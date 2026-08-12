В сохранении фракции СР в Госдуме уверены только четверть экспертов

В сравнении с аналогичными показателями 2021 г., когда проводились выборы в восьмой созыв Госдумы, наибольший рывок сделали НЛ (+20 баллов). ЕР улучшила итоговый балл на 5 единиц, КПРФ – на 7, ЛДПР – на 6. У справороссов он за пять лет остался неизменным. В 2021 г. 78% экспертов считали прохождение СР в Госдуму гарантированным, еще 22% – возможным, тогда как только 33% респондентов считали, что НЛ смогут преодолеть 5%-ный барьер. Никто тогда не относил созданную в 2020 г. партию к гарантированно проходящей в Думу.