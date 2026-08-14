В КПРФ назвали абсурдом попытку снять с выборов депутата Матвеева

Как отметила Саранцева, одно из графических изображений, которое Матвеев опубликовал у себя в Telegram-канале в рамках агитационной кампании, является интеллектуальной собственностью СМИ. Матвеев обвинения отрицает. Кроме того, Саранцева утверждает, что Матвеев публиковал фотографии без согласия их правообладателей. В иске Саранцевой также отмечается, что Матвеев «грубо нарушил» законы «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы».