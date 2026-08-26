В КПРФ организовали кампанию в поддержку снимаемых кандидатов

Коммунисты выступили в поддержку снятого с выборов в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева (избирался по Промышленному округу в Самарской области) и кандидата в депутаты Николая Бондаренко. Последний возглавляет региональную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю. 21 августа он был оштрафован за демонстрацию экстремистской символики, что означает запрет на участие в выборах в течение года. Кроме того, региональные отделения КПРФ вступились за Людмилу Клюшникову – 21 августа суд отменил ее регистрацию как кандидата в депутаты заксобрания Алтайского края.