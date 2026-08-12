Избирком поддержал иск о снятии с выборов депутата от КПРФ Матвеева

10 августа Верховный суд снял федеральный список оппозиционной партии «Яблоко» с выборов в Госдуму по похожему иску партии «Родина». Судья усмотрел в агитации «Яблока» признаки нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Представитель ЦИК РФ на заседании согласился с доводами иска. В том числе, представитель комиссии счел цитату из песни «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», которая была в интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, нарушением авторского права.