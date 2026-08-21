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Главная / Политика /

К чему приведут антииранские «сокрушительные экономические санкции» США

Дональд Трамп пообещал вторичные санкции за любую торговлю с Ираном
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. На своей странице в соцсети Truth Social он пригрозил «огромными экономическими последствиями» тем странам, финансовые учреждения которых, предприятия, аэропорты или государственные органы окажут какое-либо содействие Тегерану. «Это будет беспрецедентная экономическая война и изоляция [Ирана]. Их флот уничтожен, их авиация разрушена, их военные заводы превратились в руины, их валюта обесценилась, и их страна находится на грани краха», – добавил Трамп. При этом он не уточнил, что он намерен применить.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал сообщение американского президента попыткой отвлечь американскую общественность от внутренних финансовых проблем, в том числе от рекордного госдолга и инфляции. По мнению иранского дипломата, эта «провалившаяся политика» Вашингтона приведет лишь к дальнейшему поражению США и к ненависти самих иранцев.

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