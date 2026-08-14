Суд снял депутата Матвеева с выборов в Госдуму

Депутат от Партии пенсионеров Анна Саранцева подала иск о снятии Матвеева с выборов из-за нарушения авторских прав. Она утверждает, что он использовал в агитации изображения СМИ и чужие фото без разрешения, а также шрифты Microsoft. Матвеев отрицает нарушения. Иск подан по двум законам – об избирательных правах и о выборах в Госдуму.