Минюст США предвидит снос Центра им. Кеннеди

Минюст США предвидит снос Центра им. КеннедиОн недоволен, что с фасада могут убрать фамилию Дональда Трампа
Центр исполнительских искусств имени 35-го президента США Джона Кеннеди придется снести, если на его фасаде не будет упомянут действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом говорится в иске юриста минюста США Брантли Майерса, с которым ознакомились журналисты газет The Hill и The New York Times (NYT). В нем он просит суд не блокировать проект реновации центра, так как отказ от этих работ может ухудшить состояние здания и сделает его снос единственно возможным решением. Майерс также уточнил, что средства на эти самые работы, в свою очередь, будут доступны только в том случае, если роль Трампа в облагораживании здания будет учтена. Здесь подразумевается как раз возврат его имени в название центра на фасаде.
Аналогичный аргумент о потере финансирования приводила сама администрация, пытаясь обжаловать иск конгрессвумен-демократки Джойс Битти, настаивавшей на незаконности упоминания имени Трампа. Его поместили на фасад в декабре 2025 г. Но уже в конце мая 2026 г. суд встал на сторону Битти и постановил вернуть фасаду здания его изначальный образ, где было указано только имя Кеннеди. Ожидаемое возмущение команды Трампа обернулось сооружением строительных лесов таким образом, чтобы они закрывали название центра целиком. Хотя к середине июля выяснилось, что имя действующего президента убрали не только с фасада, но и из документов центра. Тем не менее на этом желание администрации увековечить имя Трампа не иссякло. В августе попечительский совет центра, члены которого были назначены самим хозяином Овального кабинета, проголосовали за очередное обновление фасада, согласно которому под историческое название с упоминанием имени Кеннеди добавят: «Восстановлено и обновлено президентом Дональдом Д. Трампом».
Стоит отметить, что финансовые проблемы центра, о которых часто говорят Трамп и представители его команды, были косвенно вызваны самим президентом. После его возвращения в Белый дом 20 января 2025 г. и начавшихся практически сразу попыток перехватить управление центром с помощью назначения новых членов попечительского совета продажи билетов и заполняемость залов начали падать. По данным The Washington Post, к осени 2025 г. в среднем 43% билетов оставались непроданными. Кроме того, в 2025 г. продажи билетов в целом сократились на 52%. При этом в 2022, 2023 и 2024 гг. они увеличивались на 73, 39 и 22% соответственно. До этого, в 2020 и 2021 гг., продажи также сокращались на 80 и 28% соответственно, но основной причиной тогда были коронавирусные ограничения.
Второй срок Трампа сопровождается практически постоянными попытками самой администрации и ее союзников-республиканцев в конгрессе прославить действующего президента. Его именем называют инициативы, законопроекты, новый класс военных кораблей. Кроме того, его именем окрестили Институт мира США, а на зданиях нескольких правительственных ведомств появились баннеры с его портретом. К 250-летию его изображением также планировали украсить лимитированные версии банкнот, монет и паспортов граждан США. Значительная часть этих действий предпринята в одностороннем административном порядке и может быть отменена следующей администрацией. При этом общий агрегированный рейтинг Трампа на конец августа составляет 39,7%.
Трамп – эгоцентрик и для него важно продвигать свой бренд в политике и оставить след в истории сейчас, потому что иной возможности не будет, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. «С тех пор как посыпался сам трампизм, а лично Трамп на втором сроке начал говорить, что трампизм – это то, что сказал он сам, массовой поддержки, не говоря о преклонении, у него уже нет», – полагает эксперт. Что касается конкретно нынешних действий в отношении центра, то команда Трампа пытается сохранить имидж сильного волевого президента – визионера новых порядков, поддержать власть администрации, особенно перед выборами в ноябре. «А сам президент, не исключено, живет в такой реальности, которую он сам себе представляет», – подчеркнул Павлов.
ПОДПИСЬ: Дональд Трамп везде пытается оставить напоминание о себе, чтобы даже после ухода из Белого дома в 2029 г. ощущать себя самым великим президентом в истории США / Автор /Ведомости