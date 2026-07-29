Лидеры думских фракций рассказали, какие проблемы надо решить в ближайшие 5 лет

Перед руководителями фракций выступил и зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, у всех партий разные представления о том, что «хорошо для нашей страны» и как выстраивать экономику, социальную сферу и т.д. Но в преддверии выборов в Госдуму по этим темам подходы партий не совпадают, отметил он: «В этом и есть суть политической жизни». «Мы живем в чрезвычайно сложное время. Это банальность, но так и есть. На долю всех вас, а вы молодые люди, – я уже про нас не говорю, мы люди уже совсем взрослые, – выпала эта тяжелая година. По сути нашу страну испытывают на прочность во всех смыслах этого слова», – сказал он.