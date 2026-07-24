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Вучич: Запад нарушил обещание России о нерасширении НАТО на восток

Ведомости

Западные страны нарушили обещание, данное России после распада СССР, не расширять НАТО на восток. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По его словам, бывший президент США Джордж Буш – старший гарантировал, что расширение НАТО не будет представлять угрозы для России и что подобные решения будут согласовываться с Москвой.

«И конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», – сказал он.

Президент Сербии добавил, что после этого «у русских есть причины быть рассерженными на Запад».

19 июля Вучич заявил, что Сербия выступает против санкций в отношении России и намерена сохранить дружеские отношения с Москвой. 6 июля он также говорил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским ограничениям, несмотря на внешнее давление, которое доходит до политических угроз.

9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович также сообщал, что в стране сохранится безвизовый режим для граждан России. По его словам, в первой половине 2026 г. россияне стали лидерами по числу туристических поездок в страну.

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