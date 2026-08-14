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Суд снял депутата Матвеева с выборов в Госдуму

Его обвиняли в нарушении авторских прав
Сергей Пахомов

Суд Самарской области удовлетворил иск о снятии депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева с выборов. Об этом сообщил его сторонник – депутат самарской гордумы Михаил Асеев в своем Telegram-канале.

Депутат от Партии пенсионеров Анна Саранцева подала иск о снятии Матвеева с выборов из-за нарушения авторских прав. Она утверждает, что он использовал в агитации изображения СМИ и чужие фото без разрешения, а также шрифты Microsoft. Матвеев отрицает нарушения. Иск подан по двум законам – об избирательных правах и о выборах в Госдуму.

12 августа представитель избиркома Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав в агитации депутата КПРФ.

В ЦК КПРФ называли попытку снять Матвеева с выборов неприкрытым произволом. КПРФ сочла выдвинутые против Матвеева обвинения абсурдными и не имеющими отношения «ни к закону, ни к морали». Саму попытку снять его с выборов в партии охарактеризовали как действие, «направленное на подрыв социальной стабильности».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с «Ведомостями» оценил Матвеева как яркого политика, а административный иск назвал давлением на партию и ее кандидатов, которые имеют высокие шансы на победу.

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