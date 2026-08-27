Минюст США предвидит снос Центра им. Кеннеди

Аналогичный аргумент о потере финансирования приводила сама администрация, пытаясь обжаловать иск конгрессвумен-демократки Джойс Битти, настаивавшей на незаконности упоминания имени Трампа. Его поместили на фасад в декабре 2025 г. Но уже в конце мая 2026 г. суд встал на сторону Битти и постановил вернуть фасаду здания его изначальный образ, где было указано только имя Кеннеди. Ожидаемое возмущение команды Трампа обернулось сооружением строительных лесов таким образом, чтобы они закрывали название центра целиком. Хотя к середине июля выяснилось, что имя действующего президента убрали не только с фасада, но и из документов центра. Тем не менее на этом желание администрации увековечить имя Трампа не иссякло. В августе попечительский совет центра, члены которого были назначены самим хозяином Овального кабинета, проголосовали за очередное обновление фасада, согласно которому под историческое название с упоминанием имени Кеннеди добавят: «Восстановлено и обновлено президентом Дональдом Д. Трампом».