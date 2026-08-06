«Ведомости» узнали, что означает отказ кандидатов в Петербурге от соцсетей

Милонов сказал «Ведомостям», что переименовал соцсети, потому что не мог себе позволить их удалять – «не такая мощная база, поэтому духовно переродился так». В Telegram у него 11 700 подписчиков, во «В контакте» – 16 100. «Я смотрю, коллеги массово что то делают. Я подумал, что наверное я не в тренде, – пояснил он. – Поехал к себе в Шушары (муниципальное образование в составе Петербурга. – «Ведомости») и спросил в шаверме: как вы думаете, сделать [удалить], не сделать? Люди в шаверме говорят: только не убирай канал. Мне предложили сегодня даже шаверму бесплатно, только чтобы я не стирал свой контент».