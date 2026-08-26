Сможет ли Трамп подтасовать победу своей партии на промежуточных выборах

По почте голосуют как демократы, так и республиканцы. И хотя нет никаких доказательств, что голосование по почте дает преимущество какой-либо партии, с 2020 г. оно больше ассоциируется именно с демпартией. Хотя в 2024 г. республиканцы также призывали своих избирателей голосовать по почте. Сам Трамп несколько раз голосовал по почте, так как зарегистрирован во Флориде. Одновременно с этим он неоднократно говорил, что голосование по почте вредит целостности избирательного процесса в США.