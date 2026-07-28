Спикер парламента Чечни сменится по итогам выборов

Спикер парламента Чечни сменится по итогам выборовРотация руководителей заксобраний пройдет и в других регионах
Парламент Чечни получит нового председателя по итогам сентябрьских выборов. Действующий спикер заксобрания Шаид Жамалдаев, занимающий этот пост после назначения премьер-министром республики Магомеда Даудова, не выдвинут в новый созыв в составе списка кандидатов от «Единой России» (ЕР).
Жамалдаеву 72 года, глава Чечни Рамзан Кадыров называл его соратником своего отца, первого президента республики Ахмада Кадырова. Жамалдаев неоднократно избирался депутатом парламента Чечни, а до этого возглавлял администрацию Грозненского района, республиканское министерство по национальной политике. Он стал спикером парламента Чечни 15 мая 2024 г.
Предшественник Жамалдаева на посту председателя Даудов (с 24 мая 2024 г. – премьер-министр Чечни) вновь баллотируется в заксобрание. Также от ЕР выдвинуты вице-премьеры Усман Баширов и Ахмед Дудаев и руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу чеченского регионального отделения ЕР.
В Чечне действует фактор сильной сплоченности элит (вокруг персоны главы. – «Ведомости»), а руководителю республики в этих условиях логично опереться на стратегию повышения престижа выборов через персональное участие в них топ-чиновников, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров.
Участие премьера, вице-премьеров, мэров и других высокопоставленных чиновников в праймериз и партийных списках не обязательно означает, что все они собираются менять работу, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, это одновременно демонстрация лояльности, мобилизация административной системы и своеобразный кадровый смотр. «Кроме того, такая практика оставляет Рамзану Кадырову максимальную свободу кадрового маневра после выборов. Сначала вся команда получает электоральную легитимацию, а затем уже принимается решение, кто остается в правительстве, кто переходит в парламент и кому достаются руководящие посты», – сказал Гращенков.
Парламент Чечни не единственное региональное заксобрание, где в сентябре 2026 г. сменится спикер. 10 июля «Ведомости» писали, что заксобрание Вологодской области, скорее всего, возглавит первый заместитель губернатора Евгений Тютюков (это будет четвертый спикер парламента с 2024 г.). Высока вероятность замены председателя заксобрания Красноярского края – одним из претендентов на этот пост является бывший топ-менеджер «Норникеля» Дмитрий Свиридов. Он уже был спикером регионального парламента с 2017 по 2021 г.
Действующие спикеры не участвуют в выборах депутатов заксобраний Адыгеи, Самарской и Тамбовской областей. Владимиру Нарожному (парламент Адыгеи) 79 лет, Геннадию Котельникову (самарская губернская дума) – 77 лет, Евгению Матушкину (тамбовская областная дума) – 69 лет.
В марте спикер законодательной думы Тамбовской области Оксана Козловская заявила на встрече с избирателями, что не будет избираться в новый созыв, однако спустя полтора месяца заявилась на праймериз ЕР. Партия выдвинула ее кандидатом в Думу.
Процесс замены спикеров региональных заксобраний связан как с естественной ротацией старых региональных элит, так и с интересами новых губернаторов, говорит политолог Ростислав Туровский. По словам политолога Виталия Иванова, председатели парламентов уже довольно давно являются «номенклатурой губернаторов». «Ставить своих спикеров начали еще в 1990-х. Но до 2010-х эта практика не была повсеместной. Пропорционально снизились и роль спикеров, и их возможности. Иногда губернаторы передвигают в спикеры постаревших или надоевших заместителей», – сказал эксперт «Ведомостям».
Многие главы регионов считают для себя правильным осуществлять более строгий контроль над депутатским корпусом через полностью лояльных спикеров из своей команды либо они выбирают представителей местной элиты, которые не опираются на какие-либо кланы и в обмен на продвижение на высокий пост готовы управлять депутатским корпусом в интересах главы региона, добавил Туровский. «В целом же можно ожидать, что руководство заксобраний будет более регулярным образом координировать свою работу с исполнительной властью», – заключил он.
Условная цена кооптации спикера (в свою команду) для губернатора несколько выше, чем продвижение новой близкой к главе региона персоны в ходе выборов и внутрипартийного обсуждения, считает Петров. Исключения, по его словам, составляют регионы со сложной структурой элитных интересов, нацреспублики или, например, Свердловская область – там спикеры «живут» дольше.