На выборах в Госдуму явка может оказаться больше, чем в 2016 и 2021 годах

На выборах в Госдуму явка может оказаться больше, чем в 2016 и 2021 годахЭксперты связывают это с вовлечением в кампанию групп колеблющегося электората
Явка на думских выборах в сентябре этого года может оказаться больше, чем в 2021 г. (51,72%). В докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости», сказано, что в голосовании могут принять участие 54–58% избирателей. Среди причин в АПЭКе назвали большее распространение практик онлайн-голосования и вероятное вовлечение в кампанию новых групп колеблющегося электората.
Июльские прогнозы ВЦИОМа фиксировали увеличение доли респондентов, которые затруднились с ответом, за кого бы они проголосовали на выборах, с 11,2 до 14,7%. В АПЭКе считают, что голоса этих людей, учитывая и рост явки, могут усилить позиции «Единой России», КПРФ и «Новых людей» (до 1,5% каждой из этих партий) и в меньшей степени ЛДПР и «Яблока» (до 1%). Останется ли последнее участником кампании, решит Верховный суд, иск о снятии подали конкуренты из «Родины».
Доля колеблющегося электората в последние три месяца несколько выросла, а явка, вероятно, будет выше, чем в 2021 г., и несколько выше, чем ожидалось на старте парламентской кампании – 2026, говорит гендиректор АПЭКа Дмитрий Орлов: «Сочетание этих факторов приводит к необходимости оценки «свободного» электората, к регулярной коррекции электорального прогноза». Такой электорат не «протестный», для него характерна более сложная структура, отмечает он.
Что эксперты обещают участникам кампании
Тенденцию к увеличению на этих выборах по сравнению с 2021 г. явки видит и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Выросла информированность избирателей о выборах, партии начали вести более активную кампанию. Поэтому декларируемая политическая активность граждан растет». Итоговый результат (прогнозы АПЭКа см. во врезе) будет зависеть от того, за кого проголосует колеблющийся электорат – таких 10–15%, отмечает он.
Прошлая явка
Явка на выборах в Госдуму всегда была высокой, но в целом меньше, чем во время президентских кампаний (см. врез). Этот показатель зависит от того, насколько избиратели считают голосование значительным, думают ли о том, что их выбор повлияет на их судьбу, считает политолог Алексей Макаркин: «Не случайно падение явки (54,8%) на выборах в Госдуму в 1993 г. по сравнению с высочайшей советской явкой. Многие не пришли на голосование, считая его результаты предсказуемыми. В 1995 г., напротив, многие люди пришли, поскольку росла популярность коммунистов и многие опасались реванша, – явка (64,7%) тогда выросла». На выборах в Госдуму 1999 г. явка (61,8%) тоже была высокой, это были «выборы надежды», Владимир Путин был обозначен как преемник, выросла поддержка «Единства», продолжает Макаркин.
Повестка партий
«Единая Россия» остается доминирующим игроком на партийном поле, говорится в докладе. В пользу КПРФ играет усиление общественного внимания к социально-экономической повестке и восприятие партии как основного оппозиционного игрока. ЛДПР также активизирует работу с социальной повесткой, но с ней работают КПРФ и «Справедливая Россия».
Выигрышными аспектами кампании «Новых людей» являются стилистика, стремление активизировать работу с проблемной повесткой в ряде регионов, реагирование на темы, близкие женскому электорату, оппонирование ультраконсервативным инициативам. Но при этом их главной проблемой является ориентация на «малополитизированный электорат», который не всегда голосует на выборах, а также акцент на темах, которыми занимаются и другие партии, в том числе КПРФ.
Что касается внепарламентских партий, то одним из активных игроков остается «Яблоко», которое может привлечь к себе колеблющийся электорат за счет «мирной повестки». Если вырастет явка неполитизированных избирателей предпенсионного возраста, то голоса может получить Партия пенсионеров.
«В 2003 г. явка вновь снизилась, была 55,6%. Люди считали, что нет особой интриги. В 2007 г. вновь рост явки до 63,7%. Это произошло за счет того, что президент Путин возглавил список «Единой России» – по сути, люди голосовали за него. В 2011 г. явка чуть снизилась (60,2%) – была мобилизация населения крупных городов», – рассказывает Макаркин. В 2016 г. явка была низкой (47,8%), хотя за два года до этого было присоединение Крыма, рост рейтингов власти, напоминает эксперт: «Но к осени 2016 г. многие избиратели стали абсентеистами и не пришли на выборы. В 2021 г. явка стала выше за счет трехдневного голосования, но была апатия, на которую наложилась пандемия».