Как Владимиру Путину показывали новую «Волгу»Президент посетил Нижегородский автомобильный кластер
Владимир Путин 28 августа посетил Нижегородский автомобильный кластер, где президент посмотрел новый автомобиль Volga и прокатился на нем. Главе государства показали разные модели: кроссоверы К50 и K40 и бизнес-седан С50. Также он осмотрел конвейерную линию сборки автомобилей. Сопровождали президента, кроме сотрудников завода, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Создание Volga является якорным проектом развития Нижегородского автомобильного кластера. В рамках локализации автомобилей в регионе создаются новые компонентные производства: штамповка кузовных деталей, производство двигателей, трансмиссий, пластиковых деталей экстерьера и интерьера автомобиля, сообщает пресс-служба кластера.
Первые новые автомобили «Волга» появились в декабре 2025 г., а серийное производство началось в апреле 2026 г. Продажи автомобиля начались в июне 2026 г. Стоимость кроссовера K40 – от 2,85 млн руб., К50 – от 4,35 млн руб., седана С50 – от 3 млн руб. Производителем Volga стало АО «Производство легковых автомобилей».
Путин проехал на кроссовере Volga K50 к зданию завода двигателей, который находится на территории автомобильного кластера. Здесь производство стартовало в 2025 г. Завод выпускает легкие дизельные двигатели для различных автомобилей. Объем инвестиций в предприятие составляет 14 млрд руб., в том числе льготные займы Фонда развития промышленности в размере 8,7 млрд руб.
В Нижнем Новгороде президент также провел встречу с инженерами Горьковского автозавода («ГАЗ»). Президенту рассказали про модульную платформу, которая предусматривает возможность реализовывать различные компоновочные схемы автомобилей. К примеру, варьировать высоту крыши, надстраивать грузовые и пассажирские кузова, создавать модели с полным, передним или задним приводом, устанавливать любые типы силовых установок – бензиновые, дизельные, газовые, водородные, электрические и гибридные, сообщила пресс-служба «ГАЗ».
До этого Путин выступил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Мероприятие приурочено к 15-летию АСИ