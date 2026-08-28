Что президент сказал на форуме «Сильные идеи для нового времени»Владимир Путин поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием
Президент Владимир Путин предложил создать дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные проекты. С таким предложением он обратился к Агентству стратегических инициатив (АСИ), выступая 28 августа на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Мероприятие приурочено к 15-летию АСИ, с чем президент поздравил организацию.
«Ваши идеи и впредь должны быть по-настоящему созидательным ответом на вызовы нового времени. Мы создаем его для будущих поколений, создаем все вместе в интересах укрепления суверенитета, боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. Сильна Россия – и будет сильна в будущем», – сказал президент. По словам Путина, за 15 лет АСИ собрало опыт регионов в разных сферах: демографической политике, поддержке семьи, технологической инициативе. Стоит задача обеспечить применение этих идей в повседневной жизни, сказал Путин.
Президент напомнил, что еще в 2014 г. АСИ создало «Атлас новых профессий», где были названы в том числе и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию. В планах агентства создать новую редакцию атласа с гражданскими и военными компетенциями будущего, отметил Путин.
Нижний Новгород – особое место для России, сказал президент: «Здесь всегда умели сообща решать сложные задачи и трудились на благо Отечества, вставали на его защиту, если было необходимо. Все мы, конечно, помним славные страницы истории, связанные с Нижним Новгородом, с подвижничеством многих поколений его жителей. И конечно, сразу вспоминаем 1611 г., Второе ополчение, которое было собрано здесь и освободило Москву от интервентов».
До выступления на форуме президенту показали выставку компаний – участников конкурса российских брендов «Знай наших». К примеру, президент увидел беспилотники, которые разрабатывает московская компания «Сверх» – в том числе и самый маленький в мире дрон с нейроускорителем. Московская компания «Цельс» представила на выставке разработчика решений на базе искусственного интеллекта для анализа рентгенограмм и компьютерных томограмм, а компания «Робопро» – промышленных роботов полного цикла.
Президент сказал, что по таким проектам будут даны поручения правительству, чтобы они стали «частью общей повестки национального развития». «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна – от Калининграда до Владивостока – гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – сказал Путин. Он отметил, что должен быть долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций.