Зачем Трамп собрался проверять ИИ-модели

Зачем Трамп собрался проверять ИИ-моделиЭксперты оценили стратегию Белого дома на этом направлении
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила регламент по регулированию продвинутых моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщили портал Axios и телеканал CBS News. Представители частного сектора, преимущественно бигтехов, начнут рассмотрение чернового варианта документа уже в ночь на 5 августа мск, сообщили пятеро собеседников издания Politico. Журналисты сказали, что среди компаний будут Google, OpenAI и Meta
Инициатива властей направлена на упорядочивание взаимодействия федерального правительства и компаний в период разработки, релиза и дальнейшего продвижения их ИИ-моделей. Основная цель документа – снизить риски, которые могут возникнуть при их внедрении в госсектор, в первую очередь по вопросам секретности информации.
Создание подобного рамочного регламента вытекало из указа Трампа № 14409 от 2 июня. Согласно тексту документа, одним из основных условий станет предоставление федеральному правительству доступа к ИИ-модели на 30 дней еще до ее выхода на рынок. Кроме того, в указе говорилось о необходимости сотрудничества с властями по вопросам подбора «надежных партнеров», которые получат ранний доступ к моделям covered frontier («модель, попадающая под регулирование»), в том числе для укрепления кибербезопасности критически важной инфраструктуры.
Новый документ вписывается в логику политики второй администрации Трампа в области ИИ: по сути, крупные игроки участвуют в написании норм, которые их регулируют, в обмен на содействие реализации государственных приоритетов в сфере, говорит младший научный сотрудник ИСКРАНа Александр Щелоков. Эксперт подчеркнул, что отказ от публикации Белым домом принципов добровольного взаимодействия компаний с правительством ведет к относительно низким шансам на реализацию идеи. Классификационный порог применения означает, что даже разработчики не могут понимать гарантированно, подпадают ли их модели под действие документа. А отсутствие общественного контроля и закрытость критериев оценки делают невозможной независимую проверку соблюдения требований, говорит Щелоков.
В ограниченном виде механизм вполне реализуем, так как речь идет не о регулировании всего рынка ИИ, а о взаимодействии государства с небольшим числом компаний, способных создавать модели передового уровня, не соглашается генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. Но, с точки зрения эксперта, слабым местом инициативы остается критерий о добровольности. Если отрицательная оценка властей не будет означать формального запрета на выпуск, то компания может просто отказаться от участия или не согласиться задерживать продукт. Но на практике у государства есть в руках другие рычаги: это и оборонные контракты, а также доступ к закрытым сетям, государственным вычислительным ресурсам и обмену разведывательной информацией. Потому добровольный механизм может постепенно превратиться в условие допуска к наиболее привлекательным государственным проектам, полагает Сытник.
Еще в конце ноября 2025 г. Трамп подписал другой указ, запускающий инициативу Genesis Missio, призванную создать интегрированную ИИ-платформу, где будут собраны все федеральные базы данных. Она будет использоваться для обучения фундаментальных научных моделей и создания ИИ-агентов (программная система, которая может автономно выполнять задачи и достигать поставленных целей без постоянного контроля человека). Главное их направление – помощь в тестировании гипотез и автоматизации исследовательской деятельности. В проект планируется привлечь как ученых из американских организаций и высших учебных заведений, так и зарубежных специалистов наряду с представителями бизнеса. А в конце января 2025 г. технологические гиганты OpenAI, Oracle и SoftBank анонсировали совместный проект Stargate, пообещав инвестировать до $500 млрд в инфраструктуру развития технологии ИИ в течение ближайших четырех лет.
В целом, по мнению Щелокова, последние действия администрации Трампа связаны одновременно как со страхом бесконтрольного развития ИИ, так и с попыткой не дать Китаю вырваться вперед в гонке технологий. Центральным сюжетом Белого дома в политике по ИИ остается сочетание общего ускорения отрасли с избирательным государственным контролем над ее наиболее мощными элементами, подчеркивает Сытник. «И задача здесь состоит в том, чтобы быстрее поставить «опасный ИИ» на службу государству. Таким образом, продолжает формироваться стратегическое партнерство государства и ведущих ИИ-компаний», – резюмировала эксперт.