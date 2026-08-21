К чему приведут антииранские «сокрушительные экономические санкции» США

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. На своей странице в соцсети Truth Social он пригрозил «огромными экономическими последствиями» тем странам, финансовые учреждения которых, предприятия, аэропорты или государственные органы окажут какое-либо содействие Тегерану. «Это будет беспрецедентная экономическая война и изоляция [Ирана]. Их флот уничтожен, их авиация разрушена, их военные заводы превратились в руины, их валюта обесценилась, и их страна находится на грани краха», – добавил Трамп. При этом он не уточнил, что он намерен применить.