Зачем Трамп собрался проверять ИИ-модели

В ограниченном виде механизм вполне реализуем, так как речь идет не о регулировании всего рынка ИИ, а о взаимодействии государства с небольшим числом компаний, способных создавать модели передового уровня, не соглашается генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. Но, с точки зрения эксперта, слабым местом инициативы остается критерий о добровольности. Если отрицательная оценка властей не будет означать формального запрета на выпуск, то компания может просто отказаться от участия или не согласиться задерживать продукт. Но на практике у государства есть в руках другие рычаги: это и оборонные контракты, а также доступ к закрытым сетям, государственным вычислительным ресурсам и обмену разведывательной информацией. Потому добровольный механизм может постепенно превратиться в условие допуска к наиболее привлекательным государственным проектам, полагает Сытник.