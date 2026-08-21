Экс-гендиректор крупнейшего китайского застройщика осужден пожизненно

Кризис с Evergrande был одним из крупнейших эпизодов кризиса китайской индустрии недвижимости в целом, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он стартовал в 2020 г. после изменения системы регулирования отрасли и ужесточения требований финансовой устойчивости, и во многом то, что произошло с Evergrande и другими компаниями, было следствием политики китайских властей. Они, поясняет эксперт, ввели набор жестких требований к финансовым показателям компаний, а также к соотношению активов и обязательств. Невыполнение этих требований ограничивало возможность компаний кредитоваться. К 2020 г. на китайском рынке недвижимости и так был пузырь, что представляло долгосрочную угрозу устойчивости, и меры властей привели к обвалу и многолетнему сокращению девелоперской индустрии, а также к падению инвестиций в недвижимость. Таким образом, говорит Кашин, китайские регуляторы стремились «управляемо контролировать ситуацию и провести экономику через кризис». Что же касается руководителей Evergrande, то состав преступления в их действиях определенно есть – если покопаться в действиях любой компании, найти там финансовые нарушения не так уж и сложно. Но вынесение такого сурового приговора, считает Кашин, имеет и политическую подоплеку – слишком уж резонансной вышла история с Evergrande.