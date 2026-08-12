Избирком поддержал иск о снятии с выборов депутата от КПРФ Матвеева
Представитель избирательной комиссии Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав при агитации депутата от КПРФ Михаила Матвеева, его могут снять с выборов. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.
«Выступает представитель облизбиркома, они по сути поддерживают иск. Логика в том, что все мои соцсети и сайты, помимо предвыборного сайта являются тоже агитационными», – говорится в сообщении.
Судебное заседание продолжится завтра, 13 августа.
Иск был подан оппоненткой по его одномандатному округу в Самарской области (Промышленный – № 163) из Партии пенсионеров Анной Саранцевой. Ее претензии, по словам ответчика, связаны с авторскими правами на его предвыборном сайте.
«Истица считает, что одно из изображений моих – а именно графический рисунок – имеет в своей основе картинку, которая якобы принадлежит одному из СМИ. В качестве обоснования они приводят новость mail.ru, которое, ссылаясь на это СМИ, публикует эту фотографию из моего Telegram-канала», – говорил Матвеев.
10 августа Верховный суд снял федеральный список оппозиционной партии «Яблоко» с выборов в Госдуму по похожему иску партии «Родина». Судья усмотрел в агитации «Яблока» признаки нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Представитель ЦИК РФ на заседании согласился с доводами иска. В том числе, представитель комиссии счел цитату из песни «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», которая была в интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, нарушением авторского права.