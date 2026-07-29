Медведев: по некоторым темам надо собраться в кулак

Он также напомнил, что в преддверии выборов в Госдуму политические партии придерживаются разных взглядов по вопросам экономики и социальной политики, что является естественной частью политического процесса. Вместе с тем, подчеркнул Медведев, при рассмотрении большинства законопроектов, касающихся поддержки участников спецоперации и предприятий оборонно-промышленного комплекса, партии занимали консолидированную позицию. За это он поблагодарил представителей всех парламентских сил. По словам Медведева, западные страны рассчитывали подчинить Россию своей воле, однако эти планы не реализовались, что, как он считает, вызвало у них разочарование.