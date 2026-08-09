Вучич: Сербия не встала на сторону Украины после визита Зеленского

Вучич: Сербия не встала на сторону Украины после визита ЗеленскогоБелград намерен проводить самостоятельную политику, отметил сербский премьер
Сербия не изменила своей позиции в отношении конфликта на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского и не встала на его сторону. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Никуда мы не перешли. <...> Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»). По его словам, противники властей использовали фотографии с визита украинского лидера, чтобы заявить об изменении внешнеполитического курса Белграда.
Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России. При этом он указал, что Украина не признала независимость самопровозглашенной республики Косово.
Сербский президент подчеркнул, что Белград намерен проводить самостоятельную внешнюю политику. «Я не буду служить никому другому. Ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии», – заявил он.
8 августа Вучич встретился с Зеленским в Белграде. Он выразил надежду, что разговор поможет укрепить отношения между Белградом и Киевом и расширить сотрудничество в направлениях, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Сербии.
Тогда же Вучич заявил о готовности Белграда оказывать поддержку Украине в процессе европейской интеграции.