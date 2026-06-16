Отключения интернета могут осложнить мобилизацию избирателей на выборах

Отключения интернета могут осложнить мобилизацию избирателей на выборахО возможных проблемах со связью во время осеннего голосования предупредила глава ЦИК Элла Памфилова
Сложности с напоминанием избирателям о выборах в Госдуму и прочими мобилизационными мероприятиями могут возникнуть из-за отключений интернета в регионах в преддверии единого дня голосования (ЕДГ-2026) и в его процессе, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. О том, что проблемы со связью в дни голосования возможны, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на совместном заседании комиссии с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
«В связи с участившимися вражескими налетами у нас объективно могут возникать проблемы с интернетом и с разными видами связи. И я считаю, что в подобных случаях не стоит роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: как ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью, с интернетом могут возникать в интересах обеспечения безопасности», – сказала она.
ЦИК, по словам Памфиловой, научился проводить выборы, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в таких условиях. «И мы предусмотрели дополнительные коллективные точки WiFi и другие дополнительные меры для обеспечения голосования избирателей», – добавила глава комиссии. Заявки на проведение ДЭГа поступили от 33 субъектов Федерации. Такой вид голосования апробирован в 41 регионе, писали «Ведомости» 3 марта.
Что еще сказала Памфилова
Отсутствие удобного вида связи создаст трудности во взаимодействии организаторов выборов между собой, во взаимодействии участников выборов со своими представителями, но интернет не является условием проведения выборов в России, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. По его словам, «это скорее гарантия дополнительных возможностей».
Отключения интернета не сильно влияют на легитимность голосования, согласен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. При этом он обращает внимание на возможную проблему с организацией мобилизационных мероприятий. «Это делается через мессенджеры, а если не будет интернета, то возникает вопрос, как отслеживать приход на участки тех людей, с которыми об этом заранее договаривались. Как, опять же, осуществлять контроль за ходом голосования?» – сказал эксперт «Ведомостям».
Предвыборный прогноз
Из-за проблем со связью возникнут сложности с напоминанием о выборах, а также с агитацией, считает политтехнолог Юлия Милешкина.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет «довольно странным» тот факт, что ЦИК мирится с отсутствием интернета, а не пытается обозначить хотя бы желание приложить усилия для его обеспечения. «Но Центризбирком давно позиционирует скорее себя в качестве защитника страны от происков врагов, пытающихся сорвать выборы как главный праздник», – сказал он «Ведомостям».