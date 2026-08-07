Почему в Грузии случаются регулярные блэкауты в разгар турсезона

Речь, в частности, идет о нападении в Грузии на россиянку 18 июля. Тогда в отеле Agarani Estate в Телави играли свадьбу и в какой-то момент, по данным МВД Грузии, участников торжества начали оскорблять и лить на них воду с балкона номера. Вскоре один из гостей, Гиорги Чигладзе, поднялся наверх, начал ругаться с общавшейся на русском языке россиянкой Аленой Нестерюк, а затем ударил ее по лицу, сломав ей нос. Видео распространилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию. Чигладзе полиция задержала 21 июля. Вскоре прошли марши в его поддержку с флагами ЕС и Грузии, на которых собравшиеся выкрикивали антироссийские лозунги. Полиция в тот же день выпустила Чигладзе под залог 5000 лари (около 150 000 руб.). Кобахидзе 24 июля назвал раздувание инцидента с россиянкой делом «иноагентов».