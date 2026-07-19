Вучич выступил против введения антироссийских санкций
Сербия выступает против санкций в отношении России и хочет сохранить дружеские отношения с Москвой, заявил президент страны Александр Вучич при посещении муниципалитета Лапово.
6 июля Вучич говорил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским рестрикциям. При этом он подчеркнул, что внешнее давление на страну по этому вопросу доходит до политических угроз. «Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», – сказал тогда глава государства.
9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович также заявил, что в республике продолжит действовать безвизовый режим для граждан России. Он отметил, что жители Сербии очень любят российских туристов, которые в первую половину 2026 г. стали лидерами по количеству туристических посещений страны. Попович подчеркнул, что в Сербии встречают граждан РФ с любовью, и попросил россиян чувствовать себя в стране как дома.