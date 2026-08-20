Главные заявления Путина на совещании по развитию атомной энергетики

Главные заявления Путина на совещании по развитию атомной энергетикиПрезидент анонсировал ввод около 30 ГВт новых атомных мощностей в России
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики. Он заявил о лидерстве России на мировом рынке строительства АЭС, планах ввести около 30 ГВт новых атомных мощностей и расширить географию размещения энергоблоков внутри страны. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о переговорах с 15 государствами по 50 новым атомным проектам. «Ведомости» собрали основные заявления.
О развитии атомной энергетики в России
Президент в начале выступления подчеркнул, что Россия остается единственной страной, обладающей компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. При этом отечественная отрасль сохраняет высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.
По словам президента, на атомную генерацию приходится около 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в России. Ее значение для стабильной работы энергосистемы продолжает расти.
В стране планируется ввести около 30 ГВт новых атомных генерирующих мощностей, включая малые АЭС. «Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации», – заявил Путин.
География атомной энергетики будет расширяться. Современные АЭС появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Глава государства подчеркнул, что Россия должна обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству как крупных, так и малых АЭС. Для этого необходимо наращивать производство оборудования энергетического машиностроения на базе отечественных разработок.
О топливе и технологическом лидерстве
По словам Путина, обеспечение АЭС ядерным топливом остается одной из ключевых задач отрасли. Для укрепления собственной ресурсной базы необходимо развивать геологоразведку и осваивать новые месторождения.
На фоне высокой конкуренции на мировом атомном рынке Россия должна укреплять технологическое лидерство, повышать безопасность генерации и ее экономическую эффективность.
«Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры», – заявил президент, отметив, что отечественная школа в этой части сильна. Но, по его словам, конкуренты не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать подготовку профильных специалистов на высоком уровне.
Путин пояснил, что реализация проектов требует устойчивой финансовой модели, которая должна учитывать объем инвестиций, особенности финансирования и длительные сроки окупаемости.
О зарубежных проектах и технологиях четвертого поколения
Президент напомнил, что экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных странах. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что «Росатом» ведет переговоры с 15 государствами о реализации 50 новых атомных проектов. Кроме того, уже достигнуты договоренности о строительстве 17 энергоблоков в шести странах.
По словам Лихачева, Россия остается единственной страной, где ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате. Такие реакторы станут частью двухкомпонентной атомной энергетики четвертого поколения. «Мы приступили к практической работе по созданию систем четвертого поколения», – сказал глава госкорпорации.