В КПРФ организовали кампанию в поддержку снимаемых кандидатов

В КПРФ организовали кампанию в поддержку снимаемых кандидатовТак коммунисты пытаются подтвердить статус оппозиционной партии, считают эксперты
Как минимум 18 региональных отделений КПРФ, по подсчетам «Ведомостей», выступили в поддержку снимаемых с выборов кандидатов от партии. Заявления выпустили коммунисты из Бурятии, Белгородской области, Еврейской автономной области (ЕАО), Забайкалья, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Коми, Новосибирской, Пензенской, Пермской, Саратовской областей, с Сахалина, из Ставропольского края, Тюменской и Ульяновской областей, Чувашии, Якутии. В нескольких регионах прошли пикеты.
Коммунисты выступили в поддержку снятого с выборов в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева (избирался по Промышленному округу в Самарской области) и кандидата в депутаты Николая Бондаренко. Последний возглавляет региональную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю. 21 августа он был оштрафован за демонстрацию экстремистской символики, что означает запрет на участие в выборах в течение года. Кроме того, региональные отделения КПРФ вступились за Людмилу Клюшникову – 21 августа суд отменил ее регистрацию как кандидата в депутаты заксобрания Алтайского края.
В Тюменской области сторонники КПРФ вышли на пикет с плакатами «Мы все Бондаренко». Пикеты прошли также в Краснодарском и Ставропольском крае, в Иркутской области. Бурятские коммунисты утверждают, что им мешают вести агитационную работу. В видеообращении члены сахалинского реготделения вступились за Бондаренко, подчеркнув, что партия всегда выступала в поддержку спецоперации и ее участников. В ЕАО коммунисты выступили с требованиями о восстановлении кандидатов на выборах у зданий прокуратуры и правительства региона.
Никто больше не подвергается такому давлению, говорится в сообщении на сайте ульяновского обкома. На пикете в Пермском крае активисты КПРФ заявили об ограничении «популярных оппозиционных политиков».
С заявлением 21 августа выступил и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Сняли с выборов, например, лидера фракции КПРФ в заксобрании Санкт-Петербурга Ивана Апостольского (ему вменили демонстрацию экстремистской символики) и Матвеева, отметил тогда он. Информационная волна сдвинула эти истории из разряда локальных судебных казусов, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. При этом сюжет Матвеева – это реакция крупных сегментов блогосферы, а сюжет Бондаренко – это «низовой пожар», сказал он «Ведомостям».
Бондаренко – серьезный медиаресурс КПРФ с устойчивым и понятным леворадикальному избирателю позиционированием, отсюда и достаточно широкий медиашум, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Для коммунистов все эти инциденты – это подарок. Они теряют не самых важных для внутрипартийной иерархии кандидатов, но решают очень сложную проблему: как быть оппозиционными в ситуации СВО-консенсуса», – сказал он «Ведомостям».
С этим соглашается политолог Константин Калачев: общественный резонанс КПРФ нужен прежде всего для того, чтобы подтвердить статус главной партии оппозиции. «Это ничего не изменит в судьбе Бондаренко или Матвеева, но может отразиться на голосовании за КПРФ, которая «своих не бросает», – считает он.