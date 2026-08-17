Геннадий Зюганов заявил о необходимости «дружного подхода» к оценке ситуации

Геннадий Зюганов заявил о необходимости «дружного подхода» к оценке ситуацииОн отреагировал на попытки снять с выборов депутатов Михаила Матвеева и Олега Михайлова
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на фоне административного давления на действующих депутатов-коммунистов Михаила Матвеева и Олега Михайлова на выборах в Госдуму выпустил заявление о необходимости максимальной сплоченности в существующей военно-политической обстановке. «Атака на кандидатов» из второй по численности парламентской фракции (такой статус у КПРФ с 2003 г.) противоречит установкам руководства России о необходимости консолидации внутри страны, заявил он «Ведомостям».
Выборы в Госдуму впервые проходят в условиях специальной военной операции, напомнил Зюганов: «И тут максимально требуется конкретный, конструктивный и очень дружный подход к тому, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, выработать программу победы».
Самарский облсуд 14 августа отменил регистрацию Матвеева на выборах в Госдуму. Иск подавала его соперница по Промышленному одномандатному округу Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что он использовал в агитации изображения, принадлежащие СМИ, и чужие фото без разрешения, а также шрифты Microsoft. Матвеев отрицает факт нарушений. Он сообщил «Ведомостям», что намерен подать апелляцию.
В отношении Михайлова в избирком Коми (он баллотируется там по округу) поступила жалоба избирателя на нарушение порядка проведения предвыборной агитации. В частности, депутат разместил на своей странице во «В контакте» материал о встрече с жителями, но не пометил его как агитационный (Михайлов выложил эту жалобу в своем Telegram-канале). «Когда у моих политических конкурентов нет содержательных аргументов на мои доводы, они пишут на меня жалобы», – написал он.
Также к административной ответственности хотят привлечь известного видеоблогера, секретаря саратовского обкома КПРФ Николая Бондаренко (избирается по списку от Удмуртии и Пермского края), заявил «Ведомостям» Зюганов. «По заявлению подставного лица приписывается подложный интернет-канал», – говорит председатель ЦК КПРФ.
Все трое считаются одними из самых медийных кандидатов-коммунистов, Матвеев и Михайлов были в числе лидеров предварительного голосования КПРФ – проекта «Народный кандидат» – по результатам интернет-опросов. По мнению Зюганова, речь идет уже не о выборах в Госдуму, а о выборах судьбы страны. «А судьбу так не выбирают», – заключил он.
Проблемы, по словам коммуниста, есть и на региональном уровне: в Алтайском крае, Липецкой и Орловской областях.
«Для отражения растущих внешних угроз России необходимы новый социально-экономический курс и политическая стабильность», – сказано в заявлении Зюганова на сайте партии. 17 августа текст заявления будет опубликован в партийных СМИ, сказал «Ведомостям» лидер КПРФ. Также он намерен направить его членам Совета безопасности РФ и губернаторам.
О необходимости сплочения в период предвыборной кампании на съезде «Единой России» в июне упоминал президент Владимир Путин. Он отмечал, что для страны наступило сложное и судьбоносное время – период коренной, системной трансформации всего мира.
Жалобы Зюганова на административный произвол и давление властей уже давно неотъемлемая часть всех электоральных циклов этого века, равно как и заявления по окончании голосования, что выборы превзошли все предыдущие по количеству нарушений, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества, бывший начальник управления президента по внутренней политике Константин Костин.
«Понять, где заканчивается грань между жесткой конкуренцией и начинаются злоупотребления, достаточно сложно», – говорит эксперт. По его словам, в одной истории может быть борьба региональных элит, защита важных кандидатов и поддержка «несдержанных на язык коллег».
По мнению Костина, коммунисты не угрожают позициям «партии власти», поэтому оснований для системного давления на них в текущем электоральном цикле нет. Заявление Зюганова может быть попыткой демонстрации, что именно КПРФ, а не ЛДПР, вторая партия в стране, полагает он. Кроме того, замечает Костин, ему необходимо поддерживать авторитет, выступая защитником своих кандидатов.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов