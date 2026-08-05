Будущим иногородним депутатам Госдумы подыскивают гостиницу

Будущим иногородним депутатам Госдумы подыскивают гостиницуАппарат нижней палаты разместил госзакупку на размещение новых парламентариев
Аппарат Госдумы разместил госзакупку на оказание гостиничных услуг для депутатов нового, девятого созыва Госдумы. Первоначальная стоимость контракта – 189,15 млн руб. Традиционно новые депутаты, избравшиеся в Госдуму и не получившие служебное жилье, проживают в гостиницах.
В закупке говорится, что объектом является оказание гостиничных услуг – отдельный номер для предоставления депутатам Госдумы девятого созыва, не имеющим жилого помещения в Москве. Категория предоставляемой гостиницы – не менее «4 звезд», а номера – не ниже первой категории, говорится в техническом задании. Располагаться гостиница должна в пределах Третьего транспортного кольца. Период исполнения контракта – с 20 сентября 2026 г. по 9 апреля 2027 г. Платные услуги будущими депутатами должны оплачиваться самостоятельно, в том числе и питание. В закупке говорится, что должны быть и номера для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
Общее количество номеров не будет превышать 200, все номера должны быть в одной и той же гостинице. А оказание услуг исполнитель должен осуществлять по мере возникновения у заказчика основания для заявок. Срок непрерывного проживания в одном номере – до трех месяцев и семи дней с возможностью досрочного освобождения номера. В случае отмены заявки штрафы не должны взиматься, говорится в техзадании. Начальная цена за номер составляет 9750 руб.
Однако поскольку на конкурс поступила только одна заявка, то в соответствии с законом о госзакупках определение поставщика было признано несостоявшимся. «Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы с вопросом о том, будет ли размещена новая закупка.
Согласно ст. 34 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы парламентариям, которые не имеют жилья в Москве, на период осуществления ими своих полномочий в трехмесячный срок предоставляется служебное жилье. До предоставления служебного жилья депутатам и сенаторам предоставляются гостиничные номера, которые они должны освободить в течение семи дней после предоставления им жилья.
Перед выборами депутатов Госдумы восьмого созыва в 2021 г. аппарат нижней палаты размещал схожую госзакупку, следует из Единой информационной системы в сфере закупок. Тогда начальная цена контракта была 180,45 млн руб. Победителем стало ООО «Моспромстрой отель менеджмент». В итоге в 2021 г. депутаты жили в 4-звездочной гостинице сети Holiday Inn, где стоимость номеров была от 3929 до 7241 руб. за сутки.
В октябре 2021 г., после начала работы восьмого созыва, председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил руководителям думских фракций проконтролировать, чтобы иногородние депутаты предыдущего созыва съехали из служебных квартир, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В ноябре того же года «Ведомости» писали, что девять депутатов до сих пор к тому моменту не съехали из служебного жилья, а в 17 служебных квартирах жили родственники.