Вучич: Запад нарушил обещание России о нерасширении НАТО на восток

19 июля Вучич заявил, что Сербия выступает против санкций в отношении России и намерена сохранить дружеские отношения с Москвой. 6 июля он также говорил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским ограничениям, несмотря на внешнее давление, которое доходит до политических угроз.