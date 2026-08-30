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Венесуэла и США заключили энергетическое соглашение на 25 лет

Проект предполагает разработку 17 нефтяных месторождений, заявила временный президент страны Родригес
Ася Султанова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о подписании исторического энергетического соглашения с США сроком на 25 лет, пишет Reuters. Документ предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с целью увеличения добычи до 1,5 млн баррелей в сутки. При этом Родригес подчеркнула, что Каракас сохраняет полный суверенитет и право собственности на свои природные ресурсы.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон получил мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти через партнерство с частным бизнесом. По его словам, американские компании помогут восстановить энергетическую отрасль страны, а дополнительный объем сырья позволит снизить цены на топливо в США.

По оценке Родригес, соглашение может принести венесуэльскому бюджету около $209 млрд дохода при базовой цене нефти $65 за баррель. Примерно $19 с каждого барреля, добытого и проданного в рамках сделки, будет поступать напрямую государству. Она также отметила, что целевой показатель в 1,5 млн б/с является лишь начальным этапом – в перспективе планируется разработка еще восьми новых нефтяных блоков.

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Политика / Международные новости

На следующей неделе венесуэльские чиновники готовятся подписать соглашения о предоставлении прав на разведку и добычу нескольким компаниям, включая американские. Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Chevron входит в число компаний, которые, как ожидается, завершат переговоры о переводе своих совместных предприятий в Венесуэле в новую энергетическую структуру страны. Как пишет издание, 29 августа в центре Каракаса прошла акция протеста против присутствия США в стране – десятки проправительственных групп выступили против сделки.

Трамп 29 августа в Truth Social назвал сделку исторической. Он выразил уверенность, что соглашение укрепит двусторонние отношения и поспособствует процветанию Венесуэлы, направив страну к «огромным успехам».

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X отметил, что благодаря этому соглашению Венесуэла получит доступ к частным инвестициям на сумму около $100 млрд, что позволит создать тысячи рабочих мест с высокой оплатой и возродить экономику страны.

27 августа Axios со ссылкой на источник в администрации США сообщал о переговорах Белого дома с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли нефтяных ресурсов южноамериканской страны. 

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