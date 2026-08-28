Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ50,6-0,78%CNY Бирж.12,813-0,01%IMOEX2 114,18+0,99%RTSI774,85+0,99%RGBI113,42+0,07%RGBITR769,29+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Великобритании заявил, что Лондон открыт к контактам с Москвой

Дипломат назвал отношения двух стран худшими с 1991 года
Владимир Кулагин
Елена Вострикова
Александр Авилов / Агентство «Москва»
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Великобритания остается открытой к контактам с Россией и не намерена по своей инициативе ухудшать двусторонние отношения. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Найджел Кейси на брифинге, передает корреспондент «Ведомостей».

«У нас нет желания или планов ухудшать отношения с нашей стороны. Я по-прежнему нахожусь в Москве и в любое время готов к переговорам с российскими властями», – рассказал дипломат.

По его оценке, сейчас отношения Москвы и Лондона переживают худший период с 1991 г., но он выразил надежду, что «и эти худшие времена» удастся пережить.

Россия может наносить ответные удары по британским военным объектам

Политика / Международные новости

27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном ответе Москвы на удары британским оружием по территории России. Она призвала Лондон отказаться от действий, которые, по ее словам, способны перевести конфликт «на принципиально иной уровень».

«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что британский МИД своими заявлениями о праве Украины наносить удары вглубь России фактически признал Великобританию стороной конфликта, а все попытки британского правительства подчинены задаче нанесения России «стратегического поражения», что «обречено на провал».

Представитель МИДа также сообщила, что Москва фиксирует информацию о передаче Великобританией Украине данных, необходимых для производства ракет Storm Shadow. По ее словам, аналогичный шаг до этого анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, но реализовать его не успел. Захарова считает, что передача Украине «сборочных функций» может быть попыткой Лондона и Парижа снять с себя ответственность за возможные удары вглубь российской территории.

Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк отмечала, что заявление Захаровой направлено на предостережение Лондона о недопустимости провокаций, на которые последует ответ России. Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов добавил, что удары по британским объектам на Украине не изменят фундаментально ход конфликта, тогда как атаки за пределами страны привели бы к серьезной эскалации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте