граждан. Но уровень поддержки ПСР, скорее всего, останется стабильным. Правда, относительное снижение их популярности может открыть окно возможностей для оппозиционеров», – допустила эксперт.
Озель потенциально может вернуться в НРП в случае удовлетворительного решения апелляции, допустил Дюрре. Тогда НП, возможно, останется запасным аэродромом на случай повторного давления властей на НРП, добавил эксперт: «Впрочем, скандал в оппозиционном лагере уменьшает их шансы на победу на выборах. Решение властей о досрочном голосовании будет зависеть от состояния турецкой экономики и общей региональной ситуации. Сейчас Эрдоган удерживает стабильность в государстве, несмотря на внутренние проблемы».