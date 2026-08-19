Руководители России и Мьянмы обсудили совместные проекты

Однако в отношении туризма в Мьянме существуют и ложные представления о его небезопасности, продолжает Козьма. В последнее время периодически появляются публикации об освобождении в Мьянме граждан России, принудительно работавших в мошеннических колл-центрах, однако среди них не было ни одного туриста, говорит он. «В мире достаточно людей сомнительных моральных принципов, готовых зарабатывать деньги как угодно, без угрызений совести. Поэтому хозяевам скам-центров нет нужды кого-то похищать и заманивать. Но есть категория посредников-брокеров, которые вполне могут этим заниматься, потому что за каждого привлеченного получают вознаграждение. Тем не менее процент обманутых и наивных крайне низок, почти все работники отлично знают, куда едут и что там будут делать», – поясняет эксперт. Для туриста же, который поехал посмотреть страну и отдохнуть, а не работать, эта проблема не существует, говорит Козьма.