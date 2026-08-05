Почему не все партии согласились сотрудничать с общественным наблюдением

У партий различные идеологические цели, но вместе они способны защитить право каждого гражданина свободно выражать свою волю так, чтобы соблюдалось законодательство, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева. «Будем обмениваться информацией о нарушениях и оперативно на них реагировать», – заверила она. Михеева напомнила, что предстоящие выборы пройдут в течение трех дней 18–20 сентября, что является для системы общественного наблюдения «большим вызовом», так как в течение всего этого времени необходимо организовывать контроль за голосованием. Первое подобное соглашение между ОП и политическими партиями было подписано в 2020 г. – накануне голосования по поправкам в Конституцию.