Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,297+0,43%BISVP9,7-0,51%CHKZ16 900-5,59%IMOEX2 292,29-1,36%RTSI870,05-2,1%RGBI115,57+0,18%RGBITR779,39+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Избирком поддержал иск о снятии с выборов депутата от КПРФ Матвеева

Максим Цуланов

Представитель избирательной комиссии Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав при агитации депутата от КПРФ Михаила Матвеева, его могут снять с выборов. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

«Выступает представитель облизбиркома, они по сути поддерживают иск. Логика в том, что все мои соцсети и сайты, помимо предвыборного сайта являются тоже агитационными», – говорится в сообщении.

Судебное заседание продолжится завтра, 13 августа.

Депутата от КПРФ Матвеева требуют снять с выборов в ГД из-за авторских прав

Политика / Демократия

Иск был подан оппоненткой по его одномандатному округу в Самарской области (Промышленный – № 163) из Партии пенсионеров Анной Саранцевой. Ее претензии, по словам ответчика, связаны с авторскими правами на его предвыборном сайте. 

«Истица считает, что одно из изображений моих – а именно графический рисунок – имеет в своей основе картинку, которая якобы принадлежит одному из СМИ. В качестве обоснования они приводят новость mail.ru, которое, ссылаясь на это СМИ, публикует эту фотографию из моего Telegram-канала», – говорил Матвеев.

10 августа Верховный суд снял федеральный список оппозиционной партии «Яблоко» с  выборов в Госдуму по похожему иску партии «Родина». Судья усмотрел в агитации «Яблока» признаки нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Представитель ЦИК РФ на заседании согласился с доводами иска. В том числе, представитель комиссии счел цитату из песни «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», которая была в интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, нарушением авторского права. 

Читайте также:«Яблоко» подверглось серьезной критике после того, как стало вторым в бюллетене
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её