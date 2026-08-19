Что известно об обысках у депутатов и чиновников на Украине

Что известно об обысках у депутатов и чиновников на УкраинеНАБУ назвало операцию «Форрест Гамп»
19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть замглавы офиса президента Ирина Мудрая. «Ведомости» собрали главное, что известно об обысках у депутатов Верховной рады и соратников Владимира Зеленского.
Спецоперация НАБУ
Утром 19 августа в Telegram-канале НАБУ опубликовали сообщение о проведении спецоперации по «разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников офиса Президента Украины и других лиц». Операция проходит совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
После этого НАБУ опубликовало 47-секундный фрагмент перехваченных разговоров. На нем предполагаемые участники схемы обсуждают передачу денег и упоминают офис президента Украины. «Только недоумок может записать на своих детей хищение денег и оплату еще их учебы», – заявляет один из голосов на записи.
Операции дали название «Форрест Гамп».
Кто может быть причастен
НАБУ не раскрыло имена депутатов и чиновников, которые попали под обыски. Главной персоной в этом расследовании может быть замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая, сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. У нее проводятся обыски, но ее роль в этой схеме пока неизвестна.
Украинское издание «Зеркало недели» передает, что обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, а также парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Кроме того, фигурантами дела могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»).
Подробности дела
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что чиновники офиса президента поставили Мудрой задачу взять под контроль Банковой «Сенс банк», чтобы «не допустить контроля над ним других властных структур». В дальнейшем Мудрая должна была организовать привлечение средств для внесения залога за экс-главу Минэнерго Германа Галущенко.
Через счета банка, по версии следствия, в залог было направлено не менее 87,86 млн грн ($1,96 млн) из установленных судом 150 млн грн ($3,35 млн). Следствие также проверяет возможное участие сотрудников банка в организации переводов и обходе процедур финансового мониторинга, добавил Железняк.
Спецоперация НАБУ стала новой частью в серии расследований коррупции на Украине. В середине мая в результате действий бюро был арестован высокопоставленный соратник Зеленского – бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По версии НАБУ и САП, он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом». Его обвинили в легализации 460 млн гривен ($10,4 млн).