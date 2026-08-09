Вучич: Сербия не встала на сторону Украины после визита Зеленского

«Никуда мы не перешли. <...> Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»). По его словам, противники властей использовали фотографии с визита украинского лидера, чтобы заявить об изменении внешнеполитического курса Белграда.