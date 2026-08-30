Венесуэла и США заключили энергетическое соглашение на 25 лет

На следующей неделе венесуэльские чиновники готовятся подписать соглашения о предоставлении прав на разведку и добычу нескольким компаниям, включая американские. Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Chevron входит в число компаний, которые, как ожидается, завершат переговоры о переводе своих совместных предприятий в Венесуэле в новую энергетическую структуру страны. Как пишет издание, 29 августа в центре Каракаса прошла акция протеста против присутствия США в стране – десятки проправительственных групп выступили против сделки.