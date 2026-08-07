Почему в Грузии случаются регулярные блэкауты в разгар турсезона

Почему в Грузии случаются регулярные блэкауты в разгар турсезонаОтключения электроэнергии связаны с ключевой и для Абхазии Ингурской ГЭС
В Грузии к утру 6 августа полностью преодолели последствия третьего за две недели блэкаута, сообщила компания «Государственная электросистема Грузии» (GSE). Подобное происшествие с электроэнергией, как и в предыдущие разы в Грузии в разгар курортного сезона, были связаны с ситуацией на Ингурской ГЭС – предприятии, которым совместно владеют Тбилиси и Республика Абхазия (плотина остается под контролем Тбилиси, машинный зал и обслуживающий персонал – за Сухумом). Абхазия получает 40% энергии Ингурской ГЭС, Грузия – 60%.
Вечером 5 августа блэкаут затронул крупнейшие города Грузии – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Кроме этого отключение электроэнергии ударило по водоснабжению и мобильному интернету. В Тбилиси остановились метро и железные дороги, на улицах столицы не работали светофоры и освещение. В приморском курорте Батуми подачу электроэнергии удалось наладить спустя два часа.
Как пояснили в GSE 5 августа, в день аварии на ГЭС проводились испытания оборудования в рамках работ по итогам предыдущих блэкаутов 24 и 25 июля. Для проверки требовалось «запустить электросистему в изолированном режиме на частотах, отличных от номинальной». «Это вызвало временное отключение электроэнергии по всей стране», – пояснили в госкомпании.
О перебоях с электричеством сообщала и абхазская сторона, для которой Ингурская ГЭС – основной источник электроэнергии, помимо поставок из России. В абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» 5 августа заявили о том, что энергокризис возник из-за тестирования противоаварийной автоматики, в результате чего генераторы ГЭС отключились от общей энергосистемы. К тестам были привлечены специалисты из Германии и Чехии, и в итоге причины неисправностей удалось установить.
Первый и второй блэкауты тоже были связаны с Ингурской ГЭС. Проблема состояла в повреждении ЛЭП «Имерети» о чем сообщил директор станции Леван Мебония в интервью телекомпании «ТВ Пирвели». Грузинские власти возбудили уголовное дело по статье о саботаже. На линию 500 кВ «Имерети» приходится основная нагрузка энергосистемы Грузии, которая после ее отключения, по словам Мебония, «полностью распалась».
Директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко называет ключевой структурной проблемой энергосистемы Грузии именно то, что мощность Ингурской ГЭС передается по линии «Имерети» без резервного маршрута такого же класса напряжения. Дополнительная уязвимость состоит в том, что Ингурская ГЭС – это единственная крупная плотинная станция с водохранилищем, способная регулировать выработку независимо от притока воды. А остальные ГЭС страны – русловые, их выработка падает со снижением притока летом, накладываясь на рост спроса, говорит Роженко. Сама конфигурация сети устроена так, что основная связь Грузии с энергосистемой России идет через Ингурскую ГЭС по линии 500 кВ «Кавкасиони», то же самое касается связей с Абхазией, говорит эксперт: «Поэтому при отключении этой станции российская сторона технически не может помочь ни Грузии, ни Абхазии».
Проект строительства второй синхронной связи Грузии с Владикавказом, способный повысить надежность энергосистемы закавказской страны, обсуждается, но буксует по экономическим и организационным причинам, отмечает Роженко. Альтернативой для формирования резервов могли бы стать поставки из Азербайджана, но летом он сам испытывает дефицит энергии из-за снижения выработки ГЭС и отдачи газовых станций, говорит он.
Причина блэкаутов связана и с колоссальной изношенностью энергосетей: в районе Гагр в Абхазии и в Западной Грузии нет нормальных опор ЛЭП, а электросети работают на инфраструктурном заделе СССР, говорит кавказовед Артур Атаев. И хотя часть грузинских электросетей была реконструирована с помощью Евросоюза при президенте Михаиле Саакашвили, но в инфраструктуру Грузии не идет поток российских инвестиций, продолжает Атаев. Ситуацию осложняет беспрецедентный процесс майнинга, особенно в Абхазии, где фермы потребляют колоссальное количество энергии, отмечает кавказовед. Роль играют и низкое качество управления сетями, и проблемы с инженерами, считает эксперт.
Не только темнота
В то самое же время, 6 августа, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «нескольких волнах русофобской кампании», которые были спровоцированы оппозиционными его «Грузинской мечте» проевропейскими активистами и политиками. Глава правительства увидел признаки развернутой кампании, направленной на «саботаж собственной страны и ее национальных интересов».
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили «Ведомостям», что «аннуляций туров или снижения бронирования» из-за блэкаутов или же резонансных скандалов не фиксируется.
Речь, в частности, идет о нападении в Грузии на россиянку 18 июля. Тогда в отеле Agarani Estate в Телави играли свадьбу и в какой-то момент, по данным МВД Грузии, участников торжества начали оскорблять и лить на них воду с балкона номера. Вскоре один из гостей, Гиорги Чигладзе, поднялся наверх, начал ругаться с общавшейся на русском языке россиянкой Аленой Нестерюк, а затем ударил ее по лицу, сломав ей нос. Видео распространилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию. Чигладзе полиция задержала 21 июля. Вскоре прошли марши в его поддержку с флагами ЕС и Грузии, на которых собравшиеся выкрикивали антироссийские лозунги. Полиция в тот же день выпустила Чигладзе под залог 5000 лари (около 150 000 руб.). Кобахидзе 24 июля назвал раздувание инцидента с россиянкой делом «иноагентов».
Общественное мнение о россиянах в Грузии фрагментированно, как, впрочем, и сама страна: если, например, в области Мегрелия проживают преимущественно националистически настроенные грузины, то параллельно существует и «туристическая» Грузия, заинтересованная в российских туристах, считает Атаев. «Нынешние власти в Тбилиси в целом комплиментарно настроены к российскому туристу в отличие от антироссийской оппозиции из «Единого национального движения», – говорит эксперт.
При этом, как говорит Атаев, самый щедрый турист в Грузии – это россиянин. А среднестатистический местный житель в туристической части Грузии учит русский, будучи ориентированным на платежеспособность. «Турпоток в Грузию и Абхазию из России, несмотря на неблагоприятные факторы, имеет тенденцию к росту», – резюмирует Атаев.