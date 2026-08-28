Три поколения Глюксманнов: путь от Коминтерна до выборов-2027

В 1940 г. гитлеровские войска вторглись во Францию, и Марта бежала на юг, контролируемый коллаборационистским режимом Виши. Однако и там она не была в безопасности: в 1941 г. ее как еврейку заключили в лагерь Бур-Ластик с последующей депортацией в немецкие концлагеря. Как рассказывал ее сын Андре в своих мемуарах «Ярость ребенка (Une rage d’enfant, 2006), Марта устроила громкий скандал, настаивая на том, что недавно получила французское гражданство и должна быть освобождена. Опасаясь бунта в лагере, администрация освободила ее.