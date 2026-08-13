Что известно о ночных украинских ударах по России 13 августа

Удары пришлись на промышленную зону Салавата в Башкортостане, там возникло возгорание, сообщил глава республики Радий Хабиров. В Салавате сбили 16 беспилотников, пострадали два человека. В Wildberries & Russ сообщили, что на территории промзоны находился один из объектов Wildberries. Товары на объекте не хранились. Сотрудники были эвакуированы.