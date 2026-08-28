Посол Великобритании заявил, что Лондон открыт к контактам с Москвой

Посол Великобритании заявил, что Лондон открыт к контактам с МосквойДипломат назвал отношения двух стран худшими с 1991 года
Великобритания остается открытой к контактам с Россией и не намерена по своей инициативе ухудшать двусторонние отношения. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Найджел Кейси на брифинге, передает корреспондент «Ведомостей».
«У нас нет желания или планов ухудшать отношения с нашей стороны. Я по-прежнему нахожусь в Москве и в любое время готов к переговорам с российскими властями», – рассказал дипломат.
По его оценке, сейчас отношения Москвы и Лондона переживают худший период с 1991 г., но он выразил надежду, что «и эти худшие времена» удастся пережить.
27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном ответе Москвы на удары британским оружием по территории России. Она призвала Лондон отказаться от действий, которые, по ее словам, способны перевести конфликт «на принципиально иной уровень».
«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что британский МИД своими заявлениями о праве Украины наносить удары вглубь России фактически признал Великобританию стороной конфликта, а все попытки британского правительства подчинены задаче нанесения России «стратегического поражения», что «обречено на провал».
Представитель МИДа также сообщила, что Москва фиксирует информацию о передаче Великобританией Украине данных, необходимых для производства ракет Storm Shadow. По ее словам, аналогичный шаг до этого анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, но реализовать его не успел. Захарова считает, что передача Украине «сборочных функций» может быть попыткой Лондона и Парижа снять с себя ответственность за возможные удары вглубь российской территории.
Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк отмечала, что заявление Захаровой направлено на предостережение Лондона о недопустимости провокаций, на которые последует ответ России. Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов добавил, что удары по британским объектам на Украине не изменят фундаментально ход конфликта, тогда как атаки за пределами страны привели бы к серьезной эскалации.