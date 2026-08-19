Зачем США разрешили индийским нефтяникам вновь работать в Венесуэле

Зачем США разрешили индийским нефтяникам вновь работать в ВенесуэлеНефть страны страхует Индию от перебоев поставок из-за войны вокруг Ирана
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию на возобновление работы на замороженных проектах в Венесуэле государственной нефтегазовой индийской компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC). Об этом заявил ее директор по финансам Анупам Агарвал на встрече с инвесторами, посвященной отчетности за I квартал, передает The Hindu.
«Теперь у нас есть полная свобода действий для работы в Венесуэле, потому что раньше мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями. Теперь эти риски позади», – сказал Агарвал. При этом на сайте OFAC по состоянию на 18 августа соответствующее оповещение не публиковалось.
Кроме того, по словам Агарвала, принятый в январе в Венесуэле закон о нефтяной промышленности кроме разрешения иностранцам на операционную деятельность без совместных предприятий с государственной PDVSA предусматривает дополнительные фискальные стимулы для разработки, что потенциально улучшит инвестиционный климат. «ONGC сосредоточит внимание на неглубоких месторождениях на суше в Венесуэле», – сказал директор индийской компании по финансам. ONGC Videsh Ltd, зарубежное инвестиционное подразделение ONGC, владеет 40% акций венесуэльского проекта Сан-Кристобаль, а остальные 60% принадлежат PDVSA. Компания также владеет 11% акций разрабатываемого проекта Карабобо.
Получение разрешения от США устраняет ключевое препятствие для инвестиций ONGC в Венесуэле и может открыть путь для государственной геологоразведочной компании к расширению добычи, подписанию новых соглашений и переходу к оперативному управлению некоторыми проектами от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил директор по финансам ONGC. Кроме прочего лицензия OFAC разморозит $500 млн невыплаченных дивидендов.
В январе США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а в апреле 2026 г. ослабили санкции. С тех пор минфин США контролирует поступления от продажи венесуэльской нефти. Индия, испытывавшая трудности в импорте с Ближнего Востока из-за блокады Ормузского пролива вследствие войны США и Израиля с Ираном, в мае вдвое нарастила закупки в Венесуэле.
Они, по данным Kpler, выросли до 427 000 барр./сутки, Индия стала вторым по объемам покупателем этого сырья после США. В начале июня временный президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Индию с большой правительственной делегацией, проведя переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Родригес осмотрела НПЗ Индии и встретилась с ее министром нефти Хардипом Сингхом Пури.
Венесуэла, обладая, по оценке ОПЕК, крупнейшими в мире доказанными запасами сырой нефти в 303 млрд барр. (17% мировых), перспективна для Индии, одного из трех крупнейших импортеров этого сырья, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Имея гигантские запасы, Венесуэла при Мадуро добывала нефти втрое меньше, чем в начале 2010-х гг., потенциал восстановления добычи в стране достаточно велик, говорит Кауфман.
1,2 млн барр./сутки
Но в масштабах ONGC доли в проектах Венесуэлы невелики и не могут служить для Индии альтернативой российской или арабской нефти, уверен Кауфман: «Разрешение на работу индийской госкомпании на проектах в Венесуэле может быть попыткой США смягчить для Индии эффект от конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас венесуэльская нефть перешла под контроль США, в наиболее выгодном положении находятся крупные американские компании (в первую очередь Chevron) и нефтесервисные компании (например, SLB). Без сотрудничества с США рассчитывать на развитие нефтедобывающих проектов в Венесуэле сложно».
Но американские компании не торопятся вкладываться сами в модернизацию деградировавшей нефтяной инфраструктуры Венесуэлы при противоречивых сигналах ее властей, отмечает главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Индии всегда была нужна нефть из Венесуэлы, часть индийских терминалов построены под ее тяжелую нефть, заменить ее, когда санкционное давление Вашингтона на Каракас усилилось, индийцы не могли, добавляет Хейфец. «Для венесуэльцев приостановка работы индийцев была проблемой, поскольку они в отличие от китайцев, засчитывавших поставки в счет старых долгов по кредитам, платили живой валютой», – говорит он. Трампу фактически нужно, чтобы кто-то получал сейчас венесуэльскую нефть, пока американский бизнес осторожен и не хочет приходить с большими деньгами и технологиями. А лицензия на работу в Венесуэле для индийцев позволяет им получить нефть прямо сейчас без крупных инвестиций, а также поддерживать разработку скважин, говорит Хейфец.
Лицензия для ONGC – пробный точечный пример, полагает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Проекты в Венесуэле есть и у России. «Зарубежнефть» не сообщала о приостановке работы в стране, указывает Хейфец.
Выданные с феврале разрешения США американским и глобальным зарубежным нефтяным компаниям (Chevron, BP, Eni, Shell и Repsol) на работу в Венесуэле запрещают транзакции с Россией, Китаем, КНДР, Ираном и Кубой.
«США хотят инвестиций для наращивания добычи и реконструкции ТЭКа страны при разделении финансовых рисков», – говорит Юшков. А наращивание добычи в Венесуэле им нужно в том числе для охлаждения рынков на фоне войны вокруг Ирана и ради сокращения доли российской и иранской нефти на рынке.
Рост уже происходит и движется к значениям до начала американской блокады Венесуэлы в ноябре 2025 г., замечает Юшков. Так, в мае 2026 г. суточная добыча, по словам Родригес, достигла 1,2 млн барр./сутки, в то время как в декабре 2025 г. была 1 млн барр./сутки, а накануне похщения Мадуро упала до 950 000 барр/.сутки. К концу года Родригес пообещала достичь добычи в 1,4 млн барр./сутки – уровня 2018 г. перед началом санкционной волны США. Но и это почти вдвое меньше, чем в 2000-е гг., указывает эксперт.