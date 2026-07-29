Медведев: сохранить страну можно только победой в спецоперации

Он отметил, что сейчас все находятся в преддверии выборов в Госдуму и подходы партий по экономическим и социальным вопросам не совпадают – в этом и есть «суть политической жизни». Однако по большинству законов о поддержке участников СВО и оборонно-промышленного комплекса позиция всех партий была единой. Медведев поблагодарил партии за консолидированную политику. Западные страны, по его словам, хотели подчинить Россию своей воле, но это не удалось, поэтому они испытывают разочарование.