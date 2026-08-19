Зачем США разрешили индийским нефтяникам вновь работать в Венесуэле

Но американские компании не торопятся вкладываться сами в модернизацию деградировавшей нефтяной инфраструктуры Венесуэлы при противоречивых сигналах ее властей, отмечает главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Индии всегда была нужна нефть из Венесуэлы, часть индийских терминалов построены под ее тяжелую нефть, заменить ее, когда санкционное давление Вашингтона на Каракас усилилось, индийцы не могли, добавляет Хейфец. «Для венесуэльцев приостановка работы индийцев была проблемой, поскольку они в отличие от китайцев, засчитывавших поставки в счет старых долгов по кредитам, платили живой валютой», – говорит он. Трампу фактически нужно, чтобы кто-то получал сейчас венесуэльскую нефть, пока американский бизнес осторожен и не хочет приходить с большими деньгами и технологиями. А лицензия на работу в Венесуэле для индийцев позволяет им получить нефть прямо сейчас без крупных инвестиций, а также поддерживать разработку скважин, говорит Хейфец.