Экс-гендиректор крупнейшего китайского застройщика осужден пожизненно

Экс-гендиректор крупнейшего китайского застройщика осужден пожизненноБанкротство Evergrande угрожало экономике КНР
Суд КНР признал основателя и бывшего председателя застройщика Evergrande Хуэй Ка Яня виновным по нескольким пунктам, среди которых мошенничество при привлечении средств, их нецелевое использование, а также мошенничество с ценными бумагами. По этим обвинениям Хуэй признал свою вину, в итоге руководитель Evergrande был приговорен к пожизненному заключению. Во время активной деятельности Evergrande Хуэй стал богатейшим человеком Азии, его состояние оценивалось в $45,3 млрд. Но уже к 2023 г. оно упало всего до $3 млрд. Помимо Хуэя тюремные сроки от 22 месяцев до 18 лет получили и другие фигуранты дела, включая сыновей Хуэя.
Народный суд в Шэнчжене установил, что в 2016–2021 гг. высшие лица Evergrande под руководством Хуэя осуществляли масштабное финансовое мошенничество, присваивая государственное финансирование. По итогам действий Хуэя в 2021 г. Evergrande, бывшая одним из крупнейших и быстрорастущих застройщиков Китая, рухнула, набрав долгов более чем на $300 млрд. Крах Evergrande отчасти послужил причиной крупного кризиса на рынке недвижимости Китая. В итоге доля сектора недвижимости в ВВП Китая упала за последние годы с 25 до 15%. На кризис с Evergrande последовал системный ответ властей: в 2025 г. Народный банк Китая создал особый комитет по финансовой стабильности для управления системными рисками в секторе недвижимости.
Связанный с Evergrande кризис действительно был сильным и помимо строительной сферы рисковал затронуть еще и финансовую, отмечает заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Для китайских властей финансовый кризис – это одна из главных угроз, так как он рисковал запустить в принципе масштабный экономический кризис. Поэтому суровый приговор Хуэю вынесен в том числе по идеологическим причинам – чтобы другим компаниям было неповадно увлекаться спекуляциями или еще как-то нарушать закон, как это делала Evergrande. Преступление Хуэя общественно значимо, так как представляло угрозу всей национальной экономике, но китайский сектор недвижимости все же не рухнул, замечает Луконин. По словам эксперта, люди все еще хотят покупать квартиры в Шанхае, Пекине и других крупных городах, хотя объем продаж так и не восстановился, а темпы прироста ВВП в строительной сфере застопорились.
Кризис с Evergrande был одним из крупнейших эпизодов кризиса китайской индустрии недвижимости в целом, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он стартовал в 2020 г. после изменения системы регулирования отрасли и ужесточения требований финансовой устойчивости, и во многом то, что произошло с Evergrande и другими компаниями, было следствием политики китайских властей. Они, поясняет эксперт, ввели набор жестких требований к финансовым показателям компаний, а также к соотношению активов и обязательств. Невыполнение этих требований ограничивало возможность компаний кредитоваться. К 2020 г. на китайском рынке недвижимости и так был пузырь, что представляло долгосрочную угрозу устойчивости, и меры властей привели к обвалу и многолетнему сокращению девелоперской индустрии, а также к падению инвестиций в недвижимость. Таким образом, говорит Кашин, китайские регуляторы стремились «управляемо контролировать ситуацию и провести экономику через кризис». Что же касается руководителей Evergrande, то состав преступления в их действиях определенно есть – если покопаться в действиях любой компании, найти там финансовые нарушения не так уж и сложно. Но вынесение такого сурового приговора, считает Кашин, имеет и политическую подоплеку – слишком уж резонансной вышла история с Evergrande.
Evergrande была одной из крупнейших китайских девелоперских компаний, напоминает ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Сергей Цыплаков. И, собственно говоря, кризис в секторе недвижимости, который продолжается до настоящего времени, произошел во второй половине 2021 г. Тогда случился дефолт по долговым обязательствам Evergrande. События вокруг нее стали триггером начала этого кризиса на рынке недвижимости. Еще в 2022–2023 гг. было ясно, что есть серьезные финансовые нарушения, и в связи с этим и вынесен такой приговор, говорит эксперт.