Демократический клон Трампа начинает борьбу за пост президента США

У Ньюсома много преимуществ, включая сравнительно молодой возраст (58 лет), поддержку темнокожего населения, левый проект по социально-экономическим преобразования в Калифорнии, а также его умеренность относительно других представителей демпартии, говорит политолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он добавляет, что Ньюсом умеет выстраивать коалиции, что может дать ему первичное преимущество в ходе демократических праймериз, если он все-таки решится баллотироваться в президенты. При этом Ньюсом столкнется и с критикой из-за ассоциаций с наиболее левыми силами внутри партии.