Геннадий Зюганов заявил о необходимости «дружного подхода» к оценке ситуации

В отношении Михайлова в избирком Коми (он баллотируется там по округу) поступила жалоба избирателя на нарушение порядка проведения предвыборной агитации. В частности, депутат разместил на своей странице во «В контакте» материал о встрече с жителями, но не пометил его как агитационный (Михайлов выложил эту жалобу в своем Telegram-канале). «Когда у моих политических конкурентов нет содержательных аргументов на мои доводы, они пишут на меня жалобы», – написал он.