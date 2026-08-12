Что означает соглашение России и Сирии о военных базах

Что означает соглашение России и Сирии о военных базахМосква передает их инфраструктуру Дамаску
Меморандум между Россией и Сирией по вопросу функционирования российских военных баз в сирийском Хмеймиме и Тартусе – важный шаг, направленный на дальнейшее совершенствование двустороннего взаимодействия в военной сфере и укрепление договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях. Об этом 11 августа сообщила «Ведомостям» представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя достигнутое 9 августа соглашение о реорганизации военных объектов. По ее словам, эти договоренности придадут дополнительный импульс развитию российско-сирийских отношений, которые опираются на «многолетнюю историю дружбы и партнерства».
Речь идет о передаче российских военных объектов на территории Сирии под сирийский гражданский контроль и их преобразовании в совместные российско-сирийские учебные центры. Кроме того, документ предполагает использование аэропорта Хмеймим и коммерческого причала в порту Тартус для гражданских целей. Само соглашение готовилось больше полутора лет в ходе интенсивных переговоров между внешнеполитическими ведомствами обоих государств, сообщил МИД Сирии. «Этот шаг знаменует собой наиболее значительное событие с момента начала переговоров и открывает путь к новому этапу в сирийско-российских отношениях», – говорится в сообщении.
Помимо реорганизации российских военных объектов в Сирии российские и сирийские переговорные группы договорились возобновить в ближайшее время работу Русского дома в Дамаске, сообщила 11 августа пресс-служба организации. На территории арабской республики он будет заниматься вопросами российско-сирийского сотрудничества в области образования. По данным Россотрудничества, с начала года заявки на обучение в российских вузах подало более 4500 сирийских граждан.
Москва передала новой сирийской администрации контроль над взлетно-посадочной полосой в Хмеймим задолго до подписания меморандума, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, стороны заключили временное соглашение, чтобы Россия таким образом могла сохранить лицо. «Новое сирийское руководство пока заинтересовано в поставках российского зерна и топлива. Как только они найдут им замену, не исключено, что Дамаск закроет российско-сирийские центры подготовки, а российское присутствие на территории Сирии будет окончательно свернуто. Такие перспективы, полагаю, осознают в Москве», – добавил собеседник «Ведомостей».
Военно-морская база в Тартусе и аэродром в Хмеймиме долгие годы служили Москве в качестве главного российского форпоста в Восточном Средиземноморье. Оттуда российские военные, в частности, оказывали военно-техническую поддержку официальному Дамаску во время гражданской войны и наносили воздушные удары по позициям вооруженной оппозиции. Но судьба этих военных баз оказалась под вопросом после свержения Башара Асада и его бегства из страны в Москву в декабре 2024 г.
Москва в вопросе российских баз пошла на серьезный компромисс с сирийской стороной, говорит старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. С одной стороны, Россия формально сохраняет свое присутствие в Сирии, с другой – утрачивает прежнюю степень самостоятельности в использовании объектов. «Называть российско-сирийский меморандум гарантией сохранения российских баз преждевременно. Формула совместных учебных центров оставляет открытым главный вопрос: какие военные и логистические возможности останутся у России после изменения статуса объектов?» – рассуждает востоковед.
Меморандум фиксирует промежуточное состояние российского военного присутствия в Сирии, заметил Сухов: «Дамаск пока не требует полного ухода Москвы, поскольку заинтересован в военной подготовке, техническом содействии и сохранении внешнеполитического маневра. Одновременно за счет этого сирийские власти сокращают зависимость от Москвы».
Переход взлетно-посадочной полосы Хмеймима под контроль новых сирийских властей не создаст препятствий для транспортной связи глобальных пунктов российского военного присутствия, уверен эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его мнению, российский ВМФ сможет швартоваться у причала в Тартусе так же, как это было раньше. Взамен новая сирийская армия теоретически сможет воспользоваться услугами российских специалистов в ремонте военной техники российского и советского производства, а также в обучении своего персонала, добавил эксперт. Он напомнил, что присутствие США во многих странах Ближнего Востока осуществляется по похожей схеме: американские военные используют объекты в Саудовской Аравии только по согласованию и в координации с местными военными.
Российское военное присутствие в Сирии сохранится, но в измененном формате, отметил Семенов. Но как только задача снабжения российских военных в Африке или на Ближнем Востоке потеряет актуальность, этот вопрос будет пересмотрен обеими сторонами, допустил политолог.
Российско-сирийские договоренности совпали с вынесением 11 августа сирийским судом в Дамаске смертного приговора по отношению к Башару Асаду, его младшему брату Махеру, а также двоюродному брату Атефу Наджибу (он был единственный в зале суда), передает агентство SANA. Их обвиняют в преступлениях против человечности, преднамеренном убийстве и пытках. Помимо них к высшей мере наказания приговорены еще шесть находящихся в розыске обвиняемых – все они близкие к Асаду люди. В результате данные приговоры стали первыми с момента захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам
При Асаде Наджиб руководил политическим отделом службы безопасности в провинции Дераа на юге Сирии. По данным обвинения, там по его приказу с 2011 г. сирийские правоохранители задержали группу подростков, написавших антиправительственные лозунги на стенах госучреждений, а затем подвергли их пыткам. Это событие впоследствии спровоцировало массовые протесты в одноименном городе, а вскоре гражданскую войну по всей стране.
После свержения Асада в декабре 2024 г. Наджиб, как и другие члены некогда правящей семьи, покинул Сирию. Но уже через месяц он по неизвестной причине вернулся на родину, где и был задержан новыми властями, сообщил телеканал Al Jazeera. Судебный процесс над ним начался еще 25 апреля. На данный момент Наджиб – единственный член семьи Асадов, находящийся в тюрьме.
По мнению Сухова, вынесение смертного приговора Асадам и заключение российско-сирийского меморандума друг с другом не связаны и нет никаких оснований считать это как часть единой сделки. Другое дело, продолжает эксперт, Дамаск демонстрирует готовность к сотрудничеству с Москвой, сохраняя при этом непримиримое отношение к предыдущим сирийским властям. «Российская сторона же пытается перевести отношения с Сирией с персональной на институциональную основу. Это означает, что Москве придется заново обосновывать свое присутствие и изменение структуры зависимости. Сирийская администрация готова принять такое положение при условии, если это будет отвечать их текущим интересам», – объяснил эксперт.
Совпадение этих событий достаточно точно передает логику складывающихся отношений между Москвой и Дамаском, продолжил Сухов. С одной стороны, судьба Асада теперь перестает определять российскую политику на сирийском направлении. С другой – новые сирийские власти отделяют вопрос сотрудничества с Россией от отношения к бывшему президенту, говорит эксперт: «Для сирийцев судебный процесс над предыдущей элитой играет символическое значение – именно в Дераа берет начало гражданская война. А приговор суда позволяет новым элитам легитимизировать свою власть, притом такая конструкция внутренне противоречива».