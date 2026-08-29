Как Владимиру Путину показывали новую «Волгу»

Владимир Путин 28 августа посетил Нижегородский автомобильный кластер, где президент посмотрел новый автомобиль Volga и прокатился на нем. Главе государства показали разные модели: кроссоверы К50 и K40 и бизнес-седан С50. Также он осмотрел конвейерную линию сборки автомобилей. Сопровождали президента, кроме сотрудников завода, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.