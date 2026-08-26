Сможет ли Трамп подтасовать победу своей партии на промежуточных выборах

Сможет ли Трамп подтасовать победу своей партии на промежуточных выборахВерховный суд облегчил ему возможность ограничить голосование по почте
Верховный суд США в ночь на 25 августа принял решение снять запрет нижестоящей инстанции на реализацию ключевых частей исполнительного указа президента Дональда Трампа «Об обеспечении проверки гражданства и целостности федеральных выборов» № 14399. Теперь они могут быть реализованы федеральным правительством.
По результатам голосования 6 к 3 в пользу администрации суд удовлетворил запрос американского минюста снять запрет. Либеральная судья Соня Сотомайор (один из трех голосов «против») написала в своем особом мнении: «Решение не затрагивает вопрос о том, являются ли законными попытки президента вмешаться в процесс проведения штатами выборов в ноябре 2026 г. Оно также не предполагает, что исполнительная власть обладает какими-либо конституционными или законодательными полномочиями для выполнения распоряжений президента. Вместо этого сегодняшнее решение лишь откладывает рассмотрение этих вопросов».
В первую очередь этот указ был направлен против почтового голосования. Оно допускается в нескольких как демократических, так и республиканских штатах (Калифорния, Колорадо, Гавайи, Невада, Орегон, Юта, Вермонт, Вашингтон, Небраска и Северная Дакота, Аляска, Аризона, Флорида, Канзас, Мэриленд, Миссури, Монтана, Нью-Мексико, Вайоминг, Айдахо, Миннесота, Нью-Джерси). Решение верховного суда не поддерживает планы Трампа по ограничению такого способа голосования, но одновременно с этим оно не запрещает ему предпринимать такие действия. Эксперты-юристы, опрошенные телеканалом CNN и газетой The New York Times, считают, что весьма вероятно повторное рассмотрение дела в верховном суде, но уже относительно именно законности или незаконности самого президентского указа.
Одновременно с этим минюст США получит возможность формировать списки законных, по мнению ведомства, избирателей в каждом штате для дальнейших проверок. В этих базах будут числиться личные данные граждан, включая страховку, а также иммиграционную историю.
По почте голосуют как демократы, так и республиканцы. И хотя нет никаких доказательств, что голосование по почте дает преимущество какой-либо партии, с 2020 г. оно больше ассоциируется именно с демпартией. Хотя в 2024 г. республиканцы также призывали своих избирателей голосовать по почте. Сам Трамп несколько раз голосовал по почте, так как зарегистрирован во Флориде. Одновременно с этим он неоднократно говорил, что голосование по почте вредит целостности избирательного процесса в США.
По данным организации National Vote At Home Institute, на промежуточных выборах в ноябре 2022 г., результатом которых стало поражение демократов в палате представителей, по почте голосовало 39 млн человек – 35% от всех бюллетеней на тех выборах. По данным MIT Election Data and Science Lab, а также Pew Research Center, до 46% демократов тогда воспользовалось возможностью голосовать по почте. Среди республиканцев так поступило около 27%.
Не известно, сможет ли администрация реализовать основные пункты приказа до промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Также нет уверенности в том, что каждый пункт указа Трампа может быть реализован без сопротивления со стороны штатов.
Решение верховного суда стало для Трампа «небольшой, но не решающей победой», считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он объяснил, что суд приостановил действие судебного запрета другой инстанции на реализацию указа о голосовании по почте в 23 штатах и Вашингтоне, но не оценивал законность самого указа по существу. «Трамп еще не победил, но выиграл время», – говорит эксперт: демократические штаты смогут оспаривать конкретные меры администрации после их введения.
Вердикт вносит неопределенность в перспективы дальнейших судебных разбирательств и может затянуть их, полагает Кошкин. «Для Трампа выгодно затягивать процесс и вносить сумятицу», – отмечает он. По мнению эксперта, Белый дом получает возможность усложнить и отсрочить попытки властей демократических штатов блокировать ужесточение требований к голосованию по почте, хотя сам механизм судебного обжалования остается доступным. Это особенно чувствительно для демократов накануне ноябрьских промежуточных выборов, продолжает эксперт. Почтовое голосование традиционно важнее для их электората, поэтому даже ограниченные изменения правил или задержки в их оспаривании могут сказаться на результате в колеблющихся штатах – например, в Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине. «Даже небольшая разница в голосах может сыграть решающую роль», – заключает эксперт.
Само по себе решение верховного суда является прореспубликанским и отражает расстановку сил в суде, где большинство занимают консерваторы, однако точку в истории с голосованием по почте оно не ставит, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его словам, вопрос о голосовании по почте «сугубо политический»: упрощение такой процедуры выгоднее демократам, поскольку их электорат более мобильный, а почтовое голосование дает удобные возможности тем, кто находится вдалеке. Указ Трампа, по оценке эксперта, – это попытка создать дополнительные неудобства, которые «могут вымыть часть избирателей и предоставить преимущество республиканцам».
При этом нынешнее решение верховного суда не трактует правоприменение самого указа, поскольку тот еще не вступил в силу, отмечает Новиков. Суд, по его словам, лишь подтвердил полномочия президента как главы федерального правительства регулировать работу USPS. «По мере того как указ будет исполняться, конкретизироваться и наполняться правоприменительной практикой, возникнут новые прецеденты», – полагает эксперт. Исходя из них демократы, как ожидается, будут пытаться оспорить отдельные меры в судебном порядке, апеллируя к избирательному законодательству и конституционным свободам граждан, поэтому «судебные бои по вопросу голосования по почте могут продолжаться вплоть до выборов и даже после них», говорит Новиков.