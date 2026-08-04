Кого в России можно считать оппозицией

С аналогичным тезисом выступил и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявив, что именно либерал-демократы являются самой эффективной фракцией. ЛДПР, по его словам, это оппозиция не в том смысле, что «какие-то коллеги из фракций пытаются кого-то заклеймить и назвать пятой колонной – у нас такого нет», а в том, что удается находить более эффективные пути решения проблем в сжатые сроки. Об этом он сообщил на пресс-конференции 28 июля.