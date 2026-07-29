Медведев: по некоторым темам надо собраться в кулак
Политика состоит из острых вопросов, но по темам, определяющим будущее страны, все силы должны занимать единую позицию. Об этом зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на форуме «Территория смыслов», выступая перед участниками смены «Правда».
«Существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак», – пояснил он. По словам Медведева, именно такой подход необходим для достижения победы.
Также в ходе выступления Медведев отметил, что Россия переживает «чрезвычайно сложное время», а ее противники, используя Украину, пытаются дестабилизировать ситуацию и ослабить государство. По его словам, единственным способом сохранить страну является победа в спецоперации.
Он также напомнил, что в преддверии выборов в Госдуму политические партии придерживаются разных взглядов по вопросам экономики и социальной политики, что является естественной частью политического процесса. Вместе с тем, подчеркнул Медведев, при рассмотрении большинства законопроектов, касающихся поддержки участников спецоперации и предприятий оборонно-промышленного комплекса, партии занимали консолидированную позицию. За это он поблагодарил представителей всех парламентских сил. По словам Медведева, западные страны рассчитывали подчинить Россию своей воле, однако эти планы не реализовались, что, как он считает, вызвало у них разочарование.