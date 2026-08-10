Как на отношениях Сербии и России скажется визит Владимира Зеленского в Белград

Речь на переговорах шла и о перспективах евроинтеграции обеих стран. Несмотря на то что сама Сербия уже 14 лет находится в статусе кандидата на членство в ЕС, Вучич заявил о поддержке «европейского пути» Украины. «Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры [переговоров о вступлении в ЕС] и как можно быстрее их закрыла. У нас не было с этим никаких проблем и не будет их и впредь. Напротив, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», – отметил сербский лидер.