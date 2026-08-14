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В КПРФ назвали абсурдом попытку снять с выборов депутата Матвеева

Анна Суслова

В ЦК КПРФ заявили, что попытка снять с выборов депутата Михаила Матвеева является неприкрытым произволом. Обращение партии политик разместил в своем Telegram-канале.

«Потерявшие чувство реальности и элементарного стыда чиновники готовят исключение из избирательного процесса по судебному решению доктора исторических наук, популярного в Самарской области общественного деятеля, занявшего первое место в России по итогам акции КПРФ "Народный кандидат"», – говорится в сообщении.

ЦК КПРФ счел обвинения, которые были предъявлены Матвееву, «абсурдом, не имеющим ничего общего ни с законностью, ни с моралью», а действия со стороны – попыткой подорвать социальную стабильность.

Ранее депутат от Партии пенсионеров Анна Саранцева, избранная по одномандатному округу в Самарской области, подала в суд иск об отмене регистрации Матвеева на выборах из-за нарушения авторских прав.

Как отметила Саранцева, одно из графических изображений, которое Матвеев опубликовал у себя в Telegram-канале в рамках агитационной кампании, является интеллектуальной собственностью СМИ. Матвеев обвинения отрицает. Кроме того, Саранцева утверждает, что Матвеев публиковал фотографии без согласия их правообладателей. В иске Саранцевой также отмечается, что Матвеев «грубо нарушил» законы «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы».

12 августа представитель избирательной комиссии Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав при агитации депутата от КПРФ Михаила Матвеева; его могут снять с выборов.

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