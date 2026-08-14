Петербургские единороссы готовятся «оживить» свои соцсети

Депутат Госдумы Александр Тетердинко (ЕР), в частности, сказал «Ведомостям», что откроет доступ к своей странице во «ВКонтакте» 14 августа. Кроме того, после возвращения в соцсети он намерен вести канал в мессенджере Max, которого до этого у него не было. Тетердинко и Григорьев сослались на опыт другого петербургского депутата, главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, который еще в 2025 г. ушел из Telegram и поддерживает общение в Maх. Последний свои страницы, в отличие от большинства петербургских единороссов, не удалял – он еще в январе попросил проверить их на выполнение требований законодательства, уточнил Григорьев. «Ведомости» направили запрос Боярскому.