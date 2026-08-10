Как на отношениях Сербии и России скажется визит Владимира Зеленского в Белград

Как на отношениях Сербии и России скажется визит Владимира Зеленского в БелградПространство для маневра у Белграда сокращается
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Сербию занял два дня. В аэропорту Белграда 7 августа Зеленского встретила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. В тот же день состоялся его неформальный ужин с сербским коллегой Александром Вучичем, а основные официальные переговоры прошли 8 августа.
На переговорах стороны обсудили ряд тем, среди которых расширение экономических связей, отношения с Евросоюзом, а также безопасность и сотрудничество в области энергетики. При этом Вучич позволил себе сделать ряд резонансных заявлений. Так, сербский лидер подчеркнул, что Белград поддерживает «территориальную целостность» Украины. Вучич выразил признательность Зеленскому за то, что Киев, в свою очередь, тоже поддержал территориальную целостность Сербии, что выражается в отсутствии признания Украиной независимости Косова. Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что позиция Киева остается неизменной и Косово тот не признает. Кроме того, Зеленский поблагодарил Вучича за сербскую гуманитарную помощь в энергетике и здравоохранении. Вскоре Киеву Белградом будет предоставлен очередной ее пакет в размере 2 млн евро.
Речь на переговорах шла и о перспективах евроинтеграции обеих стран. Несмотря на то что сама Сербия уже 14 лет находится в статусе кандидата на членство в ЕС, Вучич заявил о поддержке «европейского пути» Украины. «Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры [переговоров о вступлении в ЕС] и как можно быстрее их закрыла. У нас не было с этим никаких проблем и не будет их и впредь. Напротив, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», – отметил сербский лидер.
Ряд политиков в Сербии негативно оценили сам факт визита Зеленского в Белград. Как заметил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, на Белград надавили со стороны Евросоюза, а сам визит стал «местью» за то, что Вучич на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины, прошедшем в июле, отказался подписывать антироссийскую декларацию.
«Когда приехал Зеленский, они [политические оппоненты Вучича] не слушали, что говорил он или я, им было важно опубликовать (в соцсетях. – «Ведомости») фото и сказать, что мы перешли на другую сторону. Никуда мы не перешли <...> Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» 9.08.2026, РИА Новости
Со стороны Москвы в адрес Белграда ранее звучали упреки в связи с поставками вооружений Киеву. Официально сербские власти на межгосударственном уровне таких поставок не организуют, отправляя на Украину только товары нелетального назначения. При этом в Белграде признавали, что сербские боеприпасы могли попадать на Украину через третьи руки, например Чехию.
Визит Зеленского в Белград демонстрирует двуличность Вучича и его попытки усидеть на двух стульях одновременно, говорит политолог Александр Камкин. Белград официально не присоединяется к санкциям, но при этом, по сути, ответственен за продажу Украине боеприпасов через третьи фирмы. Одно дело, обращает внимание эксперт, встреча Вучича с Зеленским на каком-нибудь саммите вроде саммита Юго-Восточной Европы и Украины и совсем другое – непосредственно приезд украинского президента в Белград. Россия же, со своей стороны, предпочтет этот сербский демарш не заметить и списать его на давление Брюсселя, хотя недружественность этого поступка Вучича налицо. При этом, продолжает Камкин, большая часть сербов настроена пророссийски, а сам Вучич в преддверии выборов пытается за счет принятия Зеленского задобрить Евросоюз.
Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями и ведется нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен, он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. 9.08.2026, BFM
Визит Зеленского и заявления Вучича – это «политическая акробатика», которой сербский президент владеет в совершенстве, считает основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Таким образом Вучич, у которого впереди непростые выборы, пытается переиграть оппозицию, часть которой действительно связана с Брюсселем, и сербскому лидеру необходимо продемонстрировать к нему лояльность. По мнению эксперта, визит носил исключительно декларативный характер, а отношения Москвы и Белграда сильно не пострадают – Россия поддерживает Сербию по косовской проблеме и является ключевым игроком на энергорынке страны, в то время как Сербия единственная из европейских стран не вводит санкции, не препятствует, насколько возможно, работе российского бизнеса и сохраняет прямое авиасообщение. Поддержка же евроинтеграции Украины тоже объяснима – Белград и Киев находятся на одной скамейке запасных на пути в ЕС и перспективы обоих получить членство в Евросоюзе весьма туманны.
Встреча Вучича с Зеленским – результат давления Брюсселя на Белград, соглашается доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Примерно четверть трудоспособного населения Сербии находится на заработках на территории ЕС, что дает в руки евробюрократов существенный рычаг давления на Белград. В итоге правительство Вучича должно идти на подобные визиту Зеленского вынужденные шаги, чтобы не вызвать гнев Евросоюза и не ухудшить положение сербов в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также сербов, проживающих на севере Косова. При этом, замечает эксперт, большинство сербов поддерживают политику Вучича по сидению на двух стульях одновременно, но следует констатировать, что прозападные силы в Сербии организованы лучше, чем пророссийские. Свое негативное мнение относительно происходящего уже высказали сербские футбольные фанаты, но проевропейская оппозиция все равно скоординирована лучше, резюмирует Трухачев.