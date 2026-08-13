Что известно о ночных украинских ударах по России 13 августа

Что известно о ночных украинских ударах по России 13 августаСевастополь остался без света, атаке подвергся объект Wildberries в Башкортостане
- Закрытые аэропорты
- Атака на объект Wildberries
- Севастополь остался без света
13 августа украинские беспилотники совершили очередной ночной налет на российские регионы. Ударам подверглись Севастополь, который лишился света, промзона Салавата в Башкортостане, где находится один из объектов Wildberries. «Ведомости» собрали главное, что известно о ночных ударах по России.
За ночь над регионами уничтожили 362 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. БПЛА сбили в том числе над Московским регионом, Калужской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской областями, а также республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, акваториями Азовского и Черного морей и др.
Ночью Росавиация объявляла об ограничении полетов в 14 аэропортах: Саратова, Пензы, Краснодара, Геленджика, Ульяновска, Сочи, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Уфы, Орска, а также столичной воздушной гавани «Внуково».
Удары пришлись на промышленную зону Салавата в Башкортостане, там возникло возгорание, сообщил глава республики Радий Хабиров. В Салавате сбили 16 беспилотников, пострадали два человека. В Wildberries & Russ сообщили, что на территории промзоны находился один из объектов Wildberries. Товары на объекте не хранились. Сотрудники были эвакуированы.
В Севастополе пропал свет после массированной атаки ВСУ. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что электроснабжение восстанавливается по временной схеме, уже запитаны часть районов.
Над Ростовской областью сбили около 90 БПЛА в восьми районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Из-за падения беспилотника ранена девушка, находившаяся на базе отдыха «Исток» под Донецком (город в Ростовской области).
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека. За сутки украинские силы 134 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Над приграничной Брянской областью сбили 55 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.