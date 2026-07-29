Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MAGN20,665+5,09%CNY Бирж.11,791+1,06%IMOEX2 231,6+1,84%RTSI885,87+1%RGBI114,98+0,42%RGBITR772+0,44%
Главная / Политика /

Медведев: по некоторым темам надо собраться в кулак

Ведомости

Политика состоит из острых вопросов, но по темам, определяющим будущее страны, все силы должны занимать единую позицию. Об этом зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на форуме «Территория смыслов», выступая перед участниками смены «Правда».

«Существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак», – пояснил он. По словам Медведева, именно такой подход необходим для достижения победы.

Также в ходе выступления Медведев отметил, что Россия переживает «чрезвычайно сложное время», а ее противники, используя Украину, пытаются дестабилизировать ситуацию и ослабить государство. По его словам, единственным способом сохранить страну является победа в спецоперации.

Он также напомнил, что в преддверии выборов в Госдуму политические партии придерживаются разных взглядов по вопросам экономики и социальной политики, что является естественной частью политического процесса. Вместе с тем, подчеркнул Медведев, при рассмотрении большинства законопроектов, касающихся поддержки участников спецоперации и предприятий оборонно-промышленного комплекса, партии занимали консолидированную позицию. За это он поблагодарил представителей всех парламентских сил. По словам Медведева, западные страны рассчитывали подчинить Россию своей воле, однако эти планы не реализовались, что, как он считает, вызвало у них разочарование.

Читайте также:Главные заявления Медведева о мобилизации и наборе контрактников
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте