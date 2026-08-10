На выборах в Госдуму явка может оказаться больше, чем в 2016 и 2021 годах

Если в 2026 г. вырастет явка, то это будет патриотический рост, люди считают, что нужно поддержать власть в условиях спецоперации, говорит Макаркин. Голосование ситуативных избирателей может пойти тремя путями, отмечает Костин: «проголосую за тех, за кого всегда», «проголосую против «Единой России», «проголосую за лидера – «Единую Россию». «Все партии будут бороться за голоса этих избирателей, потому что они могут серьезно изменить результаты. На поведение такого электората будет влиять политическая реклама, дебаты, информационная активность партий. Поэтому более точный прогноз нужно делать в начале сентября», – считает Костин.

«Единая Россия» остается доминирующим игроком на партийном поле, говорится в докладе. В пользу КПРФ играет усиление общественного внимания к социально-экономической повестке и восприятие партии как основного оппозиционного игрока. ЛДПР также активизирует работу с социальной повесткой, но с ней работают КПРФ и «Справедливая Россия».

Выигрышными аспектами кампании «Новых людей» являются стилистика, стремление активизировать работу с проблемной повесткой в ряде регионов, реагирование на темы, близкие женскому электорату, оппонирование ультраконсервативным инициативам. Но при этом их главной проблемой является ориентация на «малополитизированный электорат», который не всегда голосует на выборах, а также акцент на темах, которыми занимаются и другие партии, в том числе КПРФ.

Что касается внепарламентских партий, то одним из активных игроков остается «Яблоко», которое может привлечь к себе колеблющийся электорат за счет «мирной повестки». Если вырастет явка неполитизированных избирателей предпенсионного возраста, то голоса может получить Партия пенсионеров.