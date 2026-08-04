Демократический клон Трампа начинает борьбу за пост президента США

Демократический клон Трампа начинает борьбу за пост президента СШАГубернатор Калифорнии Ньюсом лидирует по сборам и шансам получить номинацию от партии
Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом внес самый весомый вклад в сбор средств для представителей этой партии за два года ($2 млн). Об этом стало известно изданию Axios. Старший советник демпартии Невады Молли Форги сообщила журналистам, что Ньюсом собрал больше, чем любое партийное отделение и индивидуальный вкладчик.
Ньюсом начал свою карьеру в 1996 г., после основания бутиковой винодельни PlumpJack. С 2004 г. по 2011 г. занимал пост мэра Сан-Франциско, затем восемь лет – вице-губернатора Калифорнии и, наконец, с 2019 г. – главный пост в этом штате. Полномочия Ньюсома на этом посту истекают в январе 2027 г., он не имеет права больше переизбираться.
За два срока во главе Калифорнии он смог превратиться в одного из самых узнаваемых лиц демпартии, а также выстроил образ яростного противника президента-республиканца Дональда Трампа. В последние три года Ньюсом развернул активную медийную и политическую кампанию.
Например, в марте 2023 г. он запустил комитет Campaign for Democracy, а в марте 2025 г., вскоре после возвращения Трампа в Белый дом, – шоу This Is Gavin Newsom, где берет интервью у разных политических и общественных деятелей.
У Ньюсома много преимуществ, включая сравнительно молодой возраст (58 лет), поддержку темнокожего населения, левый проект по социально-экономическим преобразования в Калифорнии, а также его умеренность относительно других представителей демпартии, говорит политолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он добавляет, что Ньюсом умеет выстраивать коалиции, что может дать ему первичное преимущество в ходе демократических праймериз, если он все-таки решится баллотироваться в президенты. При этом Ньюсом столкнется и с критикой из-за ассоциаций с наиболее левыми силами внутри партии.
«На уровне штата и в СМИ он мог грамотно работать на определенную аудиторию, но на общенациональном уровне это труднее. Для среднего американского избирателя Ньюсом может казаться чуть более левым, чем необходимо», – считает Дубравский.
Ньюсом частично перенял практики коммуникации с общественностью у Трампа, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. «Например, в соцсетях он часто использует методы дискредитации оппонентов через сарказм и короткие видео. И иногда прибегает к искусственному интеллекту в подобных постах», – подчеркнул эксперт. Ньюсом осознал эффективность отхода от политкорректности, говорит Кошкин.
При этом Ньюсом перенял успешную практику и у другого политика – социал-демократа сенатора Берни Сандерса: фандрайзинговую стратегию Ньюсома с 2021 г. формируют его бывшие советники Сидни Гиббс и Тим Тагарис. Они работали с Сандерсом во время его второй президентской кампании 2020 г.
Сейчас в СМИ Ньюсома ставят в один ряд с губернатором Иллинойса Джеем Притцкером, экс-министром транспорта Питом Буттиджичем и сенатором от Аризоны Марком Келли. Все они назывались в качестве возможных претендентов на место кандидата в президенты от демпартии после выхода из гонки в июле 2024 г. экс-президента США Джо Байдена. По данным платформы политических прогнозов Polymarket, Ньюсом опережает с 19,1% всех возможных конкурентов в демпартии, включая бывшего вице-президента Камалу Харрис, конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес и др.
Но пока шансы Ньюсома все равно остаются под вопросом из-за внутренних противоречий между центристским и прогрессивным крыльями демпартии, что не позволяет сосредоточиться на поддержке одного лидера, продолжил Кошкин. По его словам, промежуточные выборы 2026 г. станут барометром популярности прогрессистов. И если их там ждет оглушительный провал, то в партии будут искать умеренных лидеров, более похожих на Ньюсома.