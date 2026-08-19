Руководители России и Мьянмы обсудили совместные проекты

Руководители России и Мьянмы обсудили совместные проектыОни простираются от атомной энергетики до туризма
Президент России Владимир Путин встретился 18 августа в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибыл в Россию с официальным визитом. С российской стороны в переговорах участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр экономического развития Максим Решетников и замминистра обороны Василий Осьмаков. Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время наводнения в Мьянме. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке, здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности», – заявил Путин.
Президент также поблагодарил Хлайна за содействие развитию отношений России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. «Мьянма является надежной страной для России в Юго-Восточной Азии. И также хотелось сказать: Мьянма всегда готова», – сообщил Мин Аун Хлайн. Лидер Мьянмы выразил благодарность России за поддержку и отметил, что надеется на расширение двусторонних отношений между странами.
До Кремля лидер Мьянмы побывал в Белом доме, где обсудил вопросы экономического сотрудничества с премьером Михаилом Мишустиным. Там мьянманский лидер заявил об обсуждаемых с Россией экономических проектах – строительстве малой АЭС, угольной ТЭС, нефтеперерабатывающего завода, металлургического комбината и предприятия по производству минеральных удобрений.
В ходе встреч в Москве обсуждалась реализация взаимного соглашения об отмене визовых требований. С октября 2025 г. граждане России и Мьянмы могут пребывать на территории другой страны до 30 дней без визы. Максим Решетников заявил, что расчеты по картам «Мир», ставшие возможными в Мьянме, позволят сторонам развивать туризм. Конвертация рубля в кьяты при использовании в Мьянме карты «Мир» происходит по курсу онлайн-платформы ЦБ Мьянмы, где доллар США равен примерно 3600 кьят, в то время как в уличных наличных обменниках его принимают по 4400 кьят, говорит живущий в этой стране эксперт по Юго-Восточной Азии Петр Козьма. То есть турист, понадеявшийся на карту «Мир», потеряет при валютной операции четверть средств и еще проценты за конвертацию. И это при том, что с карты «Мир» в Мьянме невозможно снятие наличных и принимают ее мало где.
Однако в отношении туризма в Мьянме существуют и ложные представления о его небезопасности, продолжает Козьма. В последнее время периодически появляются публикации об освобождении в Мьянме граждан России, принудительно работавших в мошеннических колл-центрах, однако среди них не было ни одного туриста, говорит он. «В мире достаточно людей сомнительных моральных принципов, готовых зарабатывать деньги как угодно, без угрызений совести. Поэтому хозяевам скам-центров нет нужды кого-то похищать и заманивать. Но есть категория посредников-брокеров, которые вполне могут этим заниматься, потому что за каждого привлеченного получают вознаграждение. Тем не менее процент обманутых и наивных крайне низок, почти все работники отлично знают, куда едут и что там будут делать», – поясняет эксперт. Для туриста же, который поехал посмотреть страну и отдохнуть, а не работать, эта проблема не существует, говорит Козьма.
Мин Аун Хлайн вступил в должность президента в апреле 2026 г. Россия стала одной из первых стран, которые он посетил с официальным визитом. Российской лидер уже в шестой раз принимает Хлайна.
Визит лидера Мьянмы важен, так как эта страна – одно из государств, позитивно относящихся к России сейчас, говорит главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С текущим руководством Мьянмы у Москвы сложились хорошие отношения, но азиатская страна находится в существенной изоляции, так что круг собеседников у нее ограничен. Россия же относится к тем государствам, что защищают Мьянму от нападок Запада, который упрекает текущее правительство в якобы нарушениях прав человека. Есть и ряд совместных экономических проектов двух стран, правда, их проведение несколько осложняет тот факт, что и Россия, и Мьянма находятся под санкциями, отмечает Лукьянов.