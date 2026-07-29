Медведев: сохранить страну можно только победой в спецоперации
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил перед участниками смены «Правда» форума «Территория смыслов». Он заявил, что Россия переживает «чрезвычайно сложное время», а противники пытаются расшатать государство и используют Украину как таран, чтобы уничтожить страну. Единственный способ сохранить Россию, по его словам, – победа в специальной военной операции.
«У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну, – сказал Медведев. – Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, политических сил совпадают».
Он отметил, что сейчас все находятся в преддверии выборов в Госдуму и подходы партий по экономическим и социальным вопросам не совпадают – в этом и есть «суть политической жизни». Однако по большинству законов о поддержке участников СВО и оборонно-промышленного комплекса позиция всех партий была единой. Медведев поблагодарил партии за консолидированную политику. Западные страны, по его словам, хотели подчинить Россию своей воле, но это не удалось, поэтому они испытывают разочарование.
Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. На съезде «Единой России» 28 июня партия утвердила предвыборную программу и список кандидатов. Медведев на съезде заявлял, что кампания впервые проходит в условиях военного времени.