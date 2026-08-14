Петербургские единороссы готовятся «оживить» свои соцсети

Петербургские единороссы готовятся «оживить» свои соцсетиКонкуренты соблюдают «цифровую гигиену» и не рискуют реанимировать страницы
Петербургские депутаты Госдумы и заксобрания от «Единой России» (ЕР) вскоре начнут восстанавливать свои страницы в социальных сетях после юридической оценки контента, сообщил «Ведомостям» замруководителя регионального исполкома партии Сергей Григорьев. По его словам, в техзадание для проверки включены определенные маркеры – в основном анализируются внешние ссылки на интернет-ресурсы, видео и фото, публикация которых может нарушать интеллектуальные права. Оценка проводится как вручную, так и с помощью искусственного интеллекта, уточнил Григорьев.
Депутат Госдумы Александр Тетердинко (ЕР), в частности, сказал «Ведомостям», что откроет доступ к своей странице во «ВКонтакте» 14 августа. Кроме того, после возвращения в соцсети он намерен вести канал в мессенджере Max, которого до этого у него не было. Тетердинко и Григорьев сослались на опыт другого петербургского депутата, главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, который еще в 2025 г. ушел из Telegram и поддерживает общение в Maх. Последний свои страницы, в отличие от большинства петербургских единороссов, не удалял – он еще в январе попросил проверить их на выполнение требований законодательства, уточнил Григорьев. «Ведомости» направили запрос Боярскому.
Тренды избирательной кампании 2026 г. (в городе проходят выборы депутатов Госдумы, заксобрания и нескольких муниципалитетов) обсуждались на заседании «Экспертного клуба Петербурга». «Мы понимаем, что связь с избирателями посредством сети интернет – это очень удобная вещь и для избирателя, и для депутатов. <…> Мы никуда не от этого уйдем, XXI век на дворе», – заявил Тетердинко. По его словам, после того как коллеги депутаты-единороссы столкнулись с попытками ddos-атак на свои страницы, ряд из них постарались «более серьезно защитить аккаунты». Сам Тетердинко поменял коды доступа.
При этом удалять аккаунт во «ВКонтакте» депутат не стал – лишь временно ограничил к нему доступ. «Я когда вел свои социальные сети, я понимал, где что и откуда я взял. Я старался перепостов не делать. Если фотографии – они сделаны либо на мой телефон, либо на телефоны помощников. Ваш покорный слуга является юристом, поэтому я старался при ведении соцсетей, чтобы это все не нарушало законодательство об интеллектуальной собственности или иные отрасли законодательства», – сказал он «Ведомостям».
Ранее часть депутатов заксобрания Санкт-Петербурга и депутатов Госдумы от региона практически одномоментно удалили, закрыли или переименовали свои страницы в социальных сетях и мессенджерах – в Telegram, во «ВКонтакте» и Max. Это произошло в ночь на 5 августа, писали «Ведомости». Подобное решение приняли представители ЕР, «Новых людей» (НЛ), ЛДПР и «Зеленых», а также депутат заксобрания Ирина Иванова, которая баллотируется в Госдуму от КПРФ по Северному одномандатному округу.
Объяснение на следующий день предоставил спикер парламента Петербурга Александр Бельский (ЕР). «Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц», – говорилось в сообщении на сайте заксобрания. Чтобы исключить возможность публикации злоумышленниками недостоверной информации от имени депутатов, некоторые из них переименовали каналы, а другие ограничили доступ к аккаунтам, уточнял Бельский. ЕР не обращалась в правоохранительные органы, сообщил «Ведомостям» Григорьев, но допустил, что заявления могли написать отдельные кандидаты.
Решение о «сносе» соцсетей принималось в обстановке, близкой к панике, говорит источник «Ведомостей» в регионе. Три собеседника утверждают, что идея принадлежала местным политическим менеджерам. Примерно с 19:00 местного времени и до позднего вечера «сигнал» пришел всем упомянутыми партиям, отмечает источник, близкий к ЕР.
После снятия списка «Яблока» в Петербурге появились опасения, что «яблочники» будут бороться с ЕР тем же оружием – искать демонстрацию экстремистской символики в старых постах, говорили собеседники «Ведомостей». Это сильно напугало партии, утверждают источники. А после снятия федерального списка «Яблока» вероятных поводов для «ответок» еще больше – это возможность обнаружить в соцсетях или на сайтах партий и нарушение правил агитации, и нарушение законодательства об интеллектуальных правах, считает один из собеседников. К примеру, после подачи иска о снятии «Яблока» партия «Родина» «отправила» свой сайт на реконструкцию – теперь на главной странице можно обнаружить лишь «заглушку» с сообщением об этом.
К 13 августа угроза не миновала – но теперь она исходит не только от «Яблока». Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал ответить на отказы в регистрации кандидатам от партии в его «родном Петербурге». Активиста-градозащитника Ярослава Кострова, например, не только сняли с выборов после составления протокола за старые ссылки на запрещенные соцсети, но еще и арестовали на 10 суток. Миронов назвал это явной расправой над избирательным правом.
«Зато теперь петербургские депутаты и кандидаты кинулись менять, удалять, закрывать свои страницы в соцсетях. Якобы из-за атак и взломов. Знаете, что я думаю? Они просто испугались. Испугались, что им, как Кострову, прилетит тот же бумеранг», – написал лидер СР в Telegram-канале 12 августа.
Руководитель предвыборного штаба НЛ в Петербурге, депутат заксобрания Дмитрий Панов заявил, что партия соблюдает «IT-гигиену» и сам он реанимировать страницы в соцсетях не намерен. А сайт реготделения, по словам Панова, создан относительно недавно. Первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Иван Есипов также не планирует до выборов возвращаться в соцсети. По его словам, работа с людьми, «на земле», для партии важнее.
Первый секретарь горкома КПРФ, депутат заксобрания Роман Кононенко не удалял и не ограничивал доступ к своим аккаунтам в соцсетях, но отметил, что почти не ведет их. Он сообщил, что в последние годы наблюдается «все больше и больше осложнений» в правоприменительной практике. «Мы понимаем, как сложно сейчас вести работу в интернете, поэтому иногда даже думается о том, что лучше поменьше работать в интернете и побольше прибегать к традиционным классическим способам [агитации]», – считает коммунист. При этом о реальной работе партии нужно где-то рассказывать, посетовал он.
Руководитель петербургского отделения «Зеленых» Кристина Черемных, как и депутат заксобрания Марина Шишкина – первый номер в федеральном списке партии и на выборах в региональный парламент, удалила свой аккаунт во «ВКонтакте». Она не смогла уточнить «Ведомостям», восстановит ли его и когда это произойдет – до выборов в сентябре или после. По словам Черемных, «Зеленые» ждут рекомендаций юристов. «Но пока мы столкнулись с тем, что сколько юристов, столько и мнений», – вздохнула она.