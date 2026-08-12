Депутата от КПРФ Матвеева требуют снять с выборов в ГД из-за авторских прав

В 2023 г. Живайкин покинул пост главы фракции ЕР в губернской думе на фоне противостояния с тогдашним депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном. «Коммерсантъ» сообщал, что губернский депутат организовал среди коллег по фракции голосование за проект обращения к лидеру ЕР Дмитрию Медведеву и на тот момент секретарю генсовета партии Андрею Турчаку (сейчас – глава республики Алтай). Текст обращения, по данным издания, фактически представлял собой жалобу на Хинштейна, который активно критиковал тогдашнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (ушел в отставку в 2024 г.). «Если кто и повышает уровень недоверия к власти и партии – то такие живайкины», – писал Хинштейн в своем Telegram-канале 12 декабря 2023 г., комментируя отставку главы фракции единороссов в заксобрании.