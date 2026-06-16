Отключения интернета могут осложнить мобилизацию избирателей на выборах

«В связи с участившимися вражескими налетами у нас объективно могут возникать проблемы с интернетом и с разными видами связи. И я считаю, что в подобных случаях не стоит роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: как ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью, с интернетом могут возникать в интересах обеспечения безопасности», – сказала она.