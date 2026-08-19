Что известно об обысках у депутатов и чиновников на Украине

Спецоперация НАБУ стала новой частью в серии расследований коррупции на Украине. В середине мая в результате действий бюро был арестован высокопоставленный соратник Зеленского – бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По версии НАБУ и САП, он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом». Его обвинили в легализации 460 млн гривен ($10,4 млн).