Кого в России можно считать оппозицией

Кого в России можно считать оппозициейОтвет на этот вопрос зависит от предпочтений избирателей
Подводя итоги работы восьмого созыва Госдумы, лидеры парламентских партий, за исключением «Единой России», один за другим называли себя главными оппозиционными силами страны. «Ведомости» разбирались, что сейчас означает этот статус и есть ли запрос на оппозиционность у избирателей.
Найди свою оппозицию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не раз говорил, что компартия – это единственная оппозиционная сила в стране. Главный ее конкурент – это «Единая Россия» (ЕР), а ЛДПР и «Новые люди» (НЛ), по его словам, «сателлиты». Об этом он заявлял, в частности, в интервью «Ведомостям» 15 июня.
В феврале 2026 г. «Ведомости» проанализировали, как голосуют депутаты Госдумы. В результате в первой десятке тех, кто голосует чаще «против», оказались одни коммунисты. Первая пятерка выглядела так: Валерий Рашкин, Владимир Блоцкий, Сергей Шаргунов, Михаил Матвеев, Вячеслав Мархаев.
Для избирателей КПРФ – квалифицированных работников, жителей малых городов, пенсионеров за чертой бедности – принципиально важно, что КПРФ «говорит правду», заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов (входил в топ-10 голосующих «против» депутатов). «Наша оппозиционность – это не борьба за статус, это ответственность перед «рассерженными патриотами», униженными и оскорбленными несправедливостью, и нечестными зарплатами, и сверхэксплуатацией людьми труда и всеми, кто отстаивает гражданские права и цифровые свободы», – подчеркнул он.
НЛ подчеркивают, что признаны самой эффективной оппозиционной фракцией в Думе: на съезде партии 5 марта главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко заявил, что НЛ добились принятия наибольшего процента авторских и соавторских законопроектов в восьмом созыве. На тот момент фракция внесла 525 законопроектов, из них 230 были приняты парламентским большинством, что составляет 43,8%. У фракции КПРФ этот показатель составил 41,3%, у «Справедливой России» – 35,2%, у ЛДПР – 31,6%.
На сайте партии говорится, что «люди достойны другой Госдумы: той, что делает жизнь легче, а не запрещает и ограничивает». Там же избиратель может узнать, что НЛ – это единственная партия, проголосовавшая против поправок, обязывающих операторов отключать связь по запросу правоохранителей. «Мы стремимся добиться реальных перемен, а не номинально стать главной оппозиционной силой. Сделать жизнь лучше <...>. Для людей тоже важнее, кто действительно решает их проблемы и слышит их», – сообщил «Ведомостям» представитель НЛ.
С аналогичным тезисом выступил и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявив, что именно либерал-демократы являются самой эффективной фракцией. ЛДПР, по его словам, это оппозиция не в том смысле, что «какие-то коллеги из фракций пытаются кого-то заклеймить и назвать пятой колонной – у нас такого нет», а в том, что удается находить более эффективные пути решения проблем в сжатые сроки. Об этом он сообщил на пресс-конференции 28 июля.
В отчете о работе фракции за пять лет утверждается, что ЛДПР «чаще других фракций показывала свою оппозиционную позицию по различным вопросам». Например, в документе говорится, что партия по повестке рассмотрения законопроектов голосовала «за» реже всех других фракций – в 63,33% случаев. Для сравнения: КПРФ голосовала «за» в 67,25% случаев, «Справедливая Россия» – в 64,33%, а «Новые люди» – в 72,21%.
На отчете фракции по итогам созыва глава «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов отметил, что партия голосовала против проектов бюджетов, отчетов ЦБ, реформы местного самоуправления и закона о сплошных рубках на Байкале. Также он тогда раскритиковал пенсионную реформу. «СР всегда поддерживает курс президента, но последовательно критикует работу финансово-экономического блока правительства, уточнил «Ведомостям» представитель партии. «В этом смысле партия является системной, но принципиальной оппозицией. Это означает, что мы работаем в правовом поле и готовы к диалогу ради решения проблем людей», – сказали в СР.
Позиция «Единой России»
«Сегодня нельзя назвать одну партию главным оппонентом власти», – заявил «Ведомостям» член генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.
Каждая из парламентских партий борется за лидерство, имеет свой выраженный профиль, говорит он: «КПРФ опирается на традиционный левый электорат; ЛДПР жестко конкурирует на патриотическом поле; «Новые люди» пытаются консолидировать прогрессивный городской класс; СР, дай Бог им удачи». Политическая конкуренция партий происходит в условиях глубинной перестройки партийных платформ под влиянием исторических вызовов, технологической трансформации AI, добавил он.
«Очевидно, что монополия на статус «партии № 2» разрушена, – отметил единоросс. – Избиратель стал более требователен к партиям, программам, позиционированию кандидатов, результатам».
Критикуй, но не властвуй
Главный критерий оппозиционности для электората – неодобрение действий текущей власти и ее политики, считает социолог Денис Волков. «В этом смысле чисто оппозиционных партий (чтобы весь ее электорат был против действующей власти) у нас сейчас нет», – указал он. Исключение составляют внедумские партии.
Говоря о парламентских партиях, социолог отметил, что большинство россиян считают оппозиционными КПРФ, НЛ, ЛДПР – с разницей в том, какая аудитория их поддерживает. КПРФ аккумулирует скорее недовольство старшего поколения, а ЛДПР и НЛ – недовольство более молодых избирателей.
Сейчас в обществе есть два распространенных представления об оппозиции, говорит гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Первое разделяют те, кто является сторонником действующей власти в широком смысле, т. е. большинство населения, указал он. «Каких-то изменений они хотят, но не революционных. Тут подкрасить, там подправить, но ломать все не надо», – пояснил Федоров.
Для 2/3 граждан оппозиция – это «щука в пруду, которая нужна, чтобы окунь не дремал», продолжает он. По мнению этой части россиян, оппозиция никогда не должна прийти к власти, но «пусть она ее критикует, помогает и указывает на то, что она не замечает». Этому представлению соответствуют равно все парламентские партии, за исключением ЕР, подчеркнул Федоров.
Альтернативная точка зрения доминирует среди людей, которых вся общественно-политическая система не устраивает, продолжает гендиректор АЦ ВЦИОМ. Для них оппозиция – это та политическая сила, которая должна сменить власть, при этом не участвуя в переговорах с властью и «соглашательстве» с ней. «Исходя из этого, все парламентские партии для них не оппозиция», – акцентировал внимание Федоров. В этом контексте главный вопрос к «Яблоку» такой: «Вы кто такие?», говорит он.
Самые очевидные претенденты на статус главной оппозиционной силы в стране среди парламентских сил – это КПРФ и НЛ, считает руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его оценке, КПРФ скорее по привычке позиционирует себя в качестве самого громкого критика власти во всех аспектах, кроме внешней политики и большей части внутренней. НЛ, в свою очередь, в большей степени эксплуатируют эстетические разногласия, противопоставляя «большую свежесть риторике».
По словам главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, «последние 20 лет главной оппозиционной силой считается КПРФ». «Безусловно, такое положение дает значительные политические и аппаратные преимущества, – сказал он «Ведомостям». – Это касается распределения постов в законодательных органах всех уровней, а также определенные возможности во взаимодействии с органами исполнительной власти. Плюс лоббистские возможности». Активно оспорить этот статус, судя по рейтингам, пытается оспорить ЛДПР, добавил Костин, назвав это одним из основных сюжетов кампании.