Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На выборах в Госдуму явка может оказаться больше, чем в 2016 и 2021 годах

Эксперты связывают это с вовлечением в кампанию групп колеблющегося электората
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Явка на думских выборах в сентябре этого года может оказаться больше, чем в 2021 г. (51,72%). В докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости», сказано, что в голосовании могут принять участие 54–58% избирателей. Среди причин в АПЭКе назвали большее распространение практик онлайн-голосования и вероятное вовлечение в кампанию новых групп колеблющегося электората.

Июльские прогнозы ВЦИОМа фиксировали увеличение доли респондентов, которые затруднились с ответом, за кого бы они проголосовали на выборах, с 11,2 до 14,7%. В АПЭКе считают, что голоса этих людей, учитывая и рост явки, могут усилить позиции «Единой России», КПРФ и «Новых людей» (до 1,5% каждой из этих партий) и в меньшей степени ЛДПР и «Яблока» (до 1%). Останется ли последнее участником кампании, решит Верховный суд, иск о снятии подали конкуренты из «Родины».

Доля колеблющегося электората в последние три месяца несколько выросла, а явка, вероятно, будет выше, чем в 2021 г., и несколько выше, чем ожидалось на старте парламентской кампании – 2026, говорит гендиректор АПЭКа Дмитрий Орлов: «Сочетание этих факторов приводит к необходимости оценки «свободного» электората, к регулярной коррекции электорального прогноза». Такой электорат не «протестный», для него характерна более сложная структура, отмечает он.

Что эксперты обещают участникам кампании

В АПЭКе уточнили свои прогнозы возможных результатов партий на выборах: «Единая Россия» может получить 51–54% голосов и выиграть 190–197 округов, КПРФ – 13–15% и 9–11 округов, ЛДПР – 10–12% и 4–5 округов, «Новые люди» – 7–9% и 5–6 округов, «Справедливая Россия» – 5–7% и 7–9 округов, «Яблоко» – 3–4% и до одного округа, Партия пенсионеров – 2–3%.

Тенденцию к увеличению на этих выборах по сравнению с 2021 г. явки видит и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Выросла информированность избирателей о выборах, партии начали вести более активную кампанию. Поэтому декларируемая политическая активность граждан растет». Итоговый результат (прогнозы АПЭКа см. во врезе) будет зависеть от того, за кого проголосует колеблющийся электорат – таких 10–15%, отмечает он.

Прошлая явка

В 1993 г. она составляла 54,81%, в 1995 г. – рекордные 64,76%, в 1999 г. – 61,85%, в 2003 г. – 55,67%, в 2007 г. (список единороссов тогда единственный раз вел глава государства Владимир Путин, впоследствии на четыре года ставший премьером) – 63,78%, в 2011 г. – 60,21% (после той кампании прошли протесты), в 2016 г. – 47,88%, в 2021 г. – 51,72%.

Явка на выборах в Госдуму всегда была высокой, но в целом меньше, чем во время президентских кампаний (см. врез). Этот показатель зависит от того, насколько избиратели считают голосование значительным, думают ли о том, что их выбор повлияет на их судьбу, считает политолог Алексей Макаркин: «Не случайно падение явки (54,8%) на выборах в Госдуму в 1993 г. по сравнению с высочайшей советской явкой. Многие не пришли на голосование, считая его результаты предсказуемыми. В 1995 г., напротив, многие люди пришли, поскольку росла популярность коммунистов и многие опасались реванша, – явка (64,7%) тогда выросла». На выборах в Госдуму 1999 г. явка (61,8%) тоже была высокой, это были «выборы надежды», Владимир Путин был обозначен как преемник, выросла поддержка «Единства», продолжает Макаркин.

Повестка партий

Если в 2026 г. вырастет явка, то это будет патриотический рост, люди считают, что нужно поддержать власть в условиях спецоперации, говорит Макаркин. Голосование ситуативных избирателей может пойти тремя путями, отмечает Костин: «проголосую за тех, за кого всегда», «проголосую против «Единой России», «проголосую за лидера – «Единую Россию». «Все партии будут бороться за голоса этих избирателей, потому что они могут серьезно изменить результаты. На поведение такого электората будет влиять политическая реклама, дебаты, информационная активность партий. Поэтому более точный прогноз нужно делать в начале сентября», – считает Костин.

«Единая Россия» остается доминирующим игроком на партийном поле, говорится в докладе. В пользу КПРФ играет усиление общественного внимания к социально-экономической повестке и восприятие партии как основного оппозиционного игрока. ЛДПР также активизирует работу с социальной повесткой, но с ней работают КПРФ и «Справедливая Россия».

Выигрышными аспектами кампании «Новых людей» являются стилистика, стремление активизировать работу с проблемной повесткой в ряде регионов, реагирование на темы, близкие женскому электорату, оппонирование ультраконсервативным инициативам. Но при этом их главной проблемой является ориентация на «малополитизированный электорат», который не всегда голосует на выборах, а также акцент на темах, которыми занимаются и другие партии, в том числе КПРФ.

Что касается внепарламентских партий, то одним из активных игроков остается «Яблоко», которое может привлечь к себе колеблющийся электорат за счет «мирной повестки». Если вырастет явка неполитизированных избирателей предпенсионного возраста, то голоса может получить Партия пенсионеров.

«В 2003 г. явка вновь снизилась, была 55,6%. Люди считали, что нет особой интриги. В 2007 г. вновь рост явки до 63,7%. Это произошло за счет того, что президент Путин возглавил список «Единой России» – по сути, люди голосовали за него. В 2011 г. явка чуть снизилась (60,2%) – была мобилизация населения крупных городов», – рассказывает Макаркин. В 2016 г. явка была низкой (47,8%), хотя за два года до этого было присоединение Крыма, рост рейтингов власти, напоминает эксперт: «Но к осени 2016 г. многие избиратели стали абсентеистами и не пришли на выборы. В 2021 г. явка стала выше за счет трехдневного голосования, но была апатия, на которую наложилась пандемия».

Читайте также:56% россиян определились, за кого проголосуют на выборах в Госдуму
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её