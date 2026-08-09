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Вучич: Сербия не встала на сторону Украины после визита Зеленского

Белград намерен проводить самостоятельную политику, отметил сербский премьер
Ведомости

Сербия не изменила своей позиции в отношении конфликта на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского и не встала на его сторону. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Никуда мы не перешли. <...> Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»). По его словам, противники властей использовали фотографии с визита украинского лидера, чтобы заявить об изменении внешнеполитического курса Белграда.

Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России. При этом он указал, что Украина не признала независимость самопровозглашенной республики Косово.

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Политика / Международные отношения

Сербский президент подчеркнул, что Белград намерен проводить самостоятельную внешнюю политику. «Я не буду служить никому другому. Ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии», – заявил он.

8 августа Вучич встретился с Зеленским в Белграде. Он выразил надежду, что разговор поможет укрепить отношения между Белградом и Киевом и расширить сотрудничество в направлениях, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Сербии.

Тогда же Вучич заявил о готовности Белграда оказывать поддержку Украине в процессе европейской интеграции.

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