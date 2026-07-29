Лидеры думских фракций рассказали, какие проблемы надо решить в ближайшие 5 лет

Лидеры думских фракций рассказали, какие проблемы надо решить в ближайшие 5 летДепутаты выступили перед участниками форума «Территория смыслов»
Лидеры думских фракций 29 июля обсудили образ будущего на сессии «Слово о будущем. Россия-2036» на форуме «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж». Каждый из них попытался сформулировать ответ на вопрос, какое ключевое решение должно быть принято до 2031 г. в России, чтобы к 2036 г. был результат.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает такой целью – вложения в образование и науку, чтобы в России были темпы роста экономики выше мировых. Коэффициент рождаемости больше 2-х и «чтобы женщины не боялись рожать» назвал самым важным председатель «Справедливой России» Сергей Миронов: «Самое главное, чтобы нас [россиян] было как можно больше». Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сформулировал несколько задач до 2031 г. – налоги должны оставаться в регионах, в частности, что госкорпорации должны платить налоги там, где они «зарабатывают», зарплаты бюджетников во всех субъектах Федерации должны быть одинаковы, долги регионов следует списать, запрет на ликвидацию больниц, школ без согласования с жителями. «И в 2031 г. президентом должен быть [Владимир] Путин, также он должен быть национальным лидером в 2036 гг.», – заявил Слуцкий.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что Россия сейчас больше всего страдает от компаний Силиконовой долины, поскольку именно в технологическом заделе Россия немного отстает. «И это техническое доминирование мы должны переиграть – мы должны их обогнать. Это задача жизни и смерти русского народа», – сказал он. Поэтому нужна свобода народного ВПК, добавил Нечаев. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев был более краток. Среди основных задач он назвал – победу в специальной военной операции, эффективную экономику и заботу о многодетных семьях.
Перед руководителями фракций выступил и зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, у всех партий разные представления о том, что «хорошо для нашей страны» и как выстраивать экономику, социальную сферу и т.д. Но в преддверии выборов в Госдуму по этим темам подходы партий не совпадают, отметил он: «В этом и есть суть политической жизни». «Мы живем в чрезвычайно сложное время. Это банальность, но так и есть. На долю всех вас, а вы молодые люди, – я уже про нас не говорю, мы люди уже совсем взрослые, – выпала эта тяжелая година. По сути нашу страну испытывают на прочность во всех смыслах этого слова», – сказал он.
Это касается и экономики, поскольку на Россию наложено множество санкций, и политики, поскольку «наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно не называлось – Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация», сказал Медведев. По его словам, западные страны хотели подчинить Россию своей воле, но это не удалось, поэтому они испытывают разочарование и «используют Украину как таран, чтобы уничтожить Россию». «У нас сейчас есть одна общая задача и она очевидна – сохранить нашу страну», – сказал Медведев. По его словам, сделать это можно только «победой в специальной военной операции»: «И здесь позиции всех политических партий, политических сил <…> совпадают». По большинству законов в части поддержки участников спецоперации, ОПК и др. позиция всех думских фракций была одинакова, отметил он.