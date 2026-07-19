Вучич выступил против введения антироссийских санкций

6 июля Вучич говорил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским рестрикциям. При этом он подчеркнул, что внешнее давление на страну по этому вопросу доходит до политических угроз. «Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», – сказал тогда глава государства.