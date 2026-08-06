«Ведомости» узнали, что означает отказ кандидатов в Петербурге от соцсетей

«Ведомости» узнали, что означает отказ кандидатов в Петербурге от соцсетейДепутаты заксобрания и Госдумы в Санкт-Петербурге избавляются от аккаунтов
Часть депутатов заксобрания Санкт-Петербурга и депутатов Госдумы от региона практически одномоментно удалили, закрыли или переименовали свои страницы в социальных сетях и мессенджерах – в Telegram, во «В контакте» и Max. Это произошло в ночь на 5 августа. Так, например, канал депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия», ЕР) в Telegram теперь называется «Виталий выбор миллионов». Его коллега по парламенту Оксана Дмитриева («Новые люди», НЛ) удалила канал в Telegram, но сохранила страницу во «В контакте». Депутат заксобрания Петербурга Ирина Иванова (КПРФ), которая баллотируется в Госдуму по Северному округу, ушла и из Telegram, и из «В контакте».
Руководитель фракции «Справедливая Россия» (СР) в заксобрании Марина Шишкина удалила канал в Telegram и закрыла страницу во «В контакте». В этой кампании она участвует под флагом другой партии – возглавляет и федеральный список «Зеленых» на выборах в Госдуму, и региональный – на выборах в заксобрание. Telegram-канал «Действуем Па-новому» руководящего кампанией НЛ депутата заксобрания Дмитрия Панова тоже недоступен. Наконец, спикер городского парламента Александр Бельский (ЕР) удалил страницу во «В контакте», а также каналы в Telegram и Max. Всего, по подсчетам издания «Закс.ру», как минимум 35 из 50 депутатов заксобрания или удалили свои каналы и страницы, или изменили их оформление.
От комментариев политики воздерживались – в том числе и потому, что публиковать их многим было уже негде. Днем 5 августа за всех ответил Бельский. Его заявление опубликовали на сайте парламента. «Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц», – сказано в сообщении. Чтобы исключить возможность публикации злоумышленниками недостоверной информации от имени депутатов, некоторые из них переименовали каналы, а другие ограничили доступ к аккаунтам, уточнил Бельский. В сообщении эта мера названа «временной».
Милонов сказал «Ведомостям», что переименовал соцсети, потому что не мог себе позволить их удалять – «не такая мощная база, поэтому духовно переродился так». В Telegram у него 11 700 подписчиков, во «В контакте» – 16 100. «Я смотрю, коллеги массово что то делают. Я подумал, что наверное я не в тренде, – пояснил он. – Поехал к себе в Шушары (муниципальное образование в составе Петербурга. – «Ведомости») и спросил в шаверме: как вы думаете, сделать [удалить], не сделать? Люди в шаверме говорят: только не убирай канал. Мне предложили сегодня даже шаверму бесплатно, только чтобы я не стирал свой контент».
Источники «Ведомостей» говорят, что решение по соцсетям передали внезапно и сразу практически по всем партиям. Некоторым сообщили их непосредственные начальники. «Спустили вечером условную легенду. Мы даже не знали, в чем она состоит», – говорит один из собеседников в парламентской партии.
Может быть, личные страницы восстановят к началу агитации либо уже после выборов, гадает источник в другой партии. Все ждут разъяснений со дня на день, говорят собеседники. Большинство источников сходятся в том, что инициатива исходила не от федерального руководства партий, а от местных менеджеров.
После снятия списка «Яблока» в Петербурге появились опасения, что яблочники будут бороться с ЕР и думской оппозицией тем же оружием – искать демонстрацию экстремисткой символики в старых постах, говорит источник, близкий к региону, и еще один, близкий к парламентской партии. «Зачем убили свежие страницы в Max, где ни у кого нехороших ссылок нет, никто не знает», – недоумевает один из собеседников. Все обстоятельства выясняли несколько часов, с перекрестными созвонами, уточняет источник.
Коснулся сигнал представителей ЕР, НЛ, ЛДПР и «Зеленых», говорят собеседники. Часть источников считает, что дальнейшие установки по восстановлению соцсетей зависят от разъяснений о безопасности таких действий.
Возможно, кандидатам рекомендовали не рисковать, допускает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Есть достаточно широкая почва для работы юристов, которые могут начинать снимать кандидатов, могут начинать писать иски. Нет каналов – всё, иски не написать, просто и понятно», – сказал он «Ведомостям». Эксперт также подчеркивает специфику кампании в Петербурге, которая характерна тяжбами из-за публикаций.
«Яблоку» отказали в регистрации на выборах в заксобрание Петербурга, партия обжаловала это решение в городском суде. Ранее по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) были оштрафованы экс-руководитель фракции в парламенте Александр Шишлов и его бывшая заместитель Ольга Штанникова. Это лишило их права избираться на этих выборах. Кроме того, с выборов в заксобрание по аналогичному основанию снят кандидат от СР Ярослав Костров. По этой же статье осужден глава фракции КПРФ в заксобрании Ленинградской области Иван Апостолевский. А 28 июля суд снял с выборов главу муниципалитета «Северный» Юрия Куликова (НЛ) – в его ролике, размещенном во «В контакте» и TikTok, использовалась музыкальная композиция без указания источника.
В руководстве городского исполкома ЕР на звонки «Ведомостей» не ответили. Общие требования, которые должны соблюдаться при ведении социальных сетей, определены законодательством, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЕР. «В период избирательной кампании дополнительные требования предъявляются к проведению агитации в социальных сетях. Кандидаты самостоятельно принимают решение о ведении своих социальных сетей в период избирательной кампании с учетом этих требований», – сказал представитель партии.
«Вы же знаете, что у нас несколько человек сняты с выборов по экстремистским статьям. Партия продолжает бороться юридически за этих товарищей», – сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. По его словам, юридическая служба компартии предупредила кандидатов, чтобы они проверили историю своих публикаций на предмет соответствия законодательству. «Ведомости» направили запросы в ЛДПР, НЛ и СР.
Пока это выглядит как локальный тренд – частная цифровая эвакуация петербургских депутатов, считает политконсультант Игорь Чересиз. «Более того – до начала официальной агитации в СМИ с 22 августа есть только два основных варианта «дотянуться» до избирателя: личные встречи и соцсети. Второй вариант с учетом отпускников, дачников и прочих уехавших из городов на лето куда перспективнее», – говорит он.
Массовое удаление и переименование социальных сетей – это экстренная, но не бесспорная мера цифровой гигиены, отмечает владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.
Он предлагает кандидатам выполнить следующие действия: провести аудит старых публикаций на предмет запрещенной символики, неуказанных авторских материалов и спорных высказываний, усилить защиту аккаунтов во всех соцсетях двухфакторной аутентификацией и регулярной сменой паролей, создать прозрачную систему модерации комментариев, чтобы исключить провокации. Вместо исчезновения из соцсетей следует объяснить избирателям, что кандидат усиливает меры безопасности и готов продолжать диалог на другой площадке – телефон, приемная и т. д., считает он.
Рецептом для не слишком раскрученных страниц может быть работа не через личный аккаунт, а через специально созданный условный «Штаб поддержки» или «Страничку сторонников кандидата Х». «Кто-то создал, кто-то ведет, кандидат к этому формального отношения не имеет. Примерно как условный «Виталий выбор миллионов» к настоящему Виталию Милонову», – говорит Чересиз.
В подготовке материала участвовала Татьяна Мозолевская