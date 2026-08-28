Посол Великобритании заявил, что Лондон открыт к контактам с Москвой

Представитель МИДа также сообщила, что Москва фиксирует информацию о передаче Великобританией Украине данных, необходимых для производства ракет Storm Shadow. По ее словам, аналогичный шаг до этого анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, но реализовать его не успел. Захарова считает, что передача Украине «сборочных функций» может быть попыткой Лондона и Парижа снять с себя ответственность за возможные удары вглубь российской территории.