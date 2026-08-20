Главные заявления Путина на совещании по развитию атомной энергетики

«Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры», – заявил президент, отметив, что отечественная школа в этой части сильна. Но, по его словам, конкуренты не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать подготовку профильных специалистов на высоком уровне.