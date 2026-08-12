Что означает соглашение России и Сирии о военных базах

Российско-сирийские договоренности совпали с вынесением 11 августа сирийским судом в Дамаске смертного приговора по отношению к Башару Асаду, его младшему брату Махеру, а также двоюродному брату Атефу Наджибу (он был единственный в зале суда), передает агентство SANA. Их обвиняют в преступлениях против человечности, преднамеренном убийстве и пытках. Помимо них к высшей мере наказания приговорены еще шесть находящихся в розыске обвиняемых – все они близкие к Асаду люди. В результате данные приговоры стали первыми с момента захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) ».