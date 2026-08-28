Что президент сказал на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Президент сказал, что по таким проектам будут даны поручения правительству, чтобы они стали «частью общей повестки национального развития». «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна – от Калининграда до Владивостока – гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – сказал Путин. Он отметил, что должен быть долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций.