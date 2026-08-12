В сохранении фракции СР в Госдуме уверены только четверть экспертов

В сохранении фракции СР в Госдуме уверены только четверть экспертовРАСО представила исследование ресурсов и стратегий партий на сентябрьских выборах
Только четверть экспертов, участвовавших в опросе Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), считают гарантированным прохождение «Справедливой России» (СР) в Госдуму по итогам выборов в единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября. Еще 60% считают, что справороссы смогут преодолеть 5%-ный барьер. «Ведомости» ознакомились с результатами экспертного исследования ресурсов и стратегий партий на выборах.
В прохождении «Единой России» (ЕР), КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» (НЛ) не сомневался ни один из опрошенных экспертов. ЕР сохраняет лидерство по совокупности ресурсов – 68 баллов. Оценка выставляется по следующим показателям (от 1 до 10): базовый электорат, идеологический ресурс, лидеры, финансы, географическая представленность, медиа, социальные сети, организационная структура и технологическая команда.
На 2-м месте КПРФ (56 баллов), на третьем – «Новые люди» (55 баллов), на четвертом – ЛДПР (54 балла). У СР 36 баллов, за ней следует Партия пенсионеров (28 баллов). Худшая оценка у Партии прямой демократии (неофициально известна как Партия «танчиков») – 15 баллов.
В сравнении с аналогичными показателями 2021 г., когда проводились выборы в восьмой созыв Госдумы, наибольший рывок сделали НЛ (+20 баллов). ЕР улучшила итоговый балл на 5 единиц, КПРФ – на 7, ЛДПР – на 6. У справороссов он за пять лет остался неизменным. В 2021 г. 78% экспертов считали прохождение СР в Госдуму гарантированным, еще 22% – возможным, тогда как только 33% респондентов считали, что НЛ смогут преодолеть 5%-ный барьер. Никто тогда не относил созданную в 2020 г. партию к гарантированно проходящей в Думу.
Как проводилось исследование
По партийным спискам эксперты прогнозируют ЕР 95–130 мандатов, КПРФ – 30–44, НЛ – 20–32, ЛДПР – 15–30, СР – 10–18. В одномандатных округах доминирование ЕР сохраняется – прогноз составляет 155–210 мест. КПРФ, как ожидается, возьмет от 4 до 20 округов, ЛДПР – от 2 до 10, НЛ – от 0 до 8, СР – от 3 до 5. У последней зафиксировано наиболее заметное снижение прогноза по округам (в 2021 г. он составлял 10,1 мандата).
Кампания СР почти незаметна, констатирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, для большинства избирателей является сюрпризом то, что такая партия существует или остается на плаву. «Единственной заявкой в публичном политическом поле партии была критика в адрес интернет-ограничений, довольно резонансная, но, так сказать, мало на что повлиявшая», – считает политолог.
СР разрывается между ультрапатриотизмом и новым социализмом, тогда как для уверенного прохождения в Госдуму партии нужны понятные и одобряемые избирателями доминанты программного позиционирования, имидж защитницы простых людей, эффективная партийно-политическая мобилизация в регионах, говорит политолог Константин Калачев. «Сейчас ее позиционирование размыто», – уверен он.
Поддержка СР
Представитель СР сказал «Ведомостям», что справороссы стабильно проходят в Госдуму «четыре созыва подряд», несмотря на то что «в течение всех 20 лет существования партии СР регулярно появляются так называемые экспертные мнения о том, будто партия на очередных выборах не преодолеет избирательный барьер». «Мы привыкли, что нас хоронят», – говорил лидер СР Сергей Миронов в интервью «Ведомостям» в мае.
По мнению президента РАСО Евгения Минченко, СР «уже начала делать правильные шаги: не распыляться, а вернуться к сильной социальной повестке». «Поэтому лично я, несмотря на скепсис коллег по цеху, скорее оптимистично оцениваю шансы партии», – сказал эксперт «Ведомостям».
Победу на выборах в Госдуму, как ожидается, могут одержать в одномандатных округах до четырех самовыдвиженцев. 7 августа «Ведомости» сообщали, что подписи для регистрации смогли собрать только двое из трех действующих депутатов, идущих на выборы самовыдвиженцами. Это член фракции ЛДПР Станислав Наумов и экс-замглавы фракции СР Анатолий Лисицын (зарегистрирован кандидатом). Петербургскому депутату-самовыдвиженцу Евгению Марченко (в прошлом – ЕР), по его словам, не хватило 823 подписей. Всего на думские выборы заявились 83 самовыдвиженца, большинство из них утратили статус выдвинутых кандидатов.
Главным инструментом кампании, по мнению экспертов, остаются элитные договоренности. Также высоко оценивается роль работы в мессенджерах и социальных медиа и событийный менеджмент.