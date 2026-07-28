Спикер парламента Чечни сменится по итогам выборов

Участие премьера, вице-премьеров, мэров и других высокопоставленных чиновников в праймериз и партийных списках не обязательно означает, что все они собираются менять работу, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, это одновременно демонстрация лояльности, мобилизация административной системы и своеобразный кадровый смотр. «Кроме того, такая практика оставляет Рамзану Кадырову максимальную свободу кадрового маневра после выборов. Сначала вся команда получает электоральную легитимацию, а затем уже принимается решение, кто остается в правительстве, кто переходит в парламент и кому достаются руководящие посты», – сказал Гращенков.