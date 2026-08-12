Депутата от КПРФ Матвеева требуют снять с выборов в ГД из-за авторских прав

Депутата от КПРФ Матвеева требуют снять с выборов в ГД из-за авторских правИск об отмене регистрации коммуниста рассмотрит Самарский областной суд
КПРФ может лишиться кандидата в депутаты Госдумы, действующего парламентария Михаила Матвеева. Оппонент по его одномандатному округу в Самарской области (Промышленный – № 163) из Партии пенсионеров Анна Саранцева подала в суд иск об отмене регистрации коммуниста в связи с «грубыми нарушениями» законов «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной думы» и законодательства об интеллектуальной собственности, говорится в сообщении Самарского областного суда, который 12 августа рассмотрит соответствующий административный иск (копия есть у «Ведомостей»).
Претензии Саранцевой, по словам ответчика, связаны с авторскими правами на его предвыборном сайте. «Истица считает, что одно из изображений моих – а именно графический рисунок – имеет в своей основе картинку, которая якобы принадлежит одному из СМИ. В качестве обоснования они приводят новость mail.ru, которое, ссылаясь на это СМИ, публикует эту фотографию из моего Telegram-канала. Но тем не менее они [истцы] считают, что здесь есть некое нарушение авторских прав», – говорит Матвеев.
В иске перечислены и другие факты, свидетельствующие, по мнению заявительницы, о нарушениях со стороны ответчика. Отмечается, например, что на сайте коммуниста размещены фото, в том числе с ним самим, использование которых осуществляется якобы без согласия правообладателей.
Партийные юристы будут бороться за сохранение кандидата, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Матвеева он назвал ярким политиком, а административный иск – давлением на партию и ее кандидатов, «которые сейчас работают, имеют шансы на победу». Телефоны председателя Партии пенсионеров Эрика Праздникова были отключены.
Матвеев утверждает, что истица приходится родной сестрой исполнительному директору Федерации спортивной борьбы Самарской области Илье Саранцеву. Президентом спортивной организации является депутат самарской губернской думы Александр Живайкин, выдвинутый «Единой Россией» (ЕР) по тому же Промышленному одномандатному округу. «Ведомости» направили запрос в Федерацию спортивной борьбы Самарской области и в пресс-службу регионального отделения ЕР.
В 2023 г. Живайкин покинул пост главы фракции ЕР в губернской думе на фоне противостояния с тогдашним депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном. «Коммерсантъ» сообщал, что губернский депутат организовал среди коллег по фракции голосование за проект обращения к лидеру ЕР Дмитрию Медведеву и на тот момент секретарю генсовета партии Андрею Турчаку (сейчас – глава республики Алтай). Текст обращения, по данным издания, фактически представлял собой жалобу на Хинштейна, который активно критиковал тогдашнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (ушел в отставку в 2024 г.). «Если кто и повышает уровень недоверия к власти и партии – то такие живайкины», – писал Хинштейн в своем Telegram-канале 12 декабря 2023 г., комментируя отставку главы фракции единороссов в заксобрании.
Матвеев – очень идейный, при этом самостоятельный, ресурсный и амбициозный политик, говорит политолог Виталий Иванов. В Самарской области у КПРФ есть так называемый согласованный округ – Тольяттинский, в котором ЕР выдвинула статиста (депутата тольяттинской думы Олега Сакеева) против действующего депутата Госдумы коммуниста Леонида Калашникова, говорит эксперт. «Нельзя два округа [в одном регионе] отдать. Этого нигде нет, кроме Санкт-Петербурга», – отметил Иванов.
Промышленный одномандатный округ Самарской области входит в число наиболее конкурентных в думской кампании этого года, говорит политолог Ростислав Туровский. Матвеев, по его словам, является не только действующим депутатом, но и активной медийной персоной, местным возмутителем спокойствия. При этом крупной фигурой на федеральном уровне для своей партии Матвеева считать нельзя, скорее это региональный активист, чем партийный функционер, уточнил Туровский. «Однако КПРФ будет выгодно использовать самарский кейс для демонстрации своей оппозиционности», – заметил политолог.