Будущим иногородним депутатам Госдумы подыскивают гостиницу

В закупке говорится, что объектом является оказание гостиничных услуг – отдельный номер для предоставления депутатам Госдумы девятого созыва, не имеющим жилого помещения в Москве. Категория предоставляемой гостиницы – не менее «4 звезд», а номера – не ниже первой категории, говорится в техническом задании. Располагаться гостиница должна в пределах Третьего транспортного кольца. Период исполнения контракта – с 20 сентября 2026 г. по 9 апреля 2027 г. Платные услуги будущими депутатами должны оплачиваться самостоятельно, в том числе и питание. В закупке говорится, что должны быть и номера для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.