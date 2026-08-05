Почему не все партии согласились сотрудничать с общественным наблюдением

Почему не все партии согласились сотрудничать с общественным наблюдениемСоглашение позволит координировать контроль за голосованием, настаивают его инициаторы
Общественная палата (ОП) РФ подписала с восемью политическими партиями соглашение о сотрудничестве в ходе наблюдения за выборами 2026 г. Оно включает в себя взаимные консультации, обсуждение методик и стандартов наблюдения, участие в образовательных программах. Партии и общественные палаты регионов могут создавать рабочие группы, проводить совместные совещания и обмениваться информацией по вопросам, возникающим при организации наблюдения на выборах, сказано в тексте соглашения.
Документ подписали парламентские «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Новые люди» (НЛ), а также Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России» и Партия прямой демократии – 8 из 11 участвующих в выборах.
У партий различные идеологические цели, но вместе они способны защитить право каждого гражданина свободно выражать свою волю так, чтобы соблюдалось законодательство, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева. «Будем обмениваться информацией о нарушениях и оперативно на них реагировать», – заверила она. Михеева напомнила, что предстоящие выборы пройдут в течение трех дней 18–20 сентября, что является для системы общественного наблюдения «большим вызовом», так как в течение всего этого времени необходимо организовывать контроль за голосованием. Первое подобное соглашение между ОП и политическими партиями было подписано в 2020 г. – накануне голосования по поправкам в Конституцию.
Сенатор Сергей Перминов (ЕР) заявил, что основная цель для его партии – легитимный результат, обеспечить который помогут почти 200 000 партийных наблюдателей. «Призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию <...> Именно в единстве наша сила, именно во взаимодействии политических партий рождается тот результат, который принимается всем обществом», – обратился он к представителям других политических сил.
Важно, чтобы наблюдатели на участках, в том числе делегированные ОП, «здраво и четко понимали, что происходит на участке, чтобы не было шума, потому что зачастую мы видим наблюдателей от других политических партий, которые, напротив, разжигают конфликт», отметил член высшего совета ЛДПР Никита Березин. Ситуация осложняется трехдневным голосованием – это «колоссальная» нагрузка на всю систему, повторил он вслед за Михеевой.
НЛ приступили к подготовке наблюдателей еще весной и к единому дню голосования планирует обучить порядка 90 000 наблюдателей, в том числе и для контроля за дистанционным электронным голосованием, сказал руководитель исполнительного комитета партии Айрат Ахметзянов. «Когда на участке есть наблюдатель, у кандидатов меньше поводов для жалоб, а у избирателей больше доверия, от этого выигрывают все», – подчеркнул представитель НЛ.
РППСС планирует подготовить более 95 000 наблюдателей по всей стране, заявил ее председатель Эрик Праздников. Он обозначил такую цель: «Победившие и проигравшие стороны должны понимать, что эти выборы прошли достойно». Представители «Родины», подчеркнув, что «без честных и открытых выборов невозможно представить здоровое будущее России», перешли к другой теме – отсутствию «Яблока» на заседании. «Конечно, очень неприятно, когда политическая сила берет на себя некий ореол жертвы и практически тем самым работает на западные средства массовой информации, с заграничными всевозможными фондами, агентами, задавая хайповые инфоповоды», – заявил руководитель исполнительного комитета «Родины» Алексей Рылеев.
«Яблоко» не участвует в проектах ОП по наблюдению, поскольку не считает этот механизм эффективным, сказал «Ведомостям» руководитель аналитического центра партии Иван Большаков. «Все общественные объединения, заинтересованные в честных выборах, должны иметь право самостоятельно направлять наблюдателей», – уверен он.
Отказались от подписания соглашения и две думские партии – КПРФ и «Справедливая Россия» (СР). В 2025 г. они поступили так же.
Коммунисты сознательно не участвуют в подписании подобных соглашений, потому что партия считает их не инструментом реального контроля, а «политической декорацией», заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Он напомнил, что первый зампред ЦК Юрий Афонин рекомендовал региональным отделениям не подписывать такого рода соглашения с общественными палатами.
Вряд ли удастся вспомнить громкие кейсы, когда общественные наблюдатели выявили серьезные нарушения на выборах, говорит Обухов: «КПРФ делает ставку не на пиар-церемонии, а на реальный контроль: собственных наблюдателей, членов комиссий, представителей союзных общественных структур».
СР для обеспечения «законности и прозрачности выборов» хватает собственных наблюдателей, сказал «Ведомостям» представитель партии. По его словам, справороссы высоко ценят работу ОП, но у СР сложились свои подходы к наблюдению. Исключение составил 2024 год, когда на выборы президента партия не выдвинула своего кандидата, поддержав действующего главу государства Владимира Путина.
Всего в России планируется подготовить к общественному наблюдению порядка 100 000 человек, сообщал 13 июля исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков.
Наблюдение – это институт, который обеспечивает доверие избирателей к выборам и их легитимность, говорил «Ведомостями» электоральный юрист Гарегин Митин.